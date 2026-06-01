(Foto: Divulgação / Magnific / DC)

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Enchentes derrubam consumo na Zona da Mata

Dados divulgados no Índice de Consumo dos Lares Mineiros, feito pela Associação Mineira de Supermercados (Amis), revelam que os estabelecimentos do setor na Zona da Mata de Minas Gerais apresentaram um crescimento de apenas 2,48% no consumo no primeiro quadrimestre deste ano. O índice é o menor entre as regiões mineiras. O Sul de Minas (3,22%) e as regiões do Triângulo e Alto Paranaíba (3,15%) foram as que mais se sobressaíram no índice calculado pela Amis. Alto volume de doações pós-desastre das chuvas pode ter impactado consumo, avaliam supermercadistas. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/enchentes-consumo-zona-da-mata/

Granizo provoca estragos em cafezais

Uma forte tempestade acompanhada de granizo atingiu cidades do Sul de Minas Gerais no final de semana, com impactos mais severos em Campo do Meio e Boa Esperança. O fenômeno causou alagamentos, queda de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e prejuízos significativos em áreas rurais. Além dos danos materiais, milhares de consumidores ficaram sem energia elétrica em municípios da região. Até o momento, os levantamentos oficiais continuam sendo realizados para dimensionar os impactos do temporal. (A Terra do Café)

https://www.aterradocafe.com.br/granizo-provoca-estragos-em-cafezais-e-cidades-do-sul-de-minas

Valadares com programação de educação ambiental

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho, a Prefeitura de Governador Valadares realizará ao longo deste mês uma série de atividades voltadas à conscientização ambiental, educação ecológica e prevenção de impactos causados pela ação humana na natureza. A programação será desenvolvida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento (SEMA), em parceria com diversos órgãos e instituições. (Diário do Rio Doce)

https://drd.com.br/valadares-recebe-programacao-especial-de-educacao-ambiental-durante-o-mes-de-junho/

Desafio de saúde atrai 38 startups ao Norte

A aposta na inovação aberta como ferramenta de transformação da saúde pública começa a dar retratos concretos no interior mineiro. O programa Conexões Inovação Aberta Nordeste (Co.NE), coordenado pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), encerrou o prazo de inscrições para o desafio tecnológico lançado pela Prefeitura de Montes Claros (MG) e registrou um volume expressivo: 38 propostas submetidas por startups, empresas de base tecnológica e núcleos de inovação de universidades. O número, considerado muito acima do esperado pelos organizadores, demonstra o amadurecimento do ecossistema de inovação regional e o apetite do setor privado por soluções desenhadas sob medida para o serviço público. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/desafio-de-saude-publica-atrai-38-startups-ao-norte-de-minas/

Poços acompanha concessão de ferrovia

O prefeito Paulo Ney, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Franco Martins, e o secretário municipal de Turismo, Erivelton Siqueira, participaram de uma reunião com representantes da VLI Logística para acompanhar o andamento do processo de concessão do trecho ferroviário entre Poços de Caldas e Aguaí. O encontro teve como principal objetivo atualizar o município sobre as tratativas em andamento junto ao Governo Federal e discutir perspectivas de investimentos para a ferrovia. (Jornal Mantiqueira)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2026/05/29/prefeitura-acompanha-processo-de-concessao-ferroviaria-entre-pocos-de-caldas-e-aguai/

Patrocínio terá Hospital de Amor

Uma decisão considerada histórica para a saúde de Patrocínio e de todo o Estado de Minas Gerais foi aprovada na noite desta quinta-feira (28) durante a Assembleia Geral Extraordinária do Hospital do Câncer de Patrocínio. Os associados autorizaram por unanimidade a doação do imóvel urbano pertencente ao HC Patrocínio para a Fundação Pio XII, mantenedora do Hospital de Amor de Barretos/SP. “A medida marca oficialmente o início de uma nova fase para a instituição patrocinense, que passará a integrar a rede do Hospital de Amor, tornando-se o primeiro Hospital de Amor de Minas Gerais. O que foi decidido aqui hoje é histórico”, afirmou o presidente do HC Patrocínio, Thiago Miranda de Oliveira. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/associados-aprovam-decisao-historia-que-permitira-instalacao-do-primeiro-hospital-de-amor-de-minas-gerais-em-patrocinio

Itatiaiuçu realiza aprovações do Juros Zero

Itatiaiuçu deu mais um passo dentro das ações voltadas à diversificação da economia local. Na última quarta-feira, dia 27, foi realizada a cerimônia de assinatura das primeiras aprovações do Programa Juros Zero, iniciativa vinculada ao Programa de Diversificação Econômica Itatiaiuçu Conecta e executada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O programa foi criado para ampliar o acesso ao crédito, fortalecer pequenos negócios e incentivar o empreendedorismo no município. A proposta é oferecer mais segurança, apoio e planejamento para quem deseja investir, ampliar ou modernizar suas atividades econômicas. (Folha do Povo)

https://www.folhapovoitatiaiucu.com/desenvolvimento-local-itatiaiucu-realiza-primeiras-aprovacoes-do-juros-zero