COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Hotel de Araxá na lista para negociação

O Governo de Minas Gerais deu mais um passo para a negociação da dívida do estado com a União, que está em mais de R$ 185 bilhões. A Assembleia Legislativa aprovou em definitivo o Projeto de Lei 3.733/25, permitindo que uma série de imóveis públicos e ativos estaduais sejam negociados para amortizar esse saldo devedor. Entre os ativos que entraram no pacote de negociações, o destaque principal é o Grande Hotel de Araxá, considerado um dos maiores patrimônios históricos, arquitetônicos e turísticos do estado. (Jornal Interação)

https://www.jornalinteracao.com.br/grande-hotel-de-araxa-na-lista-de-imoveis-para-negociacao-de-divida-de-minas-com-a-uniao

Norte fortalece interlocução em Brasília

O fortalecimento da articulação política e institucional dos municípios do Norte de Minas ganhou mais um importante capítulo durante a realização da XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, em Brasília. Em meio à extensa programação do maior encontro municipalista da América Latina, o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene realizou uma agenda estratégica junto à Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República com o objetivo de ampliar o acesso das prefeituras norte-mineiras aos recursos federais e fortalecer a execução de políticas públicas nos municípios consorciados. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/cimams-fortalece-interlocucao-em-brasilia-para-ampliar-acesso-dos-municipios-a-recursos-federais/

Atingidos pelo desastre têm encontro

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) deu início a uma série de encontros com produtores rurais de municípios atingidos pelo rompimento da Barragem do Fundão, em Mariana. A primeira reunião foi realizada na quarta-feira (20), em Mariana, e reuniu cerca de 70 produtores rurais. A iniciativa integra as ações previstas no Acordo de Reparação do Rio Doce e tem como objetivo promover a recuperação produtiva e ambiental das áreas impactadas. Ao todo, serão realizados encontros em 36 municípios prejudicados pelo desastre. (Diário de Manhuaçu)

https://diariodemanhuacu.com.br/2026/regional/emater-mg-inicia-serie-de-encontros-com-produtores-rurais-atingidos-pelo-rompimento-da-barragem-de-fundao/

Sete Lagoas terá anistia fiscal

Os vereadores de Sete Lagoas aprovaram por unanimidade, na última terça-feira (19), o projeto de lei que institui a campanha de anistia fiscal da Prefeitura para 2026. A medida tem como objetivo incentivar a recuperação de créditos municipais, oferecendo condições especiais para contribuintes regularizarem suas dívidas com o município. A proposta aprovada prevê a possibilidade de parcelamento em até sete vezes, com descontos integrais em juros e multas, conforme estabelecido na emenda modificativa apresentada ao texto original. (Jornal Sete Dias)

https://www.setedias.com.br/vereadores-de-sete-lagoas-aprovam-projeto-que-autoriza-anistia-fiscal-2026/

Prefeitos na mira dos candidatos ao governo

Como há uma indefinição quanto aos nomes que irão participar da campanha ao Governo de Minas em 2026, os pretendentes a esse projeto buscam com toda ênfase apoio dos prefeitos, especialmente nas maiores cidades. Isso será importante no início das campanhas, no sentido de empolgar as lideranças de outros municípios. Neste projeto relativamente ao pilar de sustentação política na peleja estadual, um dos nomes mais cobiçados é do prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, cujo município registra aproximadamente dois milhões de eleitores. (Jornal Edição do Brasil)

https://edicaodobrasil.com.br/destaques/prefeitos-das-maiores-cidades-na-mira-dos-candidatos-ao-governo/

Eleição em Amparo começa com crise

A eleição suplementar do município de Amparo do Serra, na Zona da Mata mineira, marcada para o próximo dia 21 de junho, começou envolta em uma crise na formação de uma das principais chapas da disputa. Prefeito interino da cidade, o vereador Cleidinho (PP), foi convidado para concorrer a vice-prefeito na chapa encabeçada por Aila da Farmácia (Avante). Entretanto, o avanço da dobradinha acabou barrado sob a alegação de que o nacional da federação entre União Brasil e PP teria barrado a união. (Jornal dos Vales)

https://www.jornaldosvales.com.br/noticia/64134/eleicao-extemporanea-em-cidade-mineira-comeca-com-crise-em-uma-das-principais-candidaturas