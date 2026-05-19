COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Cana impulsiona economia no Triângulo

O Triângulo Mineiro vive mais uma temporada de forte movimentação no setor sucroenergético, consolidando a região como uma das principais forças da produção de cana-de-açúcar, etanol e açúcar do Brasil. Municípios como Uberaba, Frutal, Santa Vitória, Iturama e Ituiutaba concentram usinas, áreas de plantio e operações ligadas à exportação e à produção de biocombustíveis. A expectativa do setor é positiva. Minas Gerais deve registrar safra recorde de cana em 2026, ultrapassando 82 milhões de toneladas. (O Regionalzão)

https://regionalzao.com.br/agro/producao-de-cana-e-etanol-impulsiona-economia-do-triangulo-mineiro/

Circuito de Furnas em evento nacional

O Circuito Turístico do Lago de Furnas representou 15 municípios do Sul de Minas no 10º Salão Nacional do Turismo, realizado em Fortaleza (CE). A comitiva, liderada pela presidente Thayse de Castro, apresentou as potencialidades regionais com foco na promoção de destinos integrados e no fortalecimento do setor em âmbito federal. A principal vitrine do território no estande de Minas Gerais foi o Passaporte Mar de Minas, uma plataforma interativa desenvolvida para conectar turistas e residentes às riquezas locais. (Correio Trespontano)

https://jornalcorreiotrespontano.com.br/2026/05/18/circuito-do-lago-de-furnas-apresenta-roteiro-de-15-cidades-mineiras-em-evento-nacional/

Sete Lagoas em 4º lugar na vacinação

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue avançando de forma expressiva na campanha de vacinação contra a Influenza 2026. De acordo com dados do Ministério da Saúde atualizados até o dia 14 de maio, o município alcançou 40,10% de cobertura vacinal dos grupos prioritários definidos pelo Governo Federal, ocupando o 4º lugar entre os principais municípios mineiros, à à frente de grandes cidades como Betim, Uberlândia, Contagem, Belo Horizonte, Uberaba e Juiz de Fora, demonstrando o fortalecimento das ações de imunização realizadas pela rede municipal de saúde. (Diário de Sete Lagoas)

https://www.diariosetelagoas.com.br/sete-lagoas-esta-em-4o-lugar-na-vacinacao-contra-influenza-entre-principais-cidades-de-mg

Combustíveis têm queda em Poços

A mais recente pesquisa de preços do Procon Municipal aponta que houve uma redução no preço dos combustíveis em Poços de Caldas. O novo levantamento aponta que os preços da gasolina aditivada, do etanol, do diesel comum e do diesel S10 caíram respectivamente: 0,15%, 3,51%, 0,70% e 1,09% enquanto que o preço da gasolina comum subiu 0,15% em relação à pesquisa realizada no dia 04/05/2026. Pela pesquisa o litro da gasolina comum varia de R$ 6,33 a R$ 6,99, levando a ligeira alta de 0,15%. (PoçosCom)

https://pocoscom.com/pesquisa-do-procon-municipal-aponta-queda-no-preco-dos-combustiveis/

Sabará tem educação financeira nas escolas

A Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou o projeto “Lições de Valor”, voltado para estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental da rede municipal. A iniciativa é realizada em parceria com o Instituto Marina e Flávio Guimarães e busca ampliar o acesso dos alunos a conteúdos ligados à educação financeira e à formação cidadã. Com abordagem lúdica e pedagógica, o programa trabalha temas como planejamento financeiro, responsabilidade, consumo consciente, organização financeira, crédito e poupança (Sabará Notícias)

https://www.sabaranoticias.com.br/prefeitura-sabara-inicia-projeto-de-educacao-financeira-nas-escolas-municipais

Hospital de Barbacena inicia artroplastia

O Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo (HRB-JA), do Complexo Hospitalar de Barbacena, iniciou a realização de cirurgias de artroplastia total de joelho, ampliando o acesso a procedimentos de alta complexidade na macrorregião Centro-Sul de Minas. A expectativa da unidade é avançar no atendimento da demanda reprimida e zerar a fila de aproximadamente 260 pessoas que aguardam pelo procedimento. Antes, muitos pacientes precisavam se deslocar para outros municípios para realizar a cirurgia. (Jornal Observador)

https://jornalobservador.com.br/noticia/26792/hospital-regional-de-barbacena-inicia-cirurgias-de-protese-de-joelho-e-planeja-zerar-fila-de-espera

Parque Industrial da Rações Patense em audiência

A Prefeitura de Patos de Minas realizará, no próximo dia 2 de junho, audiência pública para apresentar a proposta de criação do Parque Industrial Rações Patense”, localizado na região da Fazenda Barreiro, no distrito sede do município. A reunião tem como objetivo discutir a alteração da classificação territorial da área atualmente registrada como rural, permitindo sua inclusão no perímetro urbano com destinação industrial. (Patos Notícias)

https://patosnoticias.com.br/?p=379212