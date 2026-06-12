COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Muriaé devolve gestão do aeroporto ao Estado

O prefeito Marcos Guarino anunciou a devolução da administração do aeroporto de Muriaé ao Governo do Estado de Minas Gerais. O prefeito salientou que o local não está sendo fechado. A medida anunciada consiste estritamente na devolução da gestão do aeródromo ao Governo de Minas Gerais, que é o proprietário do imóvel. O município atuava na área desde 2015 apenas como administrador, desempenhando um papel comparável ao de um "síndico". A decisão de encerrar o contrato de gestão visa acabar com o desembolso, por parte do município, de quase R$ 500 mil anuais para manutenção do aeroporto. (Gazeta de Muriaé)

https://gazetademuriae.com.br/noticia/detalhe/16309/prefeitura-de-muriae-anuncia-devolucao-de-gestao-do-aeroporto-ao-estado

Juiz de Fora questiona Core/MG na justiça

A substituição do sistema de regulação de leitos na saúde SUSFácil pela plataforma Central de Operações para Regulação Estadual (Core/MG), iniciada em 19 de maio, continua causando problemas nos critérios de priorização dos pacientes e ações judiciais em municípios mineiros da região. Na terça-feira (9), a Prefeitura de Juiz de Fora ingressou com ação civil pública contra o Estado de Minas Gerais para questionar a mudança e garantir a continuidade e a segurança dos fluxos de atendimento em saúde. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/10-06-2026/pjf-acao-central-estadual-regulacao-leitos-saude.html

Araguari debate direitos das crianças

Representantes do poder público, entidades da sociedade civil, conselhos e comunidade participaram, na quarta-feira (10), da 13ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O encontro foi promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Com o tema “Fortalecendo o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Democracia Participativa”, a conferência proporcionou um espaço de diálogo, reflexão e construção coletiva de propostas voltadas ao fortalecimento das políticas públicas destinadas à infância e à adolescência. (Gazeta do Triângulo)

https://gazetadotriangulo.com.br/13a-conferencia-municipal-debate-fortalecimento-das-politicas-publicas-para-criancas-e-adolescentes/

Prefeitura assume transporte em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas detalhou, na manhã desta quinta-feira (11/06), as medidas adotadas para assegurar a continuidade do transporte coletivo urbano. Com a ampliação da intervenção administrativa, o Município passa a assumir o controle integral da operação diante da persistência dos problemas na prestação do serviço e da paralisação da frota registrada nesta semana. As medidas decorrem da publicação de três decretos municipais, editados após a interrupção total do serviço e o descumprimento de determinações judiciais pela concessionária responsável pela operação. (Diário de Sete Lagoas)

https://www.diariosetelagoas.com.br/jornal-diario-sete-lagoas-de-sexta-feira-dia-12-de-junho-de-2026

Divinópolis registra 14 mil infrações em 5 dias

Mais de 14 mil infrações de trânsito foram registradas em apenas cinco dias de monitoramento em dois cruzamentos da região central de Divinópolis. O número chamou a atenção pela quantidade de irregularidades em um curto intervalo de tempo e motivou a abertura de uma consulta pública para ouvir a população sobre a possível implantação da fiscalização eletrônica no trânsito da cidade. Durante o período analisado, os equipamentos registraram mais de 780 mil passagens de veículos, evidenciando o intenso fluxo diário nessas regiões e a necessidade de avaliação sobre medidas de segurança viária. (Portal G37)

https://g37.com.br/divinopolis/mais-de-14-mil-infracoes-em-cinco-dias-acendem-alerta-e-abrem-debate-sobre-radares-em-divinopolis/

Justiça obriga Caeté fiscalizar Romaria

O Ministério Público de Minas Gerais obteve na Justiça uma decisão que obriga o município de Caeté, a adotar medidas protetivas e fiscalizatórias em relação à Romaria a Cavalo, festa tradicional que envolve aglomeração de equinos, realizada todos os anos no dia 6 de setembro. O evento, que ocorre no distrito de Morro Vermelho entre o final de agosto e o dia 8 de setembro, faz parte das festividades da padroeira, Nossa Senhora de Nazareth. (Jornal Opinião)

https://www.opiniaocaete.com.br/justica-obriga-caete-a-adotar-medidas-de-fiscalizacao-na-romaria-a-cavalo-de-morro-vermelho/