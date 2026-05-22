COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Fábrica de caminhões elétricos no Sul

A XCMG, multinacional chinesa, confirmou o início da montagem de seus caminhões elétricos em território brasileiro. Com previsão para o final deste ano e o início de 2027. A produção ocorrerá na planta de Pouso Alegre, onde a fabricante já mantém uma infraestrutura consolidada desde 2014. Segundo Rodrigo Barreto, gerente comercial de produtos elétricos da empresa, a operação começará no formato de montagem de peças importadas. A estratégia visa uma nacionalização gradual de componentes, repetindo o processo já realizado com os equipamentos da linha amarela da marca. (Poços Já)

https://pocosja.com.br/noticia/economia/2026/05/20/multinacional-chinesa-vai-iniciar-producao-de-caminhoes-eletricos-no-sul-de-minas/

Lote abandonado pode integrar patrimônio

O Ministério Público de Minas Gerais acompanha uma série de procedimentos relacionados a imóveis abandonados e terrenos com mato alto em Uberaba e discute, junto à Prefeitura, medidas para ampliar a efetividade da fiscalização e da limpeza dessas áreas. Entre as propostas em análise está a criação de um decreto que permitiria atuação mais ampla do Município, incluindo limpeza compulsória, cobrança dos custos ao proprietário e ações judiciais para declaração de abandono do imóvel, que passaria a integrar o patrimônio municipal. (Jornal da Manhã)

https://www.jmonline.com.br/cidade/proposta-pode-levar-proprietario-a-perder-imovel-abandonado-se-limpeza-n-o-for-feita-1.626609

Hospital do Vale do Aço premiado

O Hospital Metropolitano Vale do Aço, unidade de referência aos beneficiários da Unimed Vale do Aço, celebra mais um importante reconhecimento nacional: pelo sexto ano consecutivo, a instituição conquista o prêmio UTI Top Performer, concedido pela Epimed Solutions, além de receber o certificado de gestão de indicadores de qualidade e desempenho. As certificações reforçam a consistência dos resultados e o compromisso contínuo com a excelência na terapia intensiva. (Portal Silmara Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/hospital-metropolitano-vale-do-aco-conquista-mais-uma-vez-o-premio-uti-top-performer-e-reforca-excelencia-assistencial/

Caratinga regula concessão de diárias

A Prefeitura de Caratinga publicou o Decreto que regulamenta a concessão de diárias a agentes públicos do Poder Executivo Municipal, estabelece novos valores e define regras mais rígidas para autorização, prestação de contas e transparência dos gastos. Segundo o decreto, as diárias possuem caráter exclusivamente indenizatório, destinadas ao custeio de despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana durante viagens realizadas a serviço da administração pública. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/cidade/decreto-atualiza-regras-para-concessao-de-diarias-a-servidores-municipais-em-caratinga/

Filme da PMMG é premiado

O filme institucional produzido em comemoração aos 250 anos da Polícia Militar de Minas Gerais conquistou cinco prêmios no Telly Awards 2026, premiação internacional do setor audiovisual realizada nos Estados Unidos. O filme venceu nas categorias People’s Telly Silver – General Film & Shorts, definida por votação popular, além de Prata em General Under $100,000, Craft Writing e General Recruitment, e Bronze em General Government Relations. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/05/21/filme-dos-250-anos-da-pmmg-conquista-cinco-premios-em-festival-internacional/

Maria da Fé fez cavalgada feminina

No domingo, 17 de maio, foi realizada em Maria da Fé - MG a 3ª edição da Cavalgada Feminina “Filhas do Mestre”, reunindo participantes em um momento de valorização da cultura sertaneja, das tradições tropeiras e do convívio comunitário. A iniciativa, que teve início em 2024, vem se consolidando como uma ação de preservação cultural, incentivando a continuidade de costumes ligados à história rural e às tradições do município e da região. (Estrada Nacional)

https://www.estradanacional.info

Monte Verde terá Amor nas Montanhas

Eleito o “Melhor Destino de Inverno” do país na primeira edição do prêmio O Melhor do Turismo Brasileiro, promovido pelo Estadão e realizado no último dia 23 de abril, em Foz do Iguaçu (PR), Monte Verde (MG) recebe o festival Amor nas Montanhas até o próximo dia 27 de junho, quando será finalizado em grande estilo com um show gratuito ao público do cantor Beto Guedes. Ainda em local a ser confirmado no distrito de Camanducaia, a exibição começará às 20h e deverá atrair muitos visitantes ao tradicional vilarejo do Sul de Minas. (MG Turismo)

https://mgturismo.com.br/monte-verde-mg-tera-show-gratuito-de-beto-guedes-em-27-de-junho-no-festival-amor-nas-montanhas/