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Reconhecimento na categoria Ação de Impacto destaca a contribuição do evento para os negócios, a inovação e a projeção da moda mineira

O Minas Trend, principal plataforma de negócios da moda em Minas Gerais, foi o vencedor da categoria Ação de Impacto na primeira edição do Prêmio FMM – Mérito da Moda de Minas Gerais. A cerimônia, na noite desta quinta-feira (18/6), integrou a homenagem aos 10 anos da Frente da Moda Mineira, realizada na Câmara Municipal de Belo Horizonte, por iniciativa da vereadora Fernanda Altoé.

Criado para reconhecer profissionais, marcas, escolas, projetos, iniciativas e trajetórias que contribuem para o fortalecimento da moda no estado, o prêmio reuniu representantes da cadeia produtiva, instituições de ensino, entidades, coletivos, empresas e lideranças do setor.

Durante a solenidade, o presidente em exercício da FIEMG, Carlos Mário de Moraes, destacou o papel estratégico do Minas Trend para a economia criativa e para a indústria da moda. “Mais do que um evento, o Minas Trend representa a capacidade da indústria mineira de inovar, agregar valor e transformar criatividade em desenvolvimento econômico”, disse. Segundo ele, o reconhecimento na categoria Ação de Impacto reafirma a relevância da iniciativa para gerar transformação, visibilidade e resultados concretos para o setor.

Criado pelo Sistema FIEMG, com participação dos sindicatos patronais dos setores de vestuário, bolsas, calçados, joias e bijuterias, o Minas Trend se consolidou como uma das principais plataformas de negócios da moda no Brasil. Ao longo de sua trajetória, o evento contribuiu para revelar talentos, impulsionar marcas, conectar compradores e fornecedores, gerar negócios e projetar Minas Gerais como um dos grandes polos criativos da moda brasileira.

“Para a FIEMG, para o Minas Trend e para todos os sindicatos envolvidos, esta premiação tem um significado muito especial, porque reafirma a importância de continuar investindo na moda como vetor de desenvolvimento econômico, cultural e social”, afirmou Carlos Mário.

A Frente da Moda Mineira completa 10 anos como uma rede colaborativa e voluntária voltada ao fortalecimento do ecossistema da moda em Minas Gerais. Ao longo da década, atuou na aproximação entre mercado, ensino, cultura, setor produtivo, poder público e sociedade civil, contribuindo para ampliar o debate sobre moda como economia, identidade territorial, patrimônio, trabalho, inovação e política pública.

Ao falar sobre a Frente da Moda Mineira, Carlos Mário ressaltou a importância do setor para a articulação do setor ao longo da última década. “Celebrar essa década é reconhecer uma trajetória construída com diálogo, mobilização e compromisso coletivo. Desde sua criação, a Frente tem exercido um papel importante na articulação entre empresários, profissionais, entidades representativas, instituições de ensino e poder público, contribuindo para fortalecer um dos setores mais criativos e representativos da economia de Minas Gerais”, afirmou.

Menção honrosa – A presença do Sistema FIEMG também foi registrada na categoria Escola de Moda, com a participação do SENAI Modatec entre as instituições de ensino consideradas pelo prêmio. Embora não tenha sido finalista, a menção reforça a relevância da escola na formação profissional para a cadeia da moda, especialmente em áreas ligadas à tecnologia, desenvolvimento de produto, modelagem, confecção e inovação industrial.

Imprensa FIEMG