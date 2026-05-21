COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

JF tem 100 acidentes com motos por mês

Ao menos 11 motociclistas morreram em acidentes de trânsito em Juiz de Fora, entre abril de 2025 e abril de 2026. Os dados são do Samu-Cisdeste. Além das vítimas, o Samu ainda atendeu 1.363 ocorrências envolvendo motociclistas nesse mesmo recorte, o que representa, em média, 113 acidentes por mês e quase 4 por dia. Os quatro primeiros meses de 2026 também registraram alta no número de acidentes com motos em relação ao mesmo período de 2025. Neste ano, foram 380 ocorrências e quatro mortes, contra 281 acidentes e três óbitos no ano passado. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/20-05-2026/acidente-moto.html

Dia do café terá documentário

No Dia Nacional do Café (24 de maio), a TV Brasil Internacional irá exibir o documentário ‘Grãos da História’, um filme produzido no sul de Minas, através da Lei Rouanet. No filme, vários produtores, empresários rurais e especialistas em café dão depoimento sobre a 2ª bebida mais consumida do mundo, o café. Ele enfoca a produção do café do plantio à xícara, passando pela exportação. Mostra a religiosidade do sul de Minas, através da Festa de Nossa Senhora do Café e a força de trabalho do mineiro. (Folha Machadense)

https://www.instagram.com/reels/DYkDZuhJOBr/

Ex-vereador de Muriaé e esposa condenados

A Justiça de Muriaé condenou o ex-vereador Carlos Delfim e a esposa, desta vez, por ato de improbidade administrativa relacionado a enriquecimento ilícito. A decisão foi proferida pela 3ª Vara Cível após ação movida pelo Ministério Público de Minas Gerais. Segundo a sentença, ficou comprovado que o ex-parlamentar apresentou evolução patrimonial incompatível com a renda declarada durante o exercício do mandato. As investigações apontaram a aquisição de bens de alto valor, como máquinas pesadas, veículos e participação em empresa, totalizando pelo menos R$ 944 mil em compras identificadas. (Gazeta de Muriaé)

https://gazetademuriae.com.br/noticia/detalhe/16287/ex-vereador-de-muriae-e-esposa-sao-condenados-por-improbidade-administrativa-decide-justica

Araguari recebe atletas em Cadeira de Rodas

Começou nesta quarta-feira, 20, o Campeonato Brasileiro Sub-23 de Basquete em Cadeira de Rodas, movimentando mais de 150 desportistas de Minas Gerais, São Paulo, Paraíba, Pará e Alagoas. São seis equipes que se enfrentam durante a competição. As semifinais e a final acontecem no sábado, 23. A festa de abertura, no Ginásio Poliesportivo General Mário Brum Negreiros, foi marcada pela apresentação das delegações e pelas presenças de autoridades. (Gazeta do Triângulo)

https://gazetadotriangulo.com.br/araguari-recebe-atletas-de-cinco-estados-no-brasileiro-de-basquete-em-cadeira-de-rodas/

Varginha é o maior hub exportador de café

O cenário da cafeicultura mundial coloca o Brasil na posição de liderança isolada das exportações globais de café, e, dentro do território nacional, o município de Varginha ocupa o posto de máxima relevância ao liderar os índices de exportação do grão. Essa condição de liderança global e nacional reúne de forma coordenada dois fatores operacionais extremamente importantes para o setor: a centralização das mercadorias e a eficiência no despacho dos carregamentos. A união desses elementos consolida de vez a localidade como o maior e mais relevante hub exportador de café de todo o país. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/varginha-se-consolida-como-o-maior-hub-exportador-de-caf%C3%A9-do-brasil-e-epicentro-do-mercado-global

Caeté prepara turismo para pets

Tornar o mundo um lugar melhor para os pets também passa por garantir que eles sejam bem-vindos em cada vez mais espaços. Pensando nisso, a empresa Mars promove, em parceria com o canal Farejando por Aí, um treinamento gratuito voltado ao Turismo Pet Friendly para estabelecimentos do Circuito do Ouro em Minas Gerais. O evento acontece no dia 17 de junho, em Caeté, no Cine Teatro, e capacitará hotéis, bares e restaurantes da região a receberem pets e seus tutores de forma segura e acolhedora. Hotéis, pousadas, bares e restaurantes da região poderão aprender como adaptar seus espaços para receber pets e tutores com conforto e responsabilidade. (Jornal Opinião)

https://www.opiniaocaete.com.br/caete-recebe-evento-para-preparar-hoteis-bares-e-restaurantes-para-turismo-com-pets/

Empresa premiada pelo Banco do Nordeste

A empresa Materiais de Construção Univale Ltda recebeu o prêmio de destaque em Sustentabilidade Socioambiental no Estado de Minas Gerais durante evento promovido pelo Banco do Nordeste, em Montes Claros. A premiação foi entregue ao empresário Laerte Ribeiro Júnior, representante do empreendimento. A cerimônia marcou a primeira edição em que duas premiações voltadas ao empreendedorismo urbano foram realizadas em um mesmo evento. Segundo o superintendente estadual do Banco do Nordeste em Minas Gerais, Wesley Maciel, o encontro teve como objetivo reconhecer iniciativas que contribuem para o desenvolvimento regional. (Em Tempo)

https://jornalemtempo.com/univale-e-premiada-pelo-banco-do-nordeste