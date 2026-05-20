Programa aproxima estudantes da realidade do agronegócio por meio de atividades práticas e visitas técnicas

Em uma parceria entre o Sistema Faemg Senar, a CENIBRA (Celulose Nipo-Brasileira S.A.) e o Instituto Cenibra, o programa Agro na Escola realizou, durante o mês de abril, uma série de atividades com alunos da Escola Estadual Presidente Tancredo Neves, em Belo Oriente, no Vale do Rio Doce.

A iniciativa buscou demonstrar, na prática, a importância do agronegócio para a sociedade, unindo conteúdos teóricos em sala de aula e experiências de campo.

Os estudantes participaram de:

Visitas técnicas;

Atividades práticas em propriedades rurais;

Implantação de uma horta comunitária no Parque Multifuncional da cidade.

Toda a produção cultivada será destinada à comunidade local.

Conexão entre juventude e agro

Segundo o gerente de Formação Profissional Rural e Promoção Social do Sistema Faemg Senar, Wander Magalhães, o principal objetivo do programa é aproximar os jovens da realidade do campo e ampliar a compreensão sobre o papel do agro na sociedade.

? O Agro na Escola leva informação de qualidade para crianças e adolescentes, ajudando a desmistificar conceitos equivocados sobre o setor. Quando os alunos vivenciam a realidade de uma propriedade rural e conhecem de perto a produção agropecuária, eles entendem que o agro é produtivo, sustentável, respeita o meio ambiente e oferece inúmeras oportunidades para os jovens, destacou.

Expansão do programa

O cronograma de expansão do Agro na Escola já tem nova etapa definida. Em junho, o programa será levado ao município de Perdizes, em uma operação de maior escala.

A previsão é atender aproximadamente:

250 alunos;

Distribuídos em 16 turmas simultâneas.

Para a realização das atividades, seis instrutores do Sistema Faemg Senar atuarão de forma integrada nos turnos da manhã e da tarde.

Segundo a organização, a ampliação reforça o compromisso da iniciativa em:

Formar cidadãos mais conscientes;

Fortalecer o vínculo entre juventude e campo;

Estimular o conhecimento sobre sustentabilidade e produção rural.

Concurso de redação

Todo o conteúdo trabalhado durante as visitas e atividades práticas servirá de base para um concurso de redação realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

A proposta é incentivar a reflexão crítica dos estudantes e consolidar o aprendizado sobre a importância do agronegócio mineiro para: