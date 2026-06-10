COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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EcoRodovias assume BR-116 e BR-251

A concessionária EcoRodovias assinou o contrato de concessão dos trechos das BRs 116 e 251 entre Minas Gerais e Bahia e será responsável pela administração de 734,9 quilômetros de rodovias pelos próximos 30 anos. A formalização foi publicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e prevê investimentos de R$ 13,1 bilhões ao longo da concessão. Do total, R$ 7,3 bilhões serão destinados a obras de ampliação da capacidade viária e R$ 5,8 bilhões para operação e manutenção das rodovias. (Por Dentro de Minas)

https://pordentrodeminas.com.br

Mateus anuncia obra que teve verba de Pacheco

O governador de Minas Gerais, Mateus Simões, transferiu a capital do Estado para Passos, em cerimônia realizada nesta terça-feira (9/6). O município será a sede do Poder Executivo até sexta. Durante a solenidade, o governador fez anúncios voltados à segurança pública e à educação na região, como a construção da nova sede da Delegacia Regional de Polícia Civil de Passos. O investimento total para a construção da nova sede da Regional, de mais de R$ 6,1 milhões, não será do Governo do Estado, mas provenientes de emenda parlamentar do senador Rodrigo Pacheco. (Observo)

https://www.observo.com.br/mateus-anuncia-construcao-de-nova-sede-da-delegacia-regional-de-policia-civil-a-verba-foi-de-pacheco

Timóteo debate impactos ambientais

A Câmara Municipal de Timóteo recebeu, na tarde desta segunda-feira (08/06), o deputado estadual Tito Torres, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) para a realização de uma audiência pública. O encontro debateu os possíveis impactos ambientais decorrentes da mudança na legislação municipal que alterou o zoneamento urbano de Timóteo, especificamente na área da mata do bairro Funcionários. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/audiencia-publica-na-camara-de-timoteo-debate-impactos-ambientais-no-zoneamento-da-mata-dos-funcionarios/

Ex-prefeito de Caldas é condenado

A Justiça Federal proferiu sentença condenatória contra o ex-prefeito de Caldas, Ulisses Suaid Porto Guimarães Borges, e outras oito pessoas investigadas por irregularidades envolvendo a contratação do transporte escolar no município. A decisão, assinada em maio deste ano, reconheceu a existência de um esquema que teria beneficiado uma empresa específica durante o processo licitatório e provocado prejuízos aos cofres públicos. Segundo os autos, as irregularidades tiveram origem em uma licitação realizada pela administração municipal em 2013 para a prestação do serviço de transporte de estudantes. (Jornal Mantiqueira)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2026/06/09/ulisses-borges-e-irmao-sao-condenados-pela-justica-federal-em-acao-sobre-transporte-escolar/

Viçosa instala mini-ETE em escola

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio-Ambiente, celebrado na última sexta-feira, 05, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Biodiversidade e Recursos Hídricos da Prefeitura de Viçosa instalou a primeira mini-ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), na quarta-feira 3, nas imediações Escola Municipal Paulo Mário del Giúdice. O equipamento vai corrigir os problemas dos esgotos provenientes da escola e até de uma moradia próxima, que cedeu o espaço para a instalação da ETE. (Folha da Mata)

https://www.folhadamata.com.br/prefeitura-de-vicosa-instala-mini-ete-na-escola-da-colonia

Ipatinga licita serviços de água e esgoto

A Prefeitura de Ipatinga abriu consulta pública sobre a minuta do edital de licitação que vai definir a empresa responsável pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município. A consulta pública é uma etapa que antecede a publicação definitiva da licitação. Durante esse período, cidadãos, empresas, entidades representativas, órgãos públicos e demais interessados poderão analisar o conteúdo da proposta e encaminhar sugestões para aperfeiçoamento do edital e de seus anexos. De acordo com a administração municipal, a futura concessionária será responsável pela operação, manutenção, ampliação e modernização dos sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto da cidade. (Jornal Classivale)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/5694/ipatinga-abre-consulta-publica-sobre-edital-de-licitacao-dos-servicos-de-agua-e-esgoto

Itatiaiuçu alcança 50% de cobertura vacinal

A vacinação contra a gripe em Itatiaiuçu alcançou 49,85% da população prioritária, segundo dados do Ministério da Saúde. Até o momento, foram aplicadas 1.784 das 3.579 doses previstas para o público-alvo. Apesar da adesão da população à campanha, a Secretaria Municipal de Saúde informa que a falta de novas remessas do imunizante enviadas pelo Estado tem limitado o avanço da imunização. A expectativa é que o Município receba novas doses ainda neste mês de junho. Até lá, a vacinação permanece restrita aos grupos prioritários. (Folha do Povo)

https://www.folhapovoitatiaiucu.com/contra-a-gripe-itatiaiucu-alcanca-quase-50-de-cobertura-vacinal