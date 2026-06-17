COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Filhos lideram violência contra idosos em JF

A violência contra idosos em Juiz de Fora, raramente, chega de fora. Na maior parte das vezes, atravessa a rotina, ocupa o espaço da casa, senta à mesma mesa e vem de quem chama a vítima de “mãe” ou “pai”. Entre janeiro e maio, os filhos apareceram como suspeitos em 51,7% das denúncias registradas no município pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH), a partir do Disque 100. O índice é 14,4% maior do que o observado no mesmo período do ano passado. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/15-06-2026/mais-da-metade-das-denuncias-de-violencia-contra-idosos-em-juiz-de-fora-apontam-filho-como-suspeito.html

Vale inaugura Usina Modelo em Itabira

O município de Itabira, onde a Vale nasceu há 84 anos, foi escolhido para receber a primeira usina de alta tecnologia da empresa, marcando o início de um novo modelo operacional orientado por inteligência de dados. A usina Conceição2 foi modernizada para integrar processos com uso de Inteligência Artificial (IA), ampliar o uso de automação e reduzir a exposição de pessoas a atividades de risco. Com capacidade de 11,2 milhões de toneladas por ano, a unidade será referência para expansão do modelo em outras operações da empresa. (Itabira Notícias)

https://itabiranoticia.com.br/vale-inaugura-usina-modelo-em-itabira-com-ia-aplicada-a-operacao-e-amplia-seguranca-e-eficiencia/

ExpoQueijo Brasil 2026 reúne 19 países

Produtores de 19 países estarão reunidos em Araxá, entre os dias 25 e 28 de junho, para disputar o cobiçado troféu Super Ouro da ExpoQueijo Brasil 2026. Considerada a principal premiação de queijo artesanal das Américas, a sexta edição do evento se consolida como uma das mais importantes vitrines internacionais do agronegócio e da gastronomia. O concurso Araxá International Cheese Awards contará com representantes de nações tradicionais na produção queijeira, como França, Itália, Suíça, Holanda, Espanha e Portugal, além de produtores de 18 estados brasileiros e do Distrito Federal. (Clarim Net)

https://clarim.net.br/expoqueijo-brasil-2026-reune-19-paises-em-araxa-para-disputar-o-premio-super-ouro/

Forromaria está de volta após 14 anos em Congonhas

Junho é o mês das festas juninas e ninguém precisa de muita explicação para entender o que isso significa: forró no pé, quadrilha, comidas típicas e aquele gostoso calor de família reunida. Tradição que atravessa gerações, as festas de junho são parte da alma do Brasil. E em Congonhas, este ano, a celebração ganha um capítulo especial: o retorno do Forromaria, que volta a ser realizado após 14 anos. Nos dias 20 e 21 de junho, a Romaria abre suas portas, com entrada gratuita, para dois dias repletos de música, gastronomia, decoração típica, apresentações e atrações para todas as idades. (Correio da Cidade)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/49004-congonhas-forromaria-esta-de-volta-apos-14-anos-com-dois-dias-de-festa-forro-e-tradicao

Timóteo investe R$ 54,4 milhões na saúde

A Prefeitura de Timóteo aplicou R$ 22,5 milhões em ações e serviços públicos de saúde entre setembro e dezembro de 2025, o equivalente a 24,62% da receita municipal destinada ao setor. O percentual supera em 9,62 pontos percentuais o mínimo constitucional de 15% exigido pela legislação. No período, a Secretaria Municipal de Saúde executou despesas totais de R$ 54,48 milhões. Os dados constam no Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA), referente ao terceiro quadrimestre de 2025, apresentado pela administração municipal. (Vox 97)

https://vox97.com.br/noticia/25554/timoteo-investe-r-54-4-milhoes-na-saude-e-supera-minimo-constitucional-no-3o-quadrimestre-de-2025

Timóteo inaugura Posto Tributário

A Prefeitura de Timóteo inaugurou um novo Posto de Atendimento Tributário Municipal, localizado no Terminal Rodoviário da cidade. O espaço já está em funcionamento e muitos cidadãos já têm utilizado os serviços oferecidos. Eles envolvem esclarecimento de dúvidas sobre tributos municipais; solicitação de isenção ou redução de IPTU; consulta de débitos e dívidas; negociação e parcelamento de valores vencidos; emissão de segunda via de boletos e outros serviços essenciais da área tributária. (Conex 10)

https://www.conex10.com.br/post/0006495/timoteo-inaugura-posto-de-atendimento-tributario

Muriaé cria monitoramento do aprendizado

O programa Avalia Muriaé agora é lei municipal. A iniciativa, que acompanha de perto o desempenho escolar dos alunos da rede pública, foi oficializada em publicação na ultima terça-feira (16), sob o nome de Sistema Municipal de Avaliação e Monitoramento da Aprendizagem (Simam). Com a mudança, o projeto deixa de ser uma ação temporária e passa a integrar em definitivo as políticas públicas de educação da cidade. Coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, o Simam vai monitorar continuamente o aprendizado dos estudantes desde a Educação Infantil até o 9º ano do Ensino Fundamental. (Rádio Muriaé)

https://radiomuriae.com.br/portal/avalia-muriae-vira-lei-e-cria-sistema-de-monitoramento-do-aprendizado-baseado-em-dados-estatisticos/