COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Empresários de Uberlândia se preparam para Copa

Sete em cada dez empresários de Uberlândia já iniciaram os preparativos para faturar mais durante a Copa do Mundo. A constatação é de um novo levantamento realizado em parceria pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e pela Abrasel Triângulo Mineiro. O estudo revela que o comércio de Uberlândia e o setor de bares e restaurantes apostam alto no torneio para atrair novos clientes e reaquecer a economia regional. De acordo com a pesquisa, 20% dos entrevistados montaram um planejamento completo e estratégico para o evento de futebol. (Regionalzão)

https://regionalzao.com.br/economia/7-em-cada-10-empresarios-de-uberlandia-ja-se-preparam-para-a-copa-do-mundo/

Caratinga regulamenta pinturas de ruas

Através de Decreto, a Prefeitura de Caratinga regulamento as pinturas e intervenções artísticas temporárias em vias e logradouros públicos durante a Copa do Mundo FIFA de 2026. A medida estabelece regras para que moradores e comunidades possam decorar ruas em celebração ao torneio, mas também define critérios técnicos, exigências de autorização, prazos para remoção das pinturas e penalidades para quem descumprir as normas. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/cidade/prefeitura-regulamenta-pinturas-tematicas-para-a-copa-do-mundo-e-preve-multa-para-descumprimento/

Festival da Serra dos Cocais impulsiona turismo

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio do Departamento de Cultura, realiza, nos dias 18 e 19 de julho de 2026, a terceira edição do Festival de Inverno da Serra dos Cocais. Consolidado como um dos principais eventos do calendário cultural e turístico do município, o festival promete reunir música, gastronomia, lazer e contato com a natureza em um dos cenários mais encantadores da região. (Portal Carlos Souto)

https://www.portalcarlossouto.com.br/noticias/lazer/iii-festival-de-inverno-da-serra-dos-cocais-promete-impulsionar-turismo-cultura-e-economia-em-fabriciano/

Sabará pesquisa transporte suplementar

A Prefeitura de Sabará iniciou uma Pesquisa Origem-Destino para entender como os moradores se deslocam diariamente pela cidade. A iniciativa faz parte dos estudos técnicos voltados para o planejamento do transporte suplementar em Sabará e tem como objetivo identificar as principais demandas de mobilidade da população. As informações coletadas ajudarão a mapear regiões com maior demanda, horários de pico e possíveis trajetos que poderão ser analisados futuramente pelos setores responsáveis pelo planejamento da mobilidade urbana. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/57573/prefeitura-de-sabara-realiza-pesquisa-sobre-transporte-suplementar-e-convida-moradores-a-participar

Varginha liderou exportações do agronegócio

O agronegócio de Minas Gerais movimentou US$ 5,8 bilhões com a exportação de 4,8 milhões de toneladas de produtos entre janeiro e abril de 2026, mantendo o estado na terceira colocação entre os maiores exportadores do setor no país. Os números reforçam a relevância da atividade agropecuária para a economia mineira e sua presença no comércio internacional. Nesse cenário, Varginha liderou o ranking dos municípios mineiros com maior faturamento no comércio exterior agropecuário, alcançando US$ 1,02 bilhão no período. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br

Veículo da Câmara de Nanuque sofre acidente

O veículo da Câmara Municipal de Nanuque se envolveu em um acidente na BR-116, nas proximidades de Teófilo Otoni, nesta segunda-feira. O carro oficial foi atingido frontalmente por um automóvel de passeio que seguia em direção contrária pela rodovia. No carro da Câmara estavam o presidente da Casa, Zezinho Medina, o secretário Bruce Alan e o vereador Cau da Balança. Após o acidente, os três foram encaminhados a uma unidade hospitalar para a realização de exames de rotina. (Jornal Em Tempo)

https://jornalemtempo.com/veiculo-da-camara-de-nanuque-se-envolve-em-acidente-na-br-116-proximo-a-teofilo-otoni

Justiça mantem vereadora afastada

A juíza da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Santos Dumont, Valéria Possa Dornellas, negou a liminar impetrada pela vereadora Thailândia Maria de Freitas Leite, solicitando o cancelamento de sua punição e seu regresso imediato à Câmara Municipal de Santos Dumont. Segundo a magistrada, a impetrante alegou em sua petição que o parecer jurídico que embasou o relatório do Conselho de Ética não foi disponibilizado aos parlamentares antes da sessão de julgamento. Mas em análise da ata da reunião ordinária, verificou-se que o Projeto de Resolução foi objeto de discussão e que foi oportunizada a palavra aos vereadores. (Portal 14B)

https://portal14b.com.br/Publicacao.aspx?id=673481