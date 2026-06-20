COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Aeroporto de MoC terá terminal de cargas

O Norte de Minas deu mais um passo rumo à consolidação de uma das mais aguardadas obras de infraestrutura logística da região. Durante videoconferência, a concessionária espanhola Aena, responsável pela administração do Aeroporto de Montes Claros, anunciou que abrirá, ainda no segundo semestre deste ano, o processo de seleção para definir a empresa que ficará encarregada da exploração do futuro Terminal de Cargas do aeroporto. O anúncio foi feito durante reunião promovida pela Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene, em parceria com a Prefeitura de Montes Claros, reunindo representantes da concessionária, lideranças municipais e agentes envolvidos no desenvolvimento econômico regional. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/aena-anuncia-selecao-para-exploracao-do-terminal-de-cargas-do-aeroporto-de-montes-claros/

Minas Trend conquista prêmio

O Minas Trend, principal plataforma de negócios da moda em Minas Gerais, foi o grande vencedor da categoria Ação de Impacto na primeira edição do Prêmio FMM – Mérito da Moda de Minas Gerais. A homenagem foi entregue durante cerimônia realizada na Câmara Municipal de Belo Horizonte em comemoração aos dez anos da Frente da Moda Mineira. Criado para reconhecer profissionais, empresas, instituições de ensino, marcas, projetos e iniciativas que contribuem para o fortalecimento da cadeia produtiva da moda em Minas Gerais, o prêmio reuniu representantes da indústria, do comércio, da academia, entidades de classe, coletivos, empresários e lideranças do setor. (Minas Conexão)

https://minasconexao.com.br/minas-trend-conquista-premio-por-impulsionar-negocios-e-fortalecer-a-moda-mineira/

Aécio pode disputar o Senado

Pessoas próximas ao deputado Aécio Neves sinalizam que o parlamentar teria feito a opção de se declarar pré-candidato ao Senado. Essa informação chega à imprensa no momento em que o presidente dos tucanos em Minas, deputado federal Paulo Abi-Ackel, intensifica reuniões para implementar uma chapa mais robusta, tanto para pleitear a Câmara Federal, como também o Parlamento estadual. Segundo fontes ligadas ao tucanato mineiro, os votos de Aécio seriam distribuídos aos muitos candidatos da chapa, sem uma definição de nome específico para herdar o seu espólio eleitoral. (Edição do Brasil)

https://edicaodobrasil.com.br/destaques/aecio-neves-pode-ser-anunciado-como-candidato-ao-senado/

Publicação enaltece biodiversidade do Rio Doce

Uma publicação inédita consolida os principais resultados de estudos científicos sobre a biodiversidade da Bacia do Rio Doce e passa a subsidiar ações de manejo e conservação na região. Lançado pela Samarco, em parceria com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), o livro “Biodiversidade Rio Doce: um legado de pesquisas na bacia” reúne resumos de 35 projetos desenvolvidos por instituições de ensino e pesquisa do Brasil e do exterior, fruto de uma ampla articulação dedicada à produção de conhecimento científico sobre o território. (Jornal da Cidade)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/parceria-entre-samarco-e-funbio-amplia-conhecimento-cientifico-sobre-a-biodiversidade-da-bacia-do-rio-doce/

Eleição no Sindicato se acirra em Patos

A disputa pela diretoria do Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas ganhou novos contornos nos últimos dias e já chegou à fase de questionamentos formais. A eleição, marcada para acontecer no dia 30 de junho, tem duas chapas na disputa e passou a ser alvo de embate jurídico interno após a apresentação de um pedido de impugnação contra a Chapa 2, “Inovação e Transparência” de Reginaldo Bambu. O atual presidente Cleides Queiroz de Melo Júnior, da Chapa 1, pede o indeferimento do registro da Chapa 2 ou, de forma subsidiária, de candidaturas específicas. O documento sustenta que integrantes da chapa teriam realizado campanha eleitoral antecipada, antes da publicação oficial das chapas registradas, ocorrida em 9 de junho. (Patos Notícias)

https://patosnoticias.com.br/eleicao-no-sindicato-rural-se-acirra-e-tem-ate-pedido-de-impugnacao/

Paraíso vai utilizar imóvel de hospital

Foi assinado na manhã desta sexta-feira, 19 de junho, na sede da 5ª Promotoria de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Acordo de Cooperação que permitirá ao município de São Sebastião do Paraíso assumir a estrutura física do antigo Hospital Gedor Silveira, viabilizando a implantação de unidades e serviços públicos nas áreas da saúde, educação, assistência social e administração municipal. O acordo é resultado de um processo de diálogo e construção conjunta envolvendo o Ministério Público, a Fundação Gedor Silveira e a Prefeitura de São Sebastião do Paraíso, buscando uma solução para uma situação que se arrastava há anos. (Jornal do Sudoeste)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia_detalhe.php?id=221540