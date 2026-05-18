COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Distribuição de energia recebe investimentos

A Cemig investiu cerca de R$ 1,5 bilhão em Minas Gerais no primeiro trimestre de 2026, valor 22,2% superior ao registrado no mesmo período de 2025. A previsão da companhia é encerrar o ano com aportes de aproximadamente R$ 6,73 bilhões no estado. O principal foco dos investimentos foi o segmento de distribuição de energia, que concentrou R$ 1,28 bilhão entre janeiro e março. No período, foram entregues seis novas subestações e modernizada outra unidade, ampliando em 107,5 MVA a capacidade do sistema elétrico mineiro. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/05/10/cemig-investe-r-15-bilhao-em-minas-no-primeiro-trimestre-de-2026/

Garis se mobilizam por piso da categoria

Na véspera do Dia do Gari, celebrado no Brasil em 16 de maio, os servidores do Demlurb realizaram um ato no Centro de Juiz de Fora. O objetivo foi reivindicar a aprovação do Projeto de Lei que regulamenta a profissão de gari e estabelece o piso salarial nacional de R$ 3.036 para a categoria. A convocação foi promovida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Juiz de Fora (Sinserpu-JF). Conhecido como PL do Gari, o texto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e atualmente tramita no Senado Federal. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/16-05-2026/garis-piso-nacional.html

Educação Cooperativista forma 7ª turma

A Cooxupé realizou, no último dia 13 de maio, a formatura da 7ª turma do Programa de Desenvolvimento em Gestão e Educação Cooperativista, promovido em parceria com a Fundace (Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia) e o Sistema Ocemg/Sescoop-MG. Nesta edição, 39 cooperados concluíram a capacitação, que, ao longo das sete turmas, já reuniu cerca de 250 formandos. O programa tem como objetivo fortalecer o desenvolvimento do cooperado, ampliar conhecimentos em gestão e reforçar os princípios do cooperativismo dentro da cafeicultura. (Jornal da Região)

https://www.jornaldaregiaoonline.com.br/programa-de-desenvolvimento-em-gestao-e-educacao-cooperativista-forma-7a-turma-na-cooxupe

Uberaba vai explicar publicidade

A Justiça de Minas Gerais determinou que a Prefeitura de Uberaba entregue, no prazo de cinco dias úteis, documentos completos relacionados aos gastos com publicidade institucional da administração municipal. A decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Uberaba aponta que o município não pode criar “obstáculos burocráticos artificiais” para impedir o acesso da população às informações públicas. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/151694/justica-manda-prefeitura-de-uberaba-abrir-lcaixa-pretar-da-publicidade-oficial-em-5-dias

Poços discute fiscalização mineral

A Prefeitura de Poços de Caldas participou, na última semana, de uma reunião técnica com a consultora de Reforma Tributária da AMIG Brasil, Flávia Vilela, para discutir estratégias de modernização do marco regulatório municipal voltado à mineração e os impactos da Reforma Tributária nos municípios mineradores. A equipe técnica destacou que o município vive uma nova fase da mineração e vem trabalhando na atualização da legislação ambiental, incluindo a construção de um novo marco legal, políticas públicas ambientais e instrumentos modernos de fiscalização voltados à atividade minerária. (Jornal Mantiqueira)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2026/05/15/prefeitura-participa-de-reuniao-sobre-reforma-tributaria-e-fortalecimento-da-fiscalizacao-mineral/

Expoleste começa nesta quarta

A Expoleste 2026 começa nesta quarta-feira (20/5), no Centro de Feiras e Eventos da Univale. Promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares (ACE-GV), com correalização do Sicoob AC Credi e Sebrae Minas, a feira segue até domingo (24/5) e reúne mais de 150 empresas de diversos setores. Em sua 22ª edição, a Expoleste chega consolidada como o principal ambiente de negócios do Leste de Minas e um dos mais proeminentes do estado. Ao longo de mais de três décadas, a mostra acompanhou a modernização do mercado e passou a refletir, a cada ano, o desempenho dos setores que sustentam a economia valadarense. (Jornal da Cidade)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/expoleste-2026-abre-as-portas-com-meta-der-60-milhoes-e-150-empresas-expositoras/

Teófilo Otoni debate adoção

A Comarca de Teófilo Otoni promoveu o III Encontro de Pretendentes à Adoção, com o objetivo de informar e esclarecer pessoas que desejam adotar. A ação integrou a programação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) para as campanhas “Mês da Infância Protegida” e “Maio Laranja”, dedicadas à promoção e à garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, e contou com o apoio da Coordenadoria da Infância e da Juventude (Coinj) do TJMG. O evento foi idealizado e organizado pela juíza titular da Vara da Infância e da Juventude e de Cartas Precatórias Cíveis e diretora do Foro da Comarca de Teófilo Otoni, Aline Gomes dos Santos Silva, em parceria com o setor psicossocial da Comarca. (Diário Tribuna)

https://diariotribuna.com.br/?p=33568