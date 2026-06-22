Projeto em parceria com prefeituras e instituições locais levou telões, atrações para crianças e feiras de artesanato e gastronomia, com previsão de expansão para outras comunidades da região.

Se um cafezinho já une as pessoas, imagina torcer pelo Brasil? A paixão pelo futebol e a expectativa pela conquista do hexacampeonato mundial reuniu moradores do Vale do Jequitinhonha em espaços especialmente preparados para acompanhar os jogos da seleção brasileira.

O programa parques do torcedor em Taquaral, distrito de Itinga, e em Araçuaí, lançado pela Sigma Lithium busca transformar as transmissões dos jogos em momentos de encontro e convivência para as comunidades, reunindo famílias, amigos e moradores em torno da torcida pelo Brasil em busca do hexa.

Em Taquaral, o projeto reuniu 200 moradores, realizado em parceria com a prefeitura de Itinga, com o apoio da Capital das Antenas, Escola Estadual do Povoado de Taquaral e da Associação dos Moradores de Taquaral.

Já em Araçuaí, a transmissão reuniu 600 na Praça da Paróquia Santo Antônio, em parceria com a prefeitura municipal. A programação se integra às comemorações em homenagem a Santo Antônio, padroeiro da cidade, ampliando o ambiente de celebração e convivência entre os moradores.

Como parte da iniciativa, a Sigma Lithium disponibilizou telões para transmissão das partidas, brinquedos para as crianças e apoio a realização de feiras de artesanato e gastronomia organizadas por empreendedoras do programa Donas de Mim, fortalecendo a economia local e valorizando os talentos da região.

A empresa é parte integrante da vida econômica e social do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, onde cerca de 19 mil pessoas ocupam postos de trabalho relacionados às suas atividades e aproximadamente 80 mil familiares são impactados indiretamente pela atuação da empresa na região.

A iniciativa vai continuar em todos os jogos do Brasil durante a copa do mundo, incluindo a transmissão dos jogos da semifinal e da final pois o futebol é uma linguagem universal transmitindo valores de se jogar em equipe, fazer parcerias unindo pessoas e o mundo.

Mais do que acompanhar as partidas, a proposta é criar espaços de celebração, convivência e fortalecimento dos laços comunitários, unindo moradores de diferentes gerações em torno da paixão pelo futebol e da esperança pela conquista do hexa.