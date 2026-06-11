Consolidada como um canal permanente de diálogo e alinhamento estratégico com os sindicatos, foi realizada nesta semana mais uma edição da Live Conexão Faemg Senar Inaes SPRs. O encontro contou com a participação do presidente da Comissão de Pecuária de Leite do Sistema Faemg Senar e da CNA, Jônadan Ma, que abordou o balanço e os desdobramentos da investigação de anti-dumping do leite no Mercosul, a consolidação do Conseleite e o lançamento do inédito Mercado Futuro do Leite como as principais perspectivas para o segundo semestre de 2026.

O foco da live foi discutir cenário crítico da importação predatória de leite em pó, monitorada de perto pelas entidades desde o movimento "Minas Grita pelo Leite". Jônadan Ma, trouxe um detalhamento técnico sobre o processo de investigação de dumping liderado e custeado integralmente pela CNA, cujo prazo regulamentar de 18 meses encerrou-se no dia 25 de maio.

"O governo federal reconheceu tecnicamente a existência do dumping, comprovando margens de dumping de quase 70% para a Argentina e perto de 50% para o Uruguai. No entanto, por questões puramente políticas, recomendaram a suspensão temporária das tarifas por receio de impactos na inflação e nas relações do Mercosul, abrindo um processo de avaliação de interesse público", explicou Jônadan.

Para contrapor o argumento governamental, o Sistema Faemg Senar já dispõe de um estudo econômico robusto encomendado junto à Universidade Federal de Viçosa (UFV).

"O estudo prova que a taxação do leite importado não impacta o IPCA, pois o leite em pó importado não vai para a cesta básica do consumidor, mas sim como ingrediente industrial para ultraprocessados. Estamos contratando uma consultoria especializada para formalizar essa defesa econômica. Precisamos manter a mobilização política", alertou Jônadan Ma.

Consolidação do Conseleite

Apesar do cenário externo desafiador, as lideranças celebraram avanços significativos no mercado interno obtidos durante as agendas da Megaleite. Jônadan e a diretoria do Sistema relataram um alinhamento histórico com o Sindicato das Indústrias de Laticínios de Minas Gerais (Silemg), apontando para a consolidação do Conseleite-MG como principal indexador de contratos.

O Mercado Futuro do Leite

Finalizando as projeções e ferramentas estratégicas para o segundo semestre de 2026, Jônadan Ma anunciou oficialmente o início de uma nova fase de comercialização para a pecuária leiteira nacional: o lançamento do Mercado Futuro do Leite, desenvolvido em parceria entre a CNA e a consultoria de risco Stonex.

"Assim como quem produz boi, café, soja ou milho já está acostumado a fazer o travamento de preços para garantir margens e fazer a gestão de riscos, agora o produtor de leite tem essa mesma ferramenta à disposição. É o início de uma nova era para o nosso setor. Estamos saindo de uma comercialização frágil e entrando em um ambiente maduro de mercado de capitais. A ferramenta está pronta, e o Sistema Faemg Senar passará a instruir os sindicatos para que essa tecnologia chegue na ponta, dando previsibilidade financeira e blindando o produtor contra as oscilações do mercado físico", concluiu o presidente da comissão.