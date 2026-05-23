COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Frigorífico mineiro reabilitado para a China

A China retirou a suspensão de três frigoríficos brasileiros habilitados a exportar carne bovina ao país asiático, entre eles o Frisa – Frigorífico Rio Doce S.A. A decisão foi anunciada pelo Ministério da Agricultura após reunião realizada em Pequim entre o ministro da Agricultura, André de Paula, e a ministra da Administração-Geral das Alfândegas da China, Sun Meijun. As unidades estavam suspensas desde março de 2025 e agora voltam a ter autorização para embarcar produtos ao principal mercado consumidor da carne bovina brasileira. (Em Tempo)

https://jornalemtempo.com/frisa-reabilitado-para-a-china

Café com Ideias retorna em Além Paraíba

O encontro mais aguardado pelos empreendedores de Além Paraíba está de volta. No próximo dia 27 de maio, a ACE - Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba promove mais uma edição do tradicional “Café com Ideias”, reunindo empresários, gestores e profissionais para um momento de aprendizado, networking e troca de experiências. Com o tema “Saúde na Palma da Mão”, o encontro vai abordar como a tecnologia, o seguro de vida e a previdência podem se tornar ferramentas estratégicas para garantir mais segurança, qualidade de vida e bem-estar. (Agora Jornais)

https://www.agorajornais.com.br/noticia/6175/cafe-com-ideias-retorna-em-alem-paraiba-com-debate-sobre-saude-tecnologia-e-protecao-financeira

Araxá tem um acidente a cada 6 horas

A cada seis horas, uma nova ocorrência de trânsito é registrada em Araxá. O dado alarmante, referente ao primeiro trimestre de 2026, reforça o senso de urgência das ações do Maio Amarelo. A campanha internacional de conscientização é promovida no município pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, em uma força-tarefa com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra e Sest Senat. De janeiro a março, as forças de segurança pública atenderam juntas 394 ocorrências, alcançando uma média de quatro colisões por dia. (Clarim Net)

https://clarim.net.br/araxa-registra-um-acidente-de-transito-a-cada-seis-horas-em-2026/

Brumadinho recebe investimento de R$ 130 milhões

Brumadinho inicia uma nova etapa em sua expansão urbana com a chegada do Alta Vista, um loteamento planejado de alto padrão desenvolvido pela PHV URB, braço de urbanismo do Grupo PHV. O projeto, que já está com as obras em fase inicial, prevê um Valor Geral de Vendas estimado em R$ 130 milhões, consolidando-se como um dos principais investimentos imobiliários recentes no município. O empreendimento ocupa uma área total de quase 500 mil m², dos quais 155 mil m² são destinados a áreas verdes, incluindo 95 mil m² de preservação permanente. (MG News)

https://www.portalmgnews.com/brumadinho-recebe-investimento-de-r-130-milhoes-em-novo-bairro-planejado-de-alto-padrao

Cade autoriza venda de empresa

A tradicional marca de queijos Regina e a fábrica localizada em Governador Valadares estão mais próximas de passar para o controle da Tirolez. O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou, sem qualquer restrição, a operação envolvendo os ativos do grupo Barbosa & Marques, que está em recuperação judicial. Com o aval do Cade, a Tirolez poderá incorporar futuramente a marca Regina e a unidade industrial de Valadares, dentro das etapas previstas no processo judicial. A planta possui estrutura para produção de queijos, além de secagem e beneficiamento de soro de leite em pó. (Portal Vem Ve GV)

https://vemvegv.com.br/cade-aprova-venda-da-fabrica-da-marca-regina-em-valadares/

Calçadão é reconstruído em Ubá

O calçadão de Ubá começou a ser reconstruído em 15 de maio de 2026, após ser destruído pelas fortes chuvas, com investimento inicial estimado em cerca de R$ 500 mil para obras emergenciais. A intervenção ocorre na área central de Ubá, onde o piso cedeu em diversos pontos após o volume elevado de chuva registrado na semana anterior. A destruição afetou diretamente a mobilidade de pedestres e comprometeu a segurança da região, considerada um dos principais polos comerciais do município. (RCWTV)

https://www.rcwtv.com.br/noticia/calcadao-de-uba-comecou-a-ser-reconstruido-apos-chuva-obras-emergenciais-avancam-na-cidade

Requalificação urbana debatida em Patos

Patos de Minas deu mais um passo importante rumo à requalificação urbana com a discussão de propostas para a revitalização da Avenida Getúlio Vargas e das praças adjacentes. O tema foi debatido em encontro realizado na Fiemg Regional Alto Paranaíba, em Patos de Minas que reuniu representantes do poder público, entidades técnicas e sociedade civil, destacando o potencial transformador desses espaços para a qualidade de vida da população. Segundo os participantes, o projeto busca promover melhorias estruturais e urbanísticas que valorizem o patrimônio, incentivem o uso social dos espaços e fortaleçam a identidade da cidade. (Folha Patense)

https://www.folhapatense.com.br/requalificacao-urbana-do-conjunto-paisagistico-da-avenida-getulio-vargas-e-adjacencias