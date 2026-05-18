Um total de 3.300 hectares foram recuperados pelo projeto Agro + Verde nas regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. A iniciativa é do Instituto Antônio Ernesto de Salvo (Inaes), em parceria com a Cargill, e incentiva as práticas de preservação ambiental. Os produtores assistidos recebem orientações técnicas e insumos para melhorar a qualidade das pastagens e restaurar áreas de APP’s e Reserva Legal em propriedades da pecuária de corte e de leite.

“O Agro + Verde consolida nossa visão estratégica de que a sustentabilidade e a produtividade são indissociáveis. Ao apoiarmos o produtor na resolução de passivos ambientais e na recuperação de pastagens, transformamos a realidade econômica da propriedade. Parcerias com empresas como a Cargill são fundamentais, pois o investimento na sustentabilidade do campo fortalece a potência do nosso agro e garante o alimento na mesa da sociedade”, ressaltou o gerente executivo do Inaes, Bruno Rocha.

O analista de projetos do Inaes, Alexandre Schroder, explica que 75 produtores da região foram contemplados nas duas fases do projeto, finalizado no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no último mês. “Do total de 3.300 hectares recuperados, 2.200 são de pastagens que estavam degradadas e 1.100 de áreas de APP e Reserva Legal dentro das propriedades”, explicou.

O presidente do Sindicato Rural do Prata, Luiz Eduardo Brant de Carvalho Neto, destaca os impactos positivos do projeto no município. “Passamos por uma seca rigorosa que degradou nossas pastagens e muitos produtores não tinham condições de investir em suas áreas. Por isso, o projeto veio em ‘boa hora’ para melhorar a pastagem, dando mais lucratividade na atividade e preservando as áreas de APP e Reserva Legal”, afirmou.

O gerente regional do Sistema Faemg Senar, Ricardo Tuller, ressaltou que o projeto veio complementar várias ações, entre elas o Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) e as capacitações, como de produção de mudas e de recuperação de áreas e pastagens degradadas. “Esta parceria ofereceu suporte ao produtor rural na implementação das recomendações repassadas durante a nossa assistência técnica”, completou.

Benefícios aos produtores

O Agro + Verde promoveu uma revolução na propriedade do pecuarista de corte Roni Caetano de Almeida, em Uberlândia. “Aqui não tinha pastagem e eu só tinha 15 animais”, relembra. Com o apoio do projeto, ele recuperou 6,5 hectares da área total de 7,13 ha, fez cercamento da mina d’água e realizou o plantio de 400 mudas na propriedade. “Recebi calcário, sementes e adubo, o projeto me ajudou muito e consegui dobrar o número de animais. Hoje está sobrando pasto aqui”, comemora.

No município de Monte Alegre de Minas, o projeto também trouxe melhorias para o pecuarista Jacques Geandro Benedetti. “O Agro + Verde proporcionou uma injeção de ânimo para reformarmos 100% da pastagem da propriedade, deixando com uma qualidade excepcional. Isso proporcionou um aumento na capacidade de lotação. Hoje estamos trabalhando com seis Unidades Animais (UA) por hectare e pretendemos chegar a 10 UA/ha, índice bem acima da média brasileira”, destacou.