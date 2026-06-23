COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Festival faz sucesso em 13 municípios

Após quase dois meses de programação, a 6ª edição do Festival Gastronômico Sabores das Villas foi encerrada no final de semana, em Conselheiro Lafaiete, consolidando-se como uma das principais iniciativas de valorização da gastronomia regional mineira. Realizado entre os dias 18 de abril e 7 de junho, o festival contou com a participação de 114 empreendimentos gastronômicos dos 13 municípios que integram o Circuito Villas e Fazendas de Minas. Durante o evento, os estabelecimentos apresentaram pratos exclusivos inspirados nos sabores, tradições e ingredientes que representam a identidade cultural da região. (Correio da Cidade)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/

BR-262 pode ter mais trechos duplicados

A concessionária responsável pela BR-262 em Minas Gerais iniciou um estudo de tráfego, em conjunto com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), para avaliar se alguns trechos da rodovia previstos inicialmente para receber faixas adicionais podem ter a solução alterada para duplicação. A informação é do diretor da concessionária, Felipe Lellis. Segundo ele, a análise considera o volume atual de veículos, as características de cada trecho e a necessidade de melhorar a segurança e a fluidez no deslocamento entre Uberaba e Belo Horizonte. (Jornal da Manhã)

https://www.jmonline.com.br/cidade/br-262-pode-ter-mais-trechos-duplicados-entre-uberaba-e-belo-horizonte-1.638445

Visita de Mateus gera frustrações

A passagem do governador de Minas Gerais, Mateus Simões, pelo Vale do Mucuri gerou críticas de lideranças e moradores da região devido à ausência de anúncios de investimentos para os municípios de Nanuque e Serra dos Aimorés. Durante a programação que transferiu simbolicamente a sede do governo estadual para Teófilo Otoni, Simões visitou diversas cidades da região. Em Nanuque, no entanto, a agenda foi marcada apenas por visitas institucionais, sem inaugurações de obras ou apresentação de novos projetos para o município. (Em Tempo)

https://jornalemtempo.com/visita-de-mateus-simoes-ao-vale-do-mucuri-tem-gerado-criticas-por-ausencia-de-anuncios-para-nanuque-e-serra-dos-aimores

Estudo vence competição mundial

Um estudo sobre a Cooxupé, maior cooperativa de cafeicultores do mundo, conquistou o primeiro lugar na Competição de Casos para Estudantes da 36ª Conferência Mundial Anual da IFAMA (International Food and Agribusiness Management Association), realizada em Cork, na Irlanda. A pesquisa foi reconhecida em uma das mais relevantes competições acadêmicas internacionais dedicadas ao agronegócio. Desenvolvido pela Harven Agribusiness School, o caso superou mais de 30 trabalhos apresentados por instituições de referência internacional, entre elas a Universidade Harvard, dos Estados Unidos. (Jornal da Região)

https://www.jornaldaregiaoonline.com.br/estudo-sobre-a-cooxupe-vence-maior-competicao-academica-do-agronegocio-mundial

Motoristas processaram Prefeitura de Arcos

Em 2024, nove servidores – motoristas vinculados à Secretaria Municipal de Saúde – entraram com Ação contra a Prefeitura de Arcos cobrando o pagamento de horas extras. A maior parte das ações foram distribuídas em junho de 2024. São servidores efetivos e sete continuam em atividade; dois deles pediram exoneração. O advogado Ricardo Xavier informou que o primeiro dos processos foi julgado dia 13 de fevereiro (2026) e teve sentença favorável quanto ao pedido de pagamento das horas extras realizadas pelo servidor para o Município de Arcos. (Correio do Centro Oeste)

https://www.jornalcco.com.br/motoristas-processaram-prefeitura-de-arcos-em-2024-cobrando-horas-extras

Itatiaiuçu integra consórcio de saúde

A Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo, que autoriza a participação do Município no Consórcio Intermunicipal de Saúde e Serviços do Alto do Rio Pará. Segundo a Prefeitura, a proposta busca ampliar a capacidade administrativa do Município por meio da cooperação com outras cidades da região, permitindo o compartilhamento de serviços, recursos e ações voltadas ao interesse público. A adesão poderá ampliar o acesso da população a consultas especializadas, exames complementares, procedimentos de média complexidade, transporte sanitário e outras ações voltadas à promoção e recuperação da saúde. (Folha do Povo)

https://www.folhapovoitatiaiucu.com/itatiaiucu-vai-integrar-consorcio-de-saude-do-rio-para