O Sistema Comércio na Rua, iniciativa do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac em Minas, chega ao seu quarto ano consolidado como um dos maiores projetos itinerantes de desenvolvimento econômico, social e cultural do estado. Com programação gratuita voltada à população, empresários e trabalhadores do comércio, o evento percorre municípios mineiros promovendo qualificação profissional, ações de saúde, lazer, gastronomia, cultura e fortalecimento do varejo local.

Em 2026, a caravana já passou por Itajubá, entre os dias 11 e 14 de junho, reunindo atrações culturais, serviços gratuitos, oficinas gastronômicas, atendimentos de saúde, palestras para empresários e shows musicais.

A próxima parada será em Santa Luzia, entre os dias 25 e 28 de junho. A programação inclui atendimentos de saúde, oficinas de gastronomia, atividades recreativas, ações de bem-estar, capacitação empresarial por meio do Inova Varejo e show gratuito da dupla sertaneja João Neto e Frederico.

Na sequência, o projeto chega a Patrocínio, de 2 a 5 de julho, com uma programação semelhante e show gratuito do cantor e compositor Renato Teixeira, além de atividades culturais, capacitações e serviços para a população. E, no mês de agosto, o projeto estará na cidade de São João Del Rey oferecendo aos cidadãos atrações culturais, serviços gratuitos, oficinas gastronômicas, atendimentos de saúde, palestras e shows musicais.

Para o presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, Nadim Donato, o projeto vai além da realização de eventos. “O Sistema Comércio na Rua aproxima nossas instituições da população, fortalece o comércio local, gera oportunidades para empresários e trabalhadores e leva serviços essenciais às comunidades. É uma iniciativa que contribui diretamente para o desenvolvimento econômico e social dos municípios mineiros”, afirma.

Ao longo de sua trajetória, o Sistema Comércio na Rua tem impulsionado negócios, ampliado o acesso a serviços gratuitos e promovido experiências culturais de qualidade, reafirmando o compromisso do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac com o crescimento das cidades e a melhoria da qualidade de vida da população mineira.

Sobre o Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac

O Sistema Fecomércio MG é composto pela Fecomércio MG, Sesc e Senac, sob a presidência de Nadim Donato. Em parceria com os Sindicatos Empresariais, integra a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.

Por meio da atuação conjunta e da cooperação estratégica entre suas instituições, o Sistema trabalha para fortalecer o comércio de bens, serviços e turismo, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais. Além da representação e defesa dos interesses das empresas e dos trabalhadores e trabalhadoras do setor, o Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac desenvolve ações voltadas à capacitação profissional, ao aumento da competitividade empresarial e à promoção da qualidade de vida.

As três instituições oferecem apoio no desenvolvimento dos negócios, a redução de custos e a qualificação da mão de obra, além da oferta de serviços nas áreas de Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Ação Social para trabalhadores e trabalhadoras do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes.