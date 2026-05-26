Foto: Diário / Arquivo / Charles Silva Duarte

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Etanol é mais vantajoso em Minas

O etanol se tornou a melhor opção para o consumidor abastecer o carro neste mês de maio, segundo a Associação da Indústria da Bioenergia e do Açúcar de Minas Gerais. O motivo é a grande oferta do produto no mercado, o que favorece o barateamento tanto nas distribuidoras de combustíveis quanto nos postos de combustíveis. Segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo (Cepea-USP), o preço ao produtor caiu de R$ 2,89 para R$ 2,22 por litro sem impostos desde abril, uma redução de 23% ou R$ 0,66 por litro. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/etanol-esta-mais-vantajoso-consumidor-mg/

Diamantina terá voo de Confins

A Azul Linhas Aéreas começa a vender passagens para a nova rota entre o Aeroporto de Confins e Diamantina, no Norte de Minas Gerais. Os voos têm início em 2 de agosto e serão operados pela subsidiária Azul Conecta em parceria com o Governo do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de impulsionar o turismo e o desenvolvimento econômico da região. Atualmente, a única forma de chegar à cidade é por via terrestre, com cerca de quatro horas de viagem a partir de Belo Horizonte. (Por Dentro de Minas)

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Imóvel será preservado em Fabriciano

O prefeito de Coronel Fabriciano, Sadi Lucca, afirmou que o prédio do tradicional Colégio Angélica não será demolido e permanecerá preservado como patrimônio histórico do município. A declaração foi feita em vídeo publicado no perfil do chefe do Executivo em uma mídia social, no fim da tarde desta segunda-feira (25). A preocupação com o futuro do imóvel ganhou repercussão nos últimos dias, depois que moradores relataram temor quanto à possível demolição do prédio. (Diário do Aço)

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0134089-colegio-angelica-sera-preservado-afirma-prefeito-de-coronel-fabriciano

Ancine reconhece polo audiovisual de JF

Paulo Alcoforado, diretor da Agência Nacional do Cinema (Ancine), esteve em Juiz de Fora na última semana e pôde ver de perto o cenário audiovisual da cidade com a consolidação do Polo JF Cine. A visita aconteceu a convite da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) e contou com a participação de representantes da Universidade Federal de Juiz de Fora e da iniciativa privada. Depois de conhecer os equipamentos da cidade, ele falou sobre as perspectivas para ampliar o acesso ao financiamento para produtores independentes no interior do país e as perspectivas para JF. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cultura/26-05-2026/ancine-polo-jf.html

Alunos denunciam falta de estrutura

Os estudantes do curso de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) divulgaram nesta semana uma nota de repúdio contra a falta de estrutura no internato de Medicina de Família e Comunidade (MFC), realizado em localidades nos municípios de Ouro Preto e Mariana, na Região Central de Minas Gerais. De acordo com os relatos, os problemas vão desde a dificuldade logística até a insuficiência de campos de prática. (O Liberal)

https://oliberalinconfidentes.com.br/destaque/alunos-do-curso-de-medicina-da-ufop-publicam-nota-de-repudio-contra-falta-de-estrutura/

Denúncia de descarte de lixo gera recompensa

Por 17 a votos a favor e dois contra, a Câmara Municipal de Uberaba aprovou o Projeto de Lei que institui o Programa Municipal de Fiscalização Colaborativa de Resíduos Sólidos. A proposta cria mecanismos para incentivar a população a comunicar ao poder público casos de descarte irregular de lixo em vias públicas, praças, terrenos e demais espaços urbanos do município. Apesar da larga margem de votos para aprovação da matéria, vereadores de oposição levantaram vários questionamentos. (Jornal da Manhã)

https://www.jmonline.com.br/politica/cmu-aprova-recompensa-para-quem-denunciar-descarte-irregular-de-lixo-1.627907

Nova Serrana faz mutirão de cirurgias

A Prefeitura de Nova Serrana retomou os mutirões de cirurgias de otorrinolaringologia no Hospital São José, com foco inicial em crianças que aguardavam na fila por procedimentos como adenoamigdalectomia. A ação começou nesta quinta-feira (14) e pretende manter atendimentos mensais para reduzir a demanda reprimida de aproximadamente 240 pacientes. Segundo a administração municipal, nesta primeira etapa 10 crianças foram selecionadas para a cirurgia de remoção das amígdalas e da chamada “carne esponjosa”. A médica otorrinolaringologista Jéssica Mota destacou que o procedimento melhora a respiração, o sono, o desempenho escolar e o desenvolvimento das crianças. (O Popular)

https://www.opopularns.com.br/nova-serrana-retoma-mutirao-de-cirurgias-de-otorrinolaringologia/