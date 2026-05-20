COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Setor calçadista registra queda nas vendas

O setor calçadista de Nova Serrana, na região Centro-Oeste de Minas Gerais, enfrenta um início de ano marcado por retração nas vendas e queda na demanda. O diagnóstico é do presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçados de Nova Serrana (Sindinova), Rodrigo Martins, que aponta um cenário mais difícil em comparação ao mesmo período do ano passado, em função do cenário econômico no País e no mundo. A retração, embora varie entre os diferentes segmentos e empresas, apresenta uma média entre 20% e 30% de redução na demanda. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/setor-calcadista-nova-serrana-vendas-queda/

Linguiça de 200 metros em Paraíso

Uma curiosidade que começou na internet transformou-se num grandioso evento de solidariedade e superação comunitária. Realizado domingo, dia 17 de maio, o evento alcançou o feito histórico de produzir uma linguiça com impressionantes 200 metros de comprimento. Toda a produção deste ano foi integralmente destinada à doação para a população. A ideia do projeto nasceu há dois anos, quando os organizadores decidiram pesquisar na internet para descobrir qual era o registo da maior linguiça produzida no Brasil. (Jornal do Sudoeste)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia_detalhe.php?id=221355

Formiga terá encontro de bandas

Formiga receberá no dia 14 de junho o 1º Encontro de Bandas do município. O evento será realizadono Terminal Rodoviário, e reunirá apresentações musicais com foco na valorização de bandas locais e da tradição cultural da cidade. O encontro será marcado por um grande espetáculo de música, tradição e talento. A programação prevê a participação de bandas locais, em apresentações voltadas para o público em geral. A iniciativa busca valorizar os artistas do município e fortalecer o cenário musical da cidade, promovendo um momento de celebração cultural. (Últimas Notícias)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/bandas-evento-formiga/

Pipoqueiro viraliza após devolver R$ 300

O pipoqueiro Adriano da Silva, que trabalha no bairro Sidil, em Divinópolis, viralizou nas redes sociais pela sua honestidade. Ele devolveu R$ 300 de uma cliente que fez um pix por engano ao comprar três pipocas. A história foi compartilhada no perfil ‘Razões para Acreditar‘, focado em histórias emocionantes e que possui mais de 6 milhões de seguidores. A médica Patrícia Moreira Marçal buscou os filhos no último dia de aula e comprou três pipocas. Porém, sem perceber, ela fez um pix de R$ 300 ao invés de R$ 30. (Portal MPA)

https://www.sistemampa.com.br/noticias/divinopolis/pipoqueiro-de-divinopolis-viraliza-apos-devolver-r-300-recebidos-por-engano/

Cidades Protegidas chega ao Leste de Minas

O Projeto Cidades Protegidas, promovido pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais (Sincor-MG), avança pelo interior do estado e chegou no Leste de Minas e no Vale do Aço. A programação realizou encontros em Governador Valadares e Ipatinga, reunindo gestores públicos para discutir a importância do seguro e da gestão de riscos como ferramentas fundamentais para a proteção das finanças municipais e a manutenção dos serviços à população. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/cidades-protegidas-chega-ao-leste-de-minas-e-vale-do-aco-com-foco-em-gestao-de-riscos/

Timóteo inaugura UAI Compartilha

A inauguração da Unidade de Atendimento Integrado – UAI Compartilha em Timóteo foi concluída nesta segunda-feira (18), em seu endereço no Centro Norte. O evento contou com a presença do presidente da Câmara, Adriano Alvarenga e vereadores, o prefeito de Timóteo, capitão Vitor Prado, representantes da Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais e população em geral. A implantação do UAI Compartilha no município é uma parceria da Câmara Municipal de Timóteo com o Governo de Minas Gerais (Portal Carlos Souto)

https://www.portalcarlossouto.com.br/noticias/gerais/camara-de-timoteo-inaugura-uai-compartilha/

Lafaiete fortalece campanha do lacre

Uma campanha solidária que une sustentabilidade, empatia e inclusão social vem ganhando cada vez mais força em Minas Gerais. A ação permanente de arrecadação de lacres de latas de alumínio, promovida pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio do 31º Batalhão de Polícia Militar (31º BPM), em parceria com a Loja Maçônica Acadêmica Libertas Homini, já alcançou resultados expressivos e transformou a vida de dezenas de pessoas. Somente neste mês de maio de 2026, a campanha conseguiu viabilizar a aquisição de seis cadeiras de rodas e duas cadeiras de banho. Ao longo de toda a iniciativa, já foram adquiridas 49 cadeiras, reforçando o impacto social do projeto, que tem como lema “A sua doação vira cadeira de rodas”. (Correio da Cidade)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/48496-lafaiete-fortalece-campanha-do-lacre-que-ja-garantiu-49-cadeiras-de-rodas