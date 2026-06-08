COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Jornadas entre 41 e 44 horas em Uberlândia

A maioria dos trabalhadores formais de Uberlândia seguem a jornada máxima prevista pela legislação brasileira. É o que aponta um levantamento divulgado pelo Observatório do Trabalho, vinculado ao Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômico-Sociais da Universidade Federal de Uberlândia. Com base nos dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de dezembro de 2025, a pesquisa revelou que 77,28% dos trabalhadores com carteira assinada no município cumprem jornadas entre 41 e 44 horas semanais. Outros 17,57% trabalham entre 31 e 40 horas por semana. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/40656/mais-de-70-dos-trabalhadores-uberlandia-cumprem-jornadas-entre-41-e-44-horas-semanais

Prefeitura de Naque sofre golpe

A polícia investiga um golpe que resultou no desvio de recursos das contas da Prefeitura de Naque. O caso foi registrado no dia 2 de junho e o prejuízo pode chegar a R$ 4 milhões. O valor oficial, entretanto, ainda não foi divulgado pela administração municipal. O caso veio a público no sábado (6), após um morador do município tomar conhecimento da ocorrência e compartilhar informações sobre o fato. Fontes ligadas às forças de segurança confirmaram que a situação foi formalmente registrada e está sob investigação. (Diário do Aço)

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0134378-golpe-bancario-desvia-recursos-da-prefeitura-de-naque-e-prejuizo-pode-chegar-a-r-4-milhoes

Ouro Branco lidera região nos indicadores

Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026, divulgado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) e parceiros, revelou cenários diferentes entre Ouro Branco, Congonhas e Conselheiro Lafaiete. O estudo mede a qualidade de vida nos 5.570 municípios do país com base em 57 indicadores sociais e ambientais, com notas de 0 a 100 e classificação nacional. A metodologia considera áreas como saneamento, saúde, segurança, educação, acesso à informação, inclusão social, direitos individuais e meio ambiente. (Correio da Cidade)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/48820-ouro-branco-lidera-regiao-nos-indicadores-sociais-congonhas-avanca-e-lafaiete-fica-para-tras

Operação garante energia durante a Copa

A Cemig preparou uma operação especial para os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. A estratégia inclui monitoramento em tempo real da rede elétrica, reforço das equipes técnicas e acompanhamento das oscilações de consumo para garantir a segurança e a continuidade do fornecimento de energia. A medida considera as mudanças no padrão de consumo que costumam ocorrer durante grandes eventos esportivos. Em dias de jogos do Brasil, residências, comércios e indústrias alteram suas rotinas, provocando variações na demanda por energia antes, durante e após as partidas. (Jornal Por Dentro)

https://www.jornalpordentro.com.br

Pacientes recebem cestas de alimentos

Todas as semanas, um gesto de solidariedade faz a diferença na vida de pacientes de Muzambinho que realizam tratamento oncológico em Jaú, no interior de São Paulo. Por meio da Associação dos Voluntários Muzambinhenses de Combate ao Câncer, cestas básicas são preparadas e entregues para auxiliar aqueles que enfrentam a luta contra a doença. As cestas são montadas todas as quintas-feiras pelos voluntários da entidade, que selecionam alimentos adequados às necessidades dos pacientes em tratamento. (Folha Regional)

https://afolharegional.com.br/noticias/voluntarios-de-muzambinho-levam-apoio-e-esperanca-a-pacientes-em-tratamento-contra-o-cancer/

Empresários em missão no Vietnã

O Sindicato das Indústrias de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do Vale da Eletrônica selecionou um grupo de especialistas em microeletrônica, semicondutores, memórias e chips dedicados para integrar uma missão técnica ao Vietnã entre os dias 30 de julho e 14 de agosto. Idealizada pelo presidente do sindicato, Roberto de Souza Pinto, a iniciativa ocorre em meio à reorganização global da indústria de tecnologia e à descentralização da cadeia de semicondutores, com foco na busca por alternativas para ampliar a competitividade e fortalecer a autonomia tecnológica das empresas do Vale da Eletrônica. (Serra da Mantiqueira News)

https://www.serradamantiqueiranews.com/missao-liderada-pelo-sindvel-ao-vietna-busca-ampliar-competitividade-e-autonomia-tecnologica

Pesquisa mapeia 47 terreiros em Sabará

O levantamento feito em Sabará, conduzido por Andreia Ribeiro (historiadora e mestre em ciências sociais), Rildo César Souza (historiador) e Grace de Paula Gonzaga (Mam’etu do Inzo Kisaba Mukua Ujitu), realizado entre julho e novembro de 2025 identificou 47 comunidades tradicionais de terreiro no município. O projeto “Mapeamento e inventário das comunidades tradicionais de terreiro” entrevistou 38 lideranças, além de registrar 15 casas em “condição de memória” – espaços que tiveram suas atividades interrompidas por sucessão ou deslocamento territorial. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/56332/pesquisa-mapeia-47-terreiros-em-sabara-e-resgata-memoria-das-comunidades-tradicionais-de-matriz-africana