COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Concessão da ferrovia pode incluir corredor Minas–Bahia

O Ministério dos Transportes chegou a uma proposta final para a renovação antecipada da concessão da FCA (Ferrovia Centro-Atlântica), operada pela VLI Logística, maior malha ferroviária do país, com 7.220 quilômetros. A pasta apontou ajustes finais no acordo e encaminhou à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que deverá enviar a minuta da prorrogação para aval obrigatório do Tribunal de Contas da União (TCU), nesta próxima semana. os ajustes feitos pelo ministério incluem a manutenção de alguns corredores deficitários dentro da FCA, como é o caso do trecho Corinto–Aratu, entre Minas Gerais e Bahia. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/concessao-da-fca-proposta-final-inclui-corredor-ferroviario-minas-bahia/

Minas alcança maior IDHM da história

Minas Gerais atingiu o maior Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) da sua história. O resultado, divulgado nesta semana pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), pela Fundação João Pinheiro (FJP) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), colocou o estado com índice de 0,809, acima da média nacional, que atualmente é de 0,805. O desempenho mantém Minas no patamar considerado “muito alto” desde 2023, quando o estado registrou índice de 0,803. O avanço consolida uma trajetória de crescimento social e econômico observada ao longo da última década. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/05/27/minas-gerais-alcanca-maior-idhm-da-historia/

Patrocínio receberá unidade de hotelaria

A cidade de Patrocínio vai receber um novo empreendimento da rede Accor com a chegada do Ibis Styles Patrocínio. O anúncio foi feito pelo diretor de desenvolvimento de novos hotéis, Rômulo Silva. Segundo ele, o Município já estava no radar da rede devido à força econômica e ao destaque internacional na produção de café. O projeto será desenvolvido em parceria com investidores locais do grupo Martim Galego. O hotel terá 92 quartos e será inspirado na temática “Aromas do Café”, valorizando a principal identidade econômica e cultural da cidade. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/ibis-styles-patrocinio-sera-construido-com-investimento-de-r-35-milhoes

Atleta de Muzambinho no Top 7 do Brasil

O atleta muzambinhense Júlio César Nadalete conquistou um importante resultado no cenário esportivo nacional ao alcançar a 7ª colocação no Ranking Brasileiro de provas de pista, figurando entre os sete melhores atletas do país em sua modalidade. A atualização oficial do ranking confirmou o excelente momento vivido pelo atleta, resultado de anos de dedicação, disciplina e intenso trabalho de preparação. A conquista coloca Júlio César entre os principais competidores do atletismo brasileiro, evidenciando seu alto nível técnico e sua constante evolução nas competições nacionais. (Muzambinho.com)

https://muzambinho.com.br/2026/05/27/julio-cesar-nadalete-alcanca-top-7-do-brasil-e-leva-o-nome-de-muzambinho-ao-cenario-nacional-do-atletismo/

Prefeito de Itanhandu é indiciado

O prefeito de Itanhandu, no Sul de Minas Gerais, Paulo Henrique Pinto Monteiro, foi indiciado pela Polícia Civil por crime de perseguição. A investigação teve início a partir de comunicações enviadas ao Ministério Público, A partir daí o vereador Rivaldo de Freitas, solicitou a abertura de um processo na Câmara Municipal apontando suposta conduta incompatível com o exercício da função. De acordo com a denúncia, os fatos envolveriam um adolescente e poderiam configurar quebra de decoro parlamentar e uso indevido das instalações públicas. (O Debate)

https://www.odebatenoticias.com.br

Feagro Muriaé encerra edição histórica

A Feagro Muriaé 2026 chegou ao fim neste domingo (24) deixando um sentimento de gratidão, realização e orgulho por mais uma edição de sucesso realizada no Parque de Exposições de Muriaé. Durante três dias, muitas pessoas passaram pela feira, movimentando negócios, fortalecendo conexões e vivenciando experiências que marcaram mais uma vez a história do evento promovido pelo Sicoob Credisudeste.Com estandes movimentados, oportunidades em diversos segmentos, programação técnica, atrações para toda a família, conhecimento, cooperativismo e entretenimento, a Feira reafirmou sua consolidação como uma das maiores feiras de negócios da região. (Gazeta de Muriaé)

https://gazetademuriae.com.br

Concessionária faz retirada de fios obsoletos

A Energisa, após notificação da Prefeitura de Viçosa, iniciou a remoção de cabeamento excessivo e obsoleto no distrito de Cachoeira de Santa Cruz. A ação atende à Lei, que determina a retirada de cabos inutilizados ou sem uso pelas empresas responsáveis. De acordo o Departamento de Fiscalização, a Energisa, concessionária responsável pelo fornecimento de energia no distrito, começou a executar os serviços na segunda-feira, 25. Já a Cemig, responsável pelo abastecimento de energia no restante do município, entrou em contato com a prefeitura e agendou uma reunião para esta semana, quando serão discutidas as ações necessárias para o cumprimento da legislação. (Folha da Mata)

https://www.folhadamata.com.br/apos-notificacao-energisa-inicia-remocao-de-cabos-obsoletos-em-cachoeira-de-santa-cruz