COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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MGC 418 é uma nova ‘Rodovia da Morte’

A MGC-418, conhecida como Rodovia do Boi, tem sido palco de inúmeros acidentes fatais. Com sinalização considerada precária por motoristas e moradores da região, a estrada vem registrando ocorrências frequentes que preocupam quem trafega pelo local. Mesmo após uma recuperação funcional realizada há menos de um ano, a rodovia já apresenta necessidade de novas intervenções. As faixas de sinalização horizontal, pintadas durante a obra, estão quase invisíveis em diversos trechos, comprometendo a segurança dos usuários. (Jornal Em Tempo)

https://jornalemtempo.com/nova-rodovia-da-morte-mgc-418-registra-aumento-de-acidentes-em-minas-gerais

Polícia Civil inaugura sede em Fabriciano

A Polícia Civil de Minas Gerais inaugurou nesta segunda-feira (22), a nova sede da Delegacia de Polícia Civil de Coronel Fabriciano. Instalada no bairro Belvedere, a unidade passa a contar com uma estrutura mais ampla e adequada para o atendimento da população, além de abrigar o Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (NEAM), voltado ao acolhimento de vítimas de violência. O novo prédio foi planejado para oferecer melhores condições de trabalho aos servidores e garantir mais conforto e acessibilidade aos cidadãos que necessitam dos serviços da instituição. (Portal Carlos Souto)

https://www.portalcarlossouto.com.br/noticias/seguranca/policia-civil-inaugura-nova-sede-em-fabriciano-com-nucleo-especializado-para-atendimento-as-mulheres/

Audiência debate desafios ambientais em Ipatinga

A população de Ipatinga está convidada a participar da Audiência Pública do Junho Verde, que será realizada no próximo dia 25 de junho, no Plenário da Câmara de Ipatinga. O evento, pretende reunir cidadãos, representantes da sociedade civil, especialistas e autoridades para discutir os principais desafios ambientais do município e construir propostas coletivas para um futuro mais sustentável. Durante a audiência, serão debatidos temas relacionados à qualidade ambiental, arborização urbana, gestão de resíduos, recursos hídricos, educação ambiental e ações de enfrentamento aos efeitos das mudanças climáticas. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/audiencia-publica-sobre-junho-verde-debate-desafios-ambientais-e-solucoes-para-ipatinga/

Diocese proíbe citações de candidatos

Faltam 103 dias para as Eleições 2026, previstas para 04 de outubro, e durante a Reunião dos Presbíteros da Diocese de Divinópolis, o bispo Dom Geovane Luis da Silva repassou as orientações para o período. No documento enviado aos padres, o bispo pediu: “Devemos atuar de modo responsável, livre e consciente, com o objetivo de fortalecer o tecido político, social e democrático da Nação Brasileira. A Igreja, perita em humanidade, não se orienta por nenhuma ideologia partidária, mas somente pelo Evangelho. Por isso, ela jamais deixa de defender a dignidade humana, de cooperar na promoção do bem comum e de fortalecer o Estado Democrático de Direito. (Portal MPA)

https://www.sistemampa.com.br/noticias/divinopolis/diocese-de-divinopolis-orienta-padres-e-proibe-citacoes-de-candidatos-em-missas-durante-periodo-eleitoral/

FIEMG participa de painel com presidenciáveis

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) participou, nesta segunda-feira (22/06), em Brasília, do evento “A Indústria na Agenda dos Presidenciáveis”, promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). A iniciativa reuniu lideranças empresariais e representantes do setor produtivo para debater propostas voltadas ao fortalecimento da indústria brasileira. Estiveram presentes os pré-candidatos a presidencia da república Romeu Zema (Novo), Fávio Bolsonaro (PL) e Ronaldo Caiado (PSD). O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que busca a reeleição, não compareceu. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/06/23/fiemg-participa-em-brasilia-de-painel-da-industria-com-presidenciaveis/

Câmara de Timóteo rejeita contas de ex-prefeito

Pelo placar de 12 X 3, as contas do ex-prefeito municipal, Douglas Willkys, referentes aos anos de 2019 e 2020, foram rejeitadas pelos vereadores de Timóteo em reunião extraordinária realizada nesta segunda-feira (22). Com a decisão desfavorável, a Câmara derrubou o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que recomendava, com ressalva, a aprovação das contas de Willkys. Conforme explicou Marcelo Vianello, Procurador Geral da Câmara de Timóteo, com a conclusão da votação em Plenário, o processo será encaminhado ao TCE/MG, que deverá enviá-lo à Justiça Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral (Jornal dos Vales).

https://www.jornaldosvales.com.br/noticia/65071/camara-de-timoteo-camara-de-timoteo-rejeita-contas-de-exprefeito