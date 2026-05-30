COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Obra do Fórum de Poços licitada pela terceira vez

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais realizou nesta sexta-feira, 29, a terceira licitação da obra do novo Fórum de Poços de Caldas. A nova contratação tem valor estimado em mais de R$ 16 milhões. De acordo com o Tribunal de Justiça, com 80% concluída, a obra está paralisada desde abril de 2025 quando a empresa contratada Destak Construtora e Incorporadora Ltda interrompeu os trabalhos. O Tribunal informou que em razão da paralisação da obra, foi instaurado processo administrativo para apuração de responsabilidades contratuais e eventual aplicação das penalidades previstas no contrato. (Poços.Com)

https://pocoscom.com/obra-do-novo-forum-e-licitada-pela-terceira-vez/

Sistema Core pode ser judicializado

A crise envolvendo falhas no sistema CORE, responsável pela regulação hospitalar em Minas Gerais, tem ocasionado grande transtorno em São Sebastião do Paraíso e região. O prefeito Marcelo Morais endureceu o discurso contra o Governo do Estado e afirmou que poderá acionar judicialmente os entes responsáveis caso os problemas persistam, diante do risco de agravamento de pacientes que aguardam transferências para internações de maior complexidade. (Jornal do Sudoeste)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia_detalhe.php?id=221419

Feiraço movimenta público e amplia oportunidades

A edição da Feiraço 2026 reuniu empresários, expositores e visitantes em mais uma noite de intensa movimentação no estacionamento do Ipatingão. A feira, consolidada como um dos maiores eventos multissetoriais do Vale do Aço, promove conexões entre empresas, apresentação de novidades e geração de oportunidades de negócios. Visitantes aproveitaram a programação para conhecer novidades, produtos, serviços e soluções apresentadas por empresas de diversos segmentos da indústria, comércio e prestação de serviços. A movimentação intensa nos estandes também contribuiu para a troca de experiências, ampliação de contatos e fortalecimento das conexões entre expositores e o público presente. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/segundo-dia-da-feiraco-movimenta-publico-e-amplia-oportunidades-de-negocios-em-ipatinga/

Qualidade da água dos rios segue precária

As águas dos rios da Mata Atlântica seguem impactadas pela poluição e exigem tratamento para abastecimento e outros usos. O diagnóstico do estudo do Retrato da Qualidade da Água nos Rios da Mata Atlântica, da Fundação SOS Mata Atlântica indica que, entre janeiro e dezembro de 2025, quase 80% dos pontos monitorados apresentaram qualidade regular. Minas Gerais e outros cinco estados continuaram nessa categoria, em comparação com 2024. Segundo a pesquisa, o principal entrave para a recuperação dos rios permanece sendo a falta de saneamento adequado. (Edição do Brasil)

https://edicaodobrasil.com.br/opiniao/qualidade-da-agua-dos-rios-da-mata-atlantica-segue-precaria/

Juiz de Fora reabre museu

A Fundação Museu Mariano Procópio reabre oficialmente ao público o museu e o parque no dia 02/06, terça-feira, com a finalização dos trabalhos de recuperação estrutural e de restauração ambiental nas áreas afetadas pelas fortes chuvas que atingiram Juiz de Fora no início do ano. A volta das visitações conta com o lançamento de duas exposições inéditas desenvolvidas para a programação especial de reabertura. O grande destaque na Villa Ferreira Lage é a mostra "O leque e suas (re)apresentações", que reúne 12 peças históricas do século XIX pertencentes ao acervo institucional. (RCWTV)

https://www.rcwtv.com.br/noticia/museu-mariano-procopio-reabre-em-juiz-de-fora-com-exposicoes-ineditas

Araguari acolhe morador de rua

A Prefeitura Municipal de Araguari, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e do CAPS AD, realizou uma ação de ronda noturna voltada ao atendimento de pessoas em situação de rua no município. “Com a chegada das baixas temperaturas, nossas equipes percorreram diversos pontos da cidade ofertando acolhimento, orientação e proteção social, garantindo direitos fundamentais a quem mais precisa neste momento”, destacou a secretária de Desenvolvimento Social, Eunice Mendes. Durante a ação, foi ofertado o encaminhamento para a Casa de Passagem e para o Albergue Municipal de Araguari (Gazeta do Triângulo)

https://gazetadotriangulo.com.br/prefeitura-realiza-ronda-noturna-para-acolhimento-de-pessoas-em-situacao-de-rua/

Uso irregular de carro apurado

A Promotoria de Justiça de Itaúna instaurou um procedimento investigativo para apurar possíveis irregularidades no uso da frota oficial da Câmara Municipal. A investigação teve início após uma denúncia anônima envolvendo o vereador Alexandre Campos (MDB). Segundo a denúncia, o parlamentar teria utilizado veículos oficiais para fins particulares em diversas ocasiões, incluindo deslocamentos de ida e volta para a Universidade de Itaúna e para o Tropical Tênis Clube. (Folha do Povo)

https://www.folhapovoitauna.com.br/politica-mp-investiga-suposto-uso-irregular-de-carros-da-camara