COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Obras do Hospital de Sete Lagoas concluídas

O Hospital Regional de Sete Lagoas teve sua entrega na manhã desta quarta-feira (3). Em uma grande solenidade com a presença do governador Mateus Simões, o prefeito Douglas Meloe outras autoridades, a estrutura de 23 mil metros quadrados de área construída, vai atender cerca de 640 mil pessoas da região, com demandas de média e alta complexidade. Durante a coletiva de imprensa antes da solenidade, o Governo de Minas anunciou o repasse de R$ 76 milhões para a compra de equipamentos – antes, já tinha destinado R$ 89 milhões para a conclusão das obras. O hospital contará com 226 leitos, sendo 176 de internação, 40 de UTI adulto e 10 de UTI pediátrica, além de pronto atendimento, bloco cirúrgico, ambulatório e serviços de diagnóstico. (Sete Dias)

https://www.setedias.com.br/estado-entrega-obras-do-hospital-regional-de-sete-lagoas/

Justiça protege marca de jornal em Uberaba

Uma das marcas mais tradicionais da imprensa do interior de Minas Gerais voltou ao centro de uma importante disputa judicial. Em decisão proferida nesta segunda-feira (2), a juíza Leticia Rezende Castelo Branco, da Vara Empresarial de Uberaba, determinou a manutenção da proteção judicial da marca Lavoura e Comércio, considerada ativo integrante da massa falida da Empresa Gráfica Lavoura e Comércio Ltda. A magistrada acolheu embargos de declaração apresentados nos autos e reconheceu omissão em decisão anterior quanto à controvérsia envolvendo a utilização da marca por terceiros. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/154416/justica-protege-marca-historica-do-lavoura-e-comercio

Ipatinga aprova conceito ‘Cidade Esponja’

A Câmara Municipal de Ipatinga aprovou, em duas votações, o Projeto de Lei que institui no município a adoção de práticas sustentáveis de gestão das águas pluviais com base no conceito de "Cidade Esponja". O projeto tem como objetivo fortalecer as ações de prevenção e mitigação de enchentes e alagamentos por meio de soluções urbanísticas e ambientais que favoreçam a absorção, retenção, infiltração e aproveitamento da água da chuva. (Jornal dos Vales)

https://www.jornaldosvales.com.br/noticia/64507/camara-de-ipatinga-aprova-projeto-que-institui-o-conceito-de-cidade-esponja-para-prevencao-de-enchentes-e-alagamentos

Orquestra Ouro Preto em Caeté

Caeté vai receber no próximo dia 12 de junho, uma atração especial que promete emocionar o público e celebrar o Dia dos Namorados em grande estilo. A partir das 20h, a Orquestra Ouro Preto se apresenta na Praça João Pinheiro, em frente à Igreja Matriz, com o espetáculo “Orquestra Ouro Preto: A-Ha”, dentro da programação do Caeté Rock Day. O concerto, em praça pública, revisita os maiores sucessos da consagrada banda norueguesa A-Ha em versões orquestrais especialmente elaboradas pelo arranjador Fred Natalino. (Jornal Opinião)

https://www.opiniaocaete.com.br/orquestra-ouro-preto-apresenta-tributo-ao-a-ha-em-show-gratuito-no-dia-dos-namorados-em-caete/

Fenamilho tem público recorde

A Fenamilho 2026 viveu na quarta-feira (03/06) mais um capítulo marcante na história. Com um dos maiores públicos já registrados na Festa Nacional do Milho, o Parque de Exposições Sebastião Alves do Nascimento recebeu 29 mil visitantes ao longo do dia, consolidando o sucesso da 65ª edição do evento e reforçando sua relevância no cenário nacional. A movimentação intensa foi percebida em todos os espaços da festa. Famílias, produtores rurais, empresários, expositores e visitantes de diversas cidades da região e de outros estados circularam pelo parque, impulsionando os ambientes de negócios, gastronomia, cultura e entretenimento. (Patos Notícias)

https://patosnoticias.com.br/fenamilho-tem-publico-recorde-em-noite-com-henrique-e-juliano/

OAB/JF promove igualdade de gênero

A OAB Subseção Juiz de Fora e a seccional de Minas Gerais têm liderado debates e ações institucionais focadas na valorização profissional e na reestruturação do sistema de Justiça. Em entrevistas recentes, o presidente da subseção local, Alexandre Atilio, e a vice-presidente estadual da ordem, Núbia de Paula, detalharam o avanço da advocacia feminina na região e os principais gargalos enfrentados no cotidiano forense, com destaque para a lentidão dos tribunais. Atualmente, o município de Juiz de Fora conta com quase 8 mil profissionais registrados, sendo que mais da metade desse contingente é composto por mulheres advogadas. (RCW TV)

https://www.rcwtv.com.br/noticia/oab-promove-igualdade-de-genero-e-cobra-celeridade-na-justica-em-minas