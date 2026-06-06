COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Pedágios da BR-356 custarão R$ 5,80

Os quatro pedágios eletrônicos da concessionária Rota da Liberdade S.A. nos trechos da BR-356, em Itabirito e Ouro Preto, na MG-262, em Acaiaca, e na MG-329, em Ponte Nova, na Região Central de Minas Gerais, devem começar a operar em janeiro de 2027. Em seu primeiro ano, o custo será de R$ 5,80, com reajuste anual pelo IPCA. Conforme consta no contrato, a cobrança de pedágio será iniciada após a conclusão das intervenções corretivas obrigatórias nos primeiros 12 meses. A cobrança será feita por meio do sistema eletrônico Free Flow, administrado pela concessionária. (O Liberal)

https://oliberalinconfidentes.com.br/destaque/br-356-pedagios-ja-tem-data-para-comecar-e-valores-definidos/

Norte tem reconhecimento do APL da Carne de Sol

O Norte de Minas alcançou um marco histórico para o fortalecimento de sua identidade produtiva, gastronômica e cultural. Foi publicado oficialmente pelo Governo de Minas Gerais o reconhecimento do Arranjo Produtivo Local (APL) da Carne de Sol e Charcutaria do Norte de Minas, que terá sede administrativa em Montes Claros e coordenação de Ugo Borges, responsável pela articulação do arranjo produtivo local. A medida representa o resultado de uma construção coletiva que envolveu produtores rurais, empreendedores, instituições de ensino e pesquisa, entidades de apoio ao desenvolvimento, setor público e lideranças regionais. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/norte-de-minas-conquista-reconhecimento-oficial-do-apl-da-carne-de-sol-e-charcutaria/

Candidatos não querem padrinhos

A decisão do senador Rodrigo Pacheco em se manter afastado da sucessão ao Governo do Estado não mudou em nada o cenário político em Minas. Por enquanto, o protagonista continua sendo o governador Mateus Simões, que está percorrendo o interior, mesmo sem muita receptividade junto ao povão. O senador Cleitinho Azevedo não sentiu a menor vontade de aparecer nas fotos ao lado do presidenciável Flávio Bolsonaro em seus quatro dias por Minas. No PT, almeja-se a presença no palanque da ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, mas nos bastidores da Assembleia Legislativa, propala-se que Marília sequer tem participado dos encontros nacionais do partido. (Edição do Brasil)

https://edicaodobrasil.com.br/destaques/cleitinho-e-marilia-campos-mantem-nao-querem-ter-padrinhos-politicos/

Valadares sedia Campeonato de Downhill

A terceira etapa do Campeonato Mineiro de Downhill acontece neste sábado (6) e domingo (7), em Governador Valadares, e deve reunir cerca de 130 pilotos. A pista, que tem início ao lado de uma das rampas do Pico da Ibituruna, integra um percurso técnico e recebe atletas de mais de 50 cidades dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás, em mais uma disputa da competição. O evento faz parte do calendário oficial da Federação Mineira de Ciclismo (FMC) e reforça a programação estadual da modalidade, contribuindo para o crescimento do esporte no estado. (Diário do Rio Doce)

https://drd.com.br/governador-valadares-sedia-3a-etapa-do-campeonato-mineiro-de-downhill-neste-fim-de-semana/

Araxá ganha guia turístico

Quem visita Araxá agora conta com uma nova ferramenta para aproveitar melhor tudo o que a cidade tem a oferecer. A Secretaria Municipal de Turismo lançou dois roteiros turísticos digitais: um guia para quem tem apenas um dia disponível e outro para visitantes que desejam passar um final de semana completo no município. Os materiais reúnem atrações, experiências, dicas de passeios, gastronomia e informações úteis para facilitar o planejamento da viagem. (Jornal Interação)

https://www.jornalinteracao.com.br/turismo-lanca-roteiros-curtos-para-ajudar-visitantes-a-conhecerem-araxa

Fado nas janelas do Palácio da Liberdade

A tradição, a emoção e a poesia do fado voltarão a ecoar pelas janelas de um dos edifícios mais emblemáticos de Belo Horizonte. No dia 10 de junho, às 19h30, o Palácio da Liberdade recebe a segunda edição do Festival Fado nas Janelas, espetáculo que integra a programação da Semana de Portugal 2026 e propõe uma experiência cultural que une música, patrimônio histórico e memória afetiva. Gratuito, o evento convida o público a vivenciar uma das mais importantes expressões artísticas portuguesas em um cenário que faz parte da história da capital mineira. (MG Turismo)

https://mgturismo.com.br/fado-nas-janelas-transforma-o-palacio-da-liberdade-em-palco-para-a-musica-portuguesa/