COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Custo da construção civil sobe 7,1% em Minas

O custo da construção civil segue em trajetória de alta no País, pressionado pelo encarecimento da mão de obra e dos materiais em um cenário de inflação persistente e instabilidade geopolítica. Em Minas Gerais, o setor sofre com um aumento que chega a 7,1% em apenas um ano, elevando os custos para construtoras e compradores de imóveis. Os dados constam no Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com a Caixa Econômica Federal. Em maio, o setor apresentou estabilidade (0,0%) no Estado frente a abril, posicionando-se como o quinto menor índice do País. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/custo-construcao-civil-imoveis-minas-gerais/

Manifestantes cobram soluções para ponte

A implantação de novas restrições de tráfego na ponte sobre o Rio das Velhas, na Barra do Guaicuí, motivou uma manifestação nesta quinta-feira (11). Moradores, caminhoneiros, produtores rurais, comerciantes e lideranças regionais se reuniram para cobrar do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) medidas consideradas definitivas para a estrutura, que é um dos principais corredores de ligação entre a microrregião de Pirapora e Montes Claros. Organizado de forma pacífica, o protesto teve como principal reivindicação a busca por soluções permanentes para a ponte, construída em 1928. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/manifestantes-cobram-solucoes-definitivas-para-a-ponte-da-barra-do-guaicui/

Ônibus terão reajuste em Ipatinga

A administração de Ipatinga publicou nesta sexta-feira (12) o decreto que atualiza a tarifa do transporte coletivo urbano no município. A partir de 1º de julho, os usuários passarão a pagar R$ 5,50 por viagem. O valor integral da tarifa será de R$ 7,00, mas a administração municipal ampliará o subsídio ao sistema para R$ 1,50 por passageiro, reduzindo o custo cobrado diretamente da população. Segundo o Executivo, a medida integra um processo de modernização do transporte público e será acompanhada por investimentos na renovação da frota e na melhoria da qualidade dos serviços prestados aos usuários. (Diário do Aço)

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0134545-tarifa-do-transporte-coletivo-em-ipatinga-sobe-para-r-550-a-partir-de-julho

Caratinga faz acordo com empresa de ônibus

Após reunião realizada com a direção da empresa Viação Riodoce, de acordo com o prefeito de Caratinga, ficou definido que não haverá paralisação do serviço. Com isso, na próxima segunda-feira, os ônibus circularão normalmente, mantendo os horários e itinerários já conhecidos pelos usuários. O prefeito também esclarece que a Prefeitura segue trabalhando em paralelo na licitação do transporte coletivo, garantindo a continuidade do serviço, além dos estudos que estão sendo realizados para viabilizar, futuramente, a implantação da tarifa zero no município. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/cidade/prefeitura-anuncia-acordo-com-a-viacao-riodoce-e-garante-circulacao-normal-dos-onibus/

Ex-secretária defende “mineirês” como identidade

A defesa da mineiridade, um dos pilares da pré-campanha de Bárbara Botega à Câmara dos Deputados, foi um dos pontos altos de sua participação no 41º Congresso Mineiro de Municípios, realizado em Belo Horizonte. Durante o diálogo com lideranças da capital e do interior, a ex-secretária de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais defendeu o “jeito mineiro” de ser e de falar — tema que repercute nacionalmente desde o recente embate entre o ex-governador Romeu Zema e o ministro Gilmar Mendes, do STF. (MG Turismo)

https://mgturismo.com.br/barbara-botega-defende-mineires-como-identidade-propria-de-mg/

ALMG inicia ciclo de prestação de contas do Governo

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) inicia na próxima segunda-feira (15/6) o primeiro ciclo de reuniões da Prestação de Contas do Governo de 2026. Até o dia 23 de junho, parlamentares irão ouvir secretários de Estado e dirigentes de órgãos e entidades estaduais em 14 reuniões promovidas pelas comissões temáticas da Casa. A iniciativa integra o programa Assembleia Fiscaliza, criado para fortalecer o acompanhamento e a fiscalização das políticas públicas estaduais. Durante os encontros, representantes do Executivo apresentarão resultados das ações desenvolvidas entre 1º de maio de 2025 e 30 de abril de 2026, além de responder a questionamentos dos deputados. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/06/13/almg-inicia-ciclo-de-prestacao-de-contas-do-governo-de-minas/