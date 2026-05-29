COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Uberaba terá investimento de empresa chinesa

A instalação de uma unidade da empresa chinesa Guofuhee em Uberaba foi anunciada durante missão oficial do governo municipal na China. O investimento previsto é de R$202 milhões e a fábrica deve ser implantada no Distrito Industrial 3, em área de cerca de 95 mil metros quadrados, na avenida Rio Grande. A previsão é de que as obras tenham início no primeiro semestre de 2027. Segundo as informações divulgadas pela Prefeitura, o empreendimento deve gerar 150 empregos diretos e cerca de 500 indiretos, além de movimentar aproximadamente R$420 milhões por ano em faturamento. (Jornal da Manhã)

https://www.jmonline.com.br/politica/hidrogenio-verde-prefeitura-anuncia-investimento-chines-de-r-202-milh-es-em-uberaba-1.628887

Câmara de Inhapim cassa vereador

A Câmara Municipal de Inhapim aprovou a cassação do mandato do vereador Edimilson Pereira Lima. A decisão ocorreu nesta quinta-feira (28), após um julgamento de quase nove horas no plenário. O veredito foi oficializado pelo Decreto Legislativo promulgado pela Mesa Diretora da Casa. A perda do mandato ocorreu por conta do Processo Político-Administrativo nº 03/2025. O caso envolve declarações do parlamentar nas redes sociais sobre supostos atos ilícitos em uma escola municipal no Córrego do Alegre. (Jornal dos Vales)

https://www.jornaldosvales.com.br/noticia/64354/camara-de-inhapim-cassa-mandato-do-vereador-edimilson-pereira-lima

Caeteense vai defender o Brasil na Ginástica

O jovem ginasta Caio Gomes de Araújo Pereira, de 18 anos, natural de Caeté, foi convocado pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) para integrar a seleção brasileira que disputará o Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística. A competição será realizada entre os dias 14 e 22 de junho, nas Arenas Carioca 1 e 2, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, reunindo os principais atletas das Américas. Atualmente, Caio representa o Minas Tênis Clube, uma das principais referências da modalidade no país. (Jornal Opinião)

https://www.opiniaocaete.com.br/caeteense-e-convocado-para-defender-o-brasil-no-campeonato-pan-americano-de-ginastica-artistica/

Mulheres comandam segurança de Minas Gerais

Pela primeira vez na história de Minas Gerais, as três principais forças de segurança pública do estado são comandadas por mulheres. O fato, considerado simbólico e histórico, foi destacado pelo governador Mateus Simões ao ressaltar que a liderança feminina no topo da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros representa não apenas um marco institucional, mas também a valorização da competência e da meritocracia no serviço público. As três instituições exercem papel estratégico na proteção da população mineira, atuando no combate à criminalidade, na investigação policial, no salvamento e na prevenção de tragédias em todo o estado. (Minas Conexão)

https://minasconexao.com.br/tres-mulheres-comandam-a-seguranca-publica-de-minas-gerais-pela-primeira-vez-na-historia/

Saneamento terá 65 milhões em Divinópolis

A Copasa confirmou investimento de R$ 65 milhões para obras de saneamento, drenagem e infraestrutura urbana em Divinópolis. O anúncio ocorreu durante reunião de alinhamento com a prefeita Janete Aparecida, secretários, servidores municipais e representantes da companhia, com o objetivo de acompanhar demandas já apresentadas pelo município e definir prioridades para os próximos anos. Do valor total previsto, cerca de R$ 55 milhões serão destinados à ampliação e melhoria do sistema de saneamento. Outros R$ 10 milhões deverão ser aplicados em intervenções complementares e adequações técnicas necessárias para a execução dos serviços. (Portal G37)

https://g37.com.br/divinopolis/copasa-confirma-investimento-de-r-65-milhoes-para-saneamento-e-infraestrutura-em-divinopolis/

Requeijão moreno é regulamentado

O Governo de Minas Gerais anunciou, em Teófilo Otoni, a regulamentação do requeijão moreno, tradicional iguaria do Vale do Mucuri. A nova regulamentação estabelece padrões de produção, boas práticas de fabricação e normas de segurança sanitária, preservando o modo artesanal e secular de preparo do requeijão moreno. A medida beneficia diretamente mais de 70 produtores do Mucuri que, juntos, produzem mais de 100 toneladas de requeijão moreno por ano. Com o anúncio, produtores regularizados poderão comercializar o produto em todo o território nacional, ampliando mercados e fortalecendo a economia regional. (Diário Tribuna)

https://diariotribuna.com.br/?p=33663