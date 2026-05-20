Programa aproxima estudantes da realidade do agronegócio por meio de atividades práticas e visitas técnicas
Em uma parceria entre o Sistema Faemg Senar, a CENIBRA (Celulose Nipo-Brasileira S.A.) e o Instituto Cenibra, o programa Agro na Escola realizou, durante o mês de abril, uma série de atividades com alunos da Escola Estadual Presidente Tancredo Neves, em Belo Oriente, no Vale do Rio Doce.
A iniciativa buscou demonstrar, na prática, a importância do agronegócio para a sociedade, unindo conteúdos teóricos em sala de aula e experiências de campo.
Os estudantes participaram de:
- Visitas técnicas;
- Atividades práticas em propriedades rurais;
- Implantação de uma horta comunitária no Parque Multifuncional da cidade.
Toda a produção cultivada será destinada à comunidade local.
Conexão entre juventude e agro
Segundo o gerente de Formação Profissional Rural e Promoção Social do Sistema Faemg Senar, Wander Magalhães, o principal objetivo do programa é aproximar os jovens da realidade do campo e ampliar a compreensão sobre o papel do agro na sociedade.
? O Agro na Escola leva informação de qualidade para crianças e adolescentes, ajudando a desmistificar conceitos equivocados sobre o setor. Quando os alunos vivenciam a realidade de uma propriedade rural e conhecem de perto a produção agropecuária, eles entendem que o agro é produtivo, sustentável, respeita o meio ambiente e oferece inúmeras oportunidades para os jovens, destacou.
Expansão do programa
O cronograma de expansão do Agro na Escola já tem nova etapa definida. Em junho, o programa será levado ao município de Perdizes, em uma operação de maior escala.
A previsão é atender aproximadamente:
- 250 alunos;
- Distribuídos em 16 turmas simultâneas.
Para a realização das atividades, seis instrutores do Sistema Faemg Senar atuarão de forma integrada nos turnos da manhã e da tarde.
Segundo a organização, a ampliação reforça o compromisso da iniciativa em:
- Formar cidadãos mais conscientes;
- Fortalecer o vínculo entre juventude e campo;
- Estimular o conhecimento sobre sustentabilidade e produção rural.
Concurso de redação
Todo o conteúdo trabalhado durante as visitas e atividades práticas servirá de base para um concurso de redação realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.
A proposta é incentivar a reflexão crítica dos estudantes e consolidar o aprendizado sobre a importância do agronegócio mineiro para:
- A economia;
- A geração de oportunidades;
- O desenvolvimento sustentável.