COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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700 milhões em planta de grafite no Jequitinhonha

A Graphcoa planeja investir em torno de R$ 700 milhões em uma planta voltada à produção de grafite concentrado, com teores de aproximadamente 95% de carbono grafítico, no município de Jordânia, na região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Com capacidade instalada superior a 50 mil toneladas anuais, a unidade tem previsão de entrada em operação para o segundo semestre de 2029. O Projeto Grafite Jordânia, como é chamado, está em fase de desenvolvimento e de licenciamento ambiental. Em abril, o empreendimento e os resultados do Estudo de Impacto Ambiental (EIA/Rima) foram apresentados à comunidade local em audiência pública. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/graphcoa-grafite-minas/

Mercado Municipal ganhará nova identidade

A Prefeitura de Montes Claros anunciou a revitalização do Mercado Municipal Christo Raeff, um dos mais tradicionais espaços de comércio e convivência da cidade. A iniciativa integra o Programa Montesclarear, considerado o maior pacote de investimentos da história recente do município, que prevê aproximadamente R$ 1 bilhão em obras e ações voltadas para infraestrutura, mobilidade urbana, saúde, educação, cultura, lazer e desenvolvimento econômico. (Jornal de Notícias)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/mercado-municipal-ganhara-nova-identidade/

Projeto amplia isenção da Área Azul em JF

Está em tramitação na Câmara Municipal de Juiz de Fora o projeto de lei 196/2026, que propõe ampliar os casos de isenção no pagamento da Área Azul, sistema de estacionamento rotativo da cidade. Caso o projeto seja aprovado e sancionado, o benefício poderá ser concedido a veículos utilizados por pessoas com deficiência, idosos com 60 anos ou mais, pessoas com mobilidade reduzida permanente, pessoas com doenças incapacitantes que afetem a locomoção e pessoas com TEA. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/politica/22-06-2026/projeto-quer-ampliar-isencao-da-area-azul-em-juiz-de-fora.html

Poços debate chegada da Codevasf ao Sul

O Centro Administrativo de Poços de Caldas sediou, na semana passada, uma importante reunião regional para discutir a ampliação da área de atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) em municípios do Sul de Minas Gerais. O encontro foi conduzido pelo prefeito Paulo Ney e contou com a presença do deputado federal Paulo Guedes e do superintendente regional da Codevasf em Minas Gerais, Antônio Romeu Pereira Souto Filho. Participaram do encontro os prefeitos Margot Pioli (Andradas), Toninho Miguel (Ouro Fino), Edvan Lopes (Santa Rita de Caldas), Felipe Begalli (Botelhos), Zé Captuva (Bandeira do Sul), Alexandre Eller (Fama) e Alexandra Bueno (Serrania), além de representantes dos municípios de Caldas, Campestre e Ipuiúna. (Jornal Mantiqueira)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2026/06/18/pocos-de-caldas-recebe-prefeitos-para-debater-chegada-da-codevasf-ao-sul-de-minas/

Cidades selam ‘Irmandade Histórica’

No terceiro dia da 6ª edição do Festur (Fórum de Turismo), o prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo, assinou o Decreto nº 9.280, que proclama oficialmente a Irmandade Histórica entre Ouro Preto e Aiuruoca e institui o conceito cultural do “Eixo da Mineiridade”. Além do chefe do Executivo ouro-pretano, o documento foi subscrito por representantes dos municípios de Aiuruoca, Ouro Branco e Ouro Fino, consolidando uma ampla aliança de integração regional. A ação, que aconteceu no Centro de Convenções da UFOP, promulga um marco para a preservação e valorização da identidade mineira da região e do Sul de Minas. (O Liberal)

https://oliberalinconfidentes.com.br/ouro-preto/ouro-preto-e-aiuruoca-selam-irmandade-historica-e-instituem-o-eixo-da-mineiridade-no-encerramento-do-festur/

Passos faz biometria de 71% do eleitorado

A Justiça Eleitoral de Passos registrou um avanço expressivo na regularização de seu eleitorado após o encerramento da campanha do Cadastro Nacional de Eleitores, realizada entre março de 2025 e maio de 2026. Ao todo, o município contabilizou 16.219 atendimentos, um esforço que resultou na ampliação significativa do número de eleitores com identificação biométrica. Na campanha, 11.702 novas biometrias coletadas; 2.417 novos títulos de eleitor emitidos; 8.340 revisões cadastrais realizadas; e 945 transferências de domicílio eleitoral. (Observo)

https://www.observo.com.br/passos-registra-mais-de-16-mil-atendimentos-e-biometria-atinge-71-do-eleitorado

Vereador acusado de agressão em Divinópolis

Um boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar aponta que o vereador de Divinópolis, Flávio Marra, foi acusado de agredir um homem durante uma confusão ocorrida na boate Mandalla Rooftop, instalada no terraço do Shopping Pátio Divinópolis. De acordo com as informações registradas pela polícia, o desentendimento teria começado depois que o parlamentar suspeitou que a vítima estaria consumindo sua bebida alcoólica. A situação evoluiu para uma discussão. (Portal MPA)

https://www.sistemampa.com.br/noticias/policial/veja-o-video-denuncia-aponta-vereador-como-autor-de-agressao-e-lesao-corporal-em-divinopolis/