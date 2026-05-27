COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Samu inicia atendimentos em Uberlândia

A partir desta sexta-feira (29), Uberlândia contará com um novo serviço de atendimento e resgate. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) assumirá integralmente a operação na cidade que, até então, era realizada pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência (Siate). A gestão é de responsabilidade do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência Macrorregião Triângulo do Norte (Cistri). O Samu iniciará sua operação com 11 ambulâncias e seis bases operacionais instaladas. Além disso, o serviço de resgate no município ainda contará com o auxílio de dois helicópteros, disponibilizados pela Polícia Militar (PM) e pelo Corpo de Bombeiros. (Diário de Uberlândia).

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/40606/samu-vai-inicia

UEMG faz feira de tecnologia

A 4ª edição da Fetecpass – Feira de Tecnologia e Conhecimento Voltados para a Agricultura Familiar da Região de Passos será realizada nesta quinta, 28 de maio, na Fazenda Experimental da UEMG, localizada na Rodovia MG-050, Km 356, em Passos. O evento contará com programação voltada à troca de conhecimentos técnicos e práticas aplicadas à agricultura familiar. A realização é do curso de Agronomia da Universidade do Estado de Minas Gerais - Unidade Passos, em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) e a Agro e Solução Consultoria Agrícola Jr. (Observo)

https://www.observo.com.br/uemg-e-emater-mg-promovem-feira-voltada-a-agricultura-familiar-na-regiao-de-passos

Direita doa armas para a PM

Nessa segunda-feira, 25, a Polícia Militar em Arcos recebeu 28 pistolas Glock, viabilizadas por meio do movimento ‘Direita Minas’ – movimento criado em 2017 – com o apoio do deputado Bruno Engler – via vereadora Carla Andrade, de Lagoa da Prata – em cumprimento de promessas feitas pessoalmente por ele há alguns anos. Anualmente, as frações da Polícia Militar em cada Município enviam ofícios a deputados solicitando destinação de emendas parlamentares para aquisição de equipamentos e materiais. O movimento dedica-se, dentre outras pautas, às medidas de combate à criminalidade, com foco na defesa da população. (Correio do Centro Oeste)

https://www.jornalcco.com.br/direita-minas-viabiliza-28-pistolas-glock-para-a-pm-em-arcos

Dia livre de Impostos tem adesão

O peso dos impostos no Brasil volta ao centro do debate nacional com a realização da 20ª edição do Dia Livre de Impostos (DLI), marcada para amanhã quinta-feira (28/05). Mais do que uma ação promocional do varejo, a iniciativa expõe de forma contundente uma realidade que sufoca empresas, penaliza consumidores e ajuda a explicar por que o brasileiro trabalha tanto para receber tão pouco em retorno do Estado. Uma ciranda sem fim. Criado em 2007 pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, por meio da CDL Jovem, o movimento ganhou dimensão nacional ao transformar produtos e serviços sem tributação em um símbolo concreto da indignação popular diante da elevada carga tributária brasileira. (Minas Conexão)

https://minasconexao.com.br/dia-livre-de-impostos-tem-adesao-de-1-000-empresas-em-bh-nesta-quinta-feira-28-05-a-iniciativa-e-do-cdl-bh/

Hospital tem licença ambiental

A licença ambiental para funcionamento do Hospital Público Regional de Divinópolis, previsto para ser inaugurado no dia 1º de junho de 2026, se tornou a primeira grande entrega do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios do Vale do Itapecerica, iniciativa construída a partir de uma articulação regional liderada pela Agência de Desenvolvimento Novo Oeste, com apoio técnico e institucional do Sebrae Minas. Enquadrado como um licenciamento de classe 1, o processo é considerado um dos mais complexos já analisados pelo Programa de Licenciamento Ambiental do consórcio (Portal G37)

https://g37.com.br/divinopolis/licenca-ambiental-para-funcionamento-do-hospital-publico-regional-de-divinopolis-e-a-primeira-entrega-do-cimmvi/

Poços moderniza código de obras

A Prefeitura de Poços de Caldas apresentou, nesta segunda-feira (25), um projeto piloto voltado à modernização e desburocratização dos processos de aprovação de obras e edificações no município. A iniciativa, desenvolvida em parceria com o Sebrae, propõe a atualização do Código de Obras e Edificações, com foco inicial nos processos de construção e regularização classificados de baixo risco e impacto ao direito de vizinhança. O projeto tem como objetivo tornar os processos mais ágeis e eficientes, ampliando a autonomia dos profissionais da área e reduzindo a demanda interna da Prefeitura, o que deve aumentar a capacidade de atendimento aos cidadãos e empreendedores que desejam construir em Poços de Caldas. (Jornal Mantiqueira)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2026/05/26/prefeitura-apresenta-projeto-de-modernizacao-do-codigo-de-obras-e-edificacoes/