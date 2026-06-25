COLUNA MG

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Balança de Uberlândia tem recorde histórico

A balança comercial de Uberlândia alcançou em maio deste ano o melhor resultado mensal da série histórica. Dados do Comex Stat, plataforma do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), apontam que o município teve, entre exportações e importações, um superávit de US$ 186,9 milhões no período. O desempenho foi impulsionado pelo forte volume de vendas para o mercado externo. Apenas em maio, Uberlândia exportou US$ 200,5 milhões em produtos, enquanto as importações somaram US$ 13,6 milhões. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/40833/balanca-comercial-de-uberlandia-tem-recorde-historico-com-superavit-quase-us-187-milhoes-e

Mineiros pagaram 145 bilhões em impostos

Os mineiros já pagaram R$ 145,5 bilhões em impostos, taxas e contribuições neste ano. O volume representa 7% da arrecadação nacional, que projeta ultrapassar R$ 2 trilhões ainda neste mês. Os dados são do Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, que simula em tempo real o volume arrecadado pela União. A maior parte desses recursos provém de tributos como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), o Imposto de Renda (IR), o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e as contribuições previdenciárias, além da arrecadação proveniente do comércio exterior. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/financas/arrecadacao-impostos-minas-gerais-2026/

Caeté quer estimular a irrigação

O prefeito de Caeté, Alberto Pires, esteve na segunda-feira (22) na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, onde se reuniu com o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Thales Almeida Pereira Fernandes. Durante o encontro, foram discutidas ações e parcerias voltadas ao fortalecimento da agropecuária no município. Entre os temas abordados estiveram a atração de novos investimentos, a ampliação de programas de incentivo ao setor e a criação de oportunidades para impulsionar o desenvolvimento sustentável da região e melhorar as condições de trabalho dos produtores rurais. (Jornal Opinião)

https://www.opiniaocaete.com.br/caete-articula-com-governo-de-minas-novas-acoes-para-impulsionar-agricultura-e-irrigacao-sustentavel/

Câmara de Paraíso rejeita contas de ex-prefeito

A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso rejeitou, durante a sessão ordinária realizada na segunda-feira, 22, as contas do exercício financeiro de 2015 do ex-prefeito e ex-deputado Rêmolo Aloise. Em votação nominal, os vereadores aprovaram o parecer da comissão especial responsável pela análise do processo e acompanharam o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O processo apontou o descumprimento do percentual mínimo constitucional de investimentos em manutenção e desenvolvimento do ensino durante o exercício de 2015. Conforme o parecer, o município aplicou 23,18% dos recursos na área da educação, índice inferior aos 25% exigidos. (Jornal do Sudoeste)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia_detalhe.php?id=221565

Em Timóteo, Câmara contraria o TCE

Pelo placar de 12 X 3, as contas do ex-prefeito municipal, Douglas Willkys, referentes aos anos de 2019 e 2020, foram rejeitadas pelos vereadores de Timóteo em reunião extraordinária realizada nesta segunda-feira (22). Com a decisão desfavorável, a Câmara derrubou o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que recomendava, com ressalva, a aprovação das contas de Willkys. Conforme o Procurador Geral da Câmara de Timóteo, com a conclusão da votação em Plenário, o processo será encaminhado ao TCE/MG, que deverá enviá-lo à Justiça Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral (Jornal dos Vales).

https://www.jornaldosvales.com.br/noticia/65071/camara-de-timoteo-camara-de-timoteo-rejeita-contas-de-exprefeito

Barco na Pampulha será atração permanente

O passeio de barco pela Lagoa da Pampulha ganhará caráter permanente e passará a integrar oficialmente o roteiro turístico da capital mineira. O projeto da Prefeitura Belo Horizonte PBH têm como objetivo a operação regular no segundo semestre de 2026, após os resultados positivos obtidos durante a fase experimental do projeto. Segundo o presidente da Belotur, Eduardo Cruvinel, a embarcação Capivarã, utilizada nos testes iniciados em dezembro de 2025, continuará operando como atração turística da capital mineira. O projeto-piloto teve início em janeiro de 2026. Previsto inicialmente para três meses, foi prorrogado por igual período. Durante esse tempo, a Prefeitura avaliou aspectos como navegabilidade, impactos ambientais, adesão do público e viabilidade operacional. (Cidade Conecta)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/atualidades/passeio-de-barco-na-pampulha-deve-se-tornar-atracao-turistica-permanente-em-bh/