COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Divinópolis é a 1ª em liberdade econômica

Divinópolis foi a primeira cidade a atingir o nível máximo do programa Minas Livre para Crescer, tendo o maior índice de Liberdade Econômica no estado. A cidade recebeu a certificação do governador Mateus Simões no sábado, durante a cerimônia de transferência provisória da capital para a cidade dentro da iniciativa Governo Presente. Atualmente, o programa conta com adesão de 605 cidades. Destes, 399 estão classificados no nível iniciante, 200 no intermediário, cinco no avançado e apenas Divinópolis no nível pleno. (Portal MPA)

https://www.sistemampa.com.br/noticias/divinopolis/divinopolis-e-a-1a-cidade-de-mg-com-nivel-maximo-de-liberdade-economica/

Bagatelle recebe Revoada em Sete Lagoas

O Aeroporto Campo de Bagatelle, em Sete Lagoas, recebeu no sábado (13) a Primeira Revoada, encontro que reuniu clientes, amigos e entusiastas da aviação em um dia de confraternização e atrações aéreas. Entre os destaques da programação esteve a participação do aeromodelista Luizinho Pontes, que apresentou seus modelos em escala em voos demonstrativos. As crianças acompanharam de perto as atividades, despertando curiosidade e entusiasmo pelo hobby. As apresentações atraíram público de todas as idades e garantiram momentos de lazer e aprendizado. (Sete Dias)

https://www.setedias.com.br/campo-de-bagatelle-recebe-primeira-revoada-em-sete-lagoas/

Codevasf fortalece parceria com prefeituras

Melhorias no abastecimento de água, manutenção de estradas rurais e fortalecimento da agricultura familiar ganharam novo impulso em Minas Gerais. A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) promoveu, nesta semana, o 1º Conexão Municípios: Parcerias para o Desenvolvimento, reunindo dezenas de prefeitos, gestores públicos e lideranças municipais em Belo Horizonte para discutir ações voltadas ao crescimento econômico e à melhoria da qualidade de vida da população do interior mineiro. A regional atende atualmente 184 municípios localizados na região do Alto São Francisco, dos quais cerca de 50% estiveram representados no encontro. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/codevasf-fortalece-parceria-com-prefeituras-e-anuncia-r-75-milhoes-para-impulsionar-municipios-mineiros/

Atendimentos nas UPAs aumentam em Uberaba

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Uberaba seguem operando acima da capacidade e chegaram a 110% de taxa de ocupação, segundo dados da Sociedade Educacional Uberabense (SEU), responsável pela gestão das unidades. O cenário ocorre em meio ao aumento contínuo da demanda por atendimentos e à alta de casos de doenças respiratórias, dengue e gastroenterites. O levantamento aponta que o volume de atendimentos nas duas unidades passou de cerca de 13 mil a 14 mil registros mensais para aproximadamente 20 mil, considerando as UPAs Mirante e São Benedito.

https://jmonline.com.br/cidade/atendimentos-nas-upas-saltam-para-quase-20-mil-por-mes-em-uberaba-1.634967

Fórum Invest Furnas aposta no turismo

O município de Fama sediou, na semana passada, o Fórum Invest Furnas, evento voltado ao fortalecimento do turismo como ferramenta de desenvolvimento econômico em Minas Gerais. Diante de um cenário competitivo para atrair visitantes e investimentos, o turismo foi apontado como estratégico para gerar emprego, renda e impulsionar a economia local e regional, especialmente na região do Mar de Minas e no Sul do estado. (O Debate)

https://www.odebatenoticias.com.br/post/f%C3%B3rum-invest-furnas-re%C3%BAne-lideran%C3%A7as-e-aposta-no-turismo-como-motor-econ%C3%B4mico-em-minas-gerais

Fenadoces incentiva doçaria araxaense

A Associação dos Doceiros de Araxá (ADA) abriu oficialmente as inscrições para o 2º Concurso de Doces da Fenadoces: Raízes & Releituras: Tradição que Abraça, uma iniciativa que celebra a tradição, a criatividade e a diversidade da doçaria araxaense. Realizado dentro da programação da Fenadoces 2026, o concurso tem como objetivo resgatar memórias, valorizar saberes locais e reconhecer talentos que transformam receitas em verdadeiras narrativas afetivas. A proposta é destacar a riqueza da confeitaria artesanal e incentivar a preservação de receitas que fazem parte da identidade cultural de Araxá. (Jornal Interação)

https://www.jornalinteracao.com.br/fenadoces-abre-inscricoes-para-concurso-de-tradicao-e-criatividade-da-docaria-araxaense

Samu Cisdeste recebe ambulâncias

O consórcio Samu 192-Cisdeste recebeu oficialmente quatro novas ambulâncias destinadas à modernização da frota de resgate de urgência e emergência em Minas Gerais. Os veículos utilitários foram entregues pelas mãos do Ministro da Saúde durante uma solenidade pública realizada no município de Mariana. A aquisição faz parte das medidas compensatórias do Programa Especial de Saúde do Rio Doce (PES-Rio Doce), criado para reparar os municípios impactados pelo desastre da Barragem de Fundão em 2015. (RCWTV)

https://www.rcwtv.com.br/noticia/samu-recebe-novas-ambulancias-para-reforcar-atendimento-na-bacia-do-rio-doce