Foto/Luiz Ciabotti Neto/JM

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Planta de biometano lançada em Uberaba

A assinatura do contrato entre a Gasmig e a Geomit, realizada nessa quinta-feira (25), marcou o início de um dos principais projetos de produção de biometano de Minas Gerais. O acordo viabiliza a implantação de uma planta em Uberaba, em parceria com a Companhia Mineira de Açúcar e Álcool (CMAA), com capacidade para produzir 50 mil metros cúbicos diários do combustível renovável a partir de resíduos da cana-de-açúcar. A operação comercial da unidade está prevista para começar em maio de 2028. Para levar o biometano aos consumidores, a Gasmig prevê investir cerca de R$1 bilhão na expansão da infraestrutura de distribuição de gás na região do Triângulo Mineiro. (Jornal da Manhã)

https://jmonline.com.br/politica/planta-de-biometano-de-uberaba-vai-produzir-50-mil-m-por-dia-1.640494

Usinas de ferro gusa podem paralisar atividades

O Sindicato da Indústria do Ferro no Estado de Minas Gerais (Sindifer), filiado à FIEMG, alerta para os impactos de possíveis novas tarifas de importação aplicadas pelos Estados Unidos sobre o Ferro Gusa brasileiro. O governo norte-americano propôs taxas de 25%, acrescidas de uma segunda taxa de 12,5%, podendo chegar a 37,5%. Essas tarifas serão discutidas em audiências públicas marcadas para 6 de julho, e as decisões deverão sair no dia 15 do mesmo mês. O Sindifer-MG participará da audiência nos Estados Unidos para acompanhar o processo e atuar na defesa do setor. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/mais-da-metade-das-usinas-de-ferro-gusa-podem-paralisar-atividades-caso-novas-tarifas-dos-eua-entrem-em-vigor-alerta-sindifer-mg/

Assembleia homenageia Dirigentes Cristãos

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais realizou, na segunda-feira, 15 de junho, uma Reunião Especial em homenagem aos 60 anos da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas. A cerimônia, realizada no Plenário Juscelino Kubitschek, em Belo Horizonte, reuniu empresários, lideranças e representantes da sociedade civil para celebrar as seis décadas de atuação da entidade na promoção da ética, da responsabilidade social e dos valores cristãos no ambiente empresarial. A iniciativa foi proposta pelo deputado estadual Antônio Carlos Arantes, com convite oficial assinado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Leite. (MG Turismo)

https://mgturismo.com.br/assembleia-legislativa-homenageia-adce-mg-pelos-60-anos-de-atuacao-em-minas-gerais/

IFTM muda de endereço em Uberlândia

A Prefeitura de Uberlândia e o Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM) formalizam, nesta sexta-feira (26), uma nova etapa do processo de transferência do campus Uberlândia Centro. A unidade vai mudar para o imóvel onde atualmente funciona o Complexo Social Iracema Marques, antigo prédio da PUC Minas. A assinatura do termo de cessão de uso formaliza a transferência inicial do imóvel ao IFTM e integra um processo mais amplo, que prevê a futura doação definitiva da área ao instituto. A doação seguirá os trâmites legais próprios, com análise jurídica e posterior encaminhamento de projeto de lei à Câmara Municipal de Uberlândia. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/40840/prefeitura-iftm-oficializam-transfprefeitura-transferencia-do-campus-centroiftm-formalizam?shem=dsdf,sharefoc,agadiscoversdl,,sh/x/discover/m1/4

IMA abre consulta para o Requeijão Moreno

O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) abriu uma consulta pública para receber contribuições da sociedade sobre a proposta de Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade (RTIQ) do Requeijão Moreno Artesanal. O objetivo da medida é estabelecer regras de fabricação, parâmetros de qualidade e exigências sanitárias para o produto em todo o território mineiro. A regulamentação visa criar um padrão mínimo de identidade e segurança do alimento para que os produtores possam obter o selo de inspeção sanitária e comercializar o derivado lácteo legalmente em âmbito nacional. (Serra Geral News)

https://www.serrageralnews.com/ima-abre-consulta-publica-para-regulamentar-o-requeijao-moreno-artesanal

Fundação investe em tecnologia

A Fundação Cristiano Varella, de Muriaé, acaba de incorporar ao seu parque tecnológico uma torre cirúrgica 4K com imunofluorescência, um equipamento que amplia a visibilidade do cirurgião durante o procedimento. Com a nova tecnologia, é possível identificar com mais clareza os vasos sanguíneos, os tecidos e a localização exata da lesão a ser tratada. Um corante é aplicado no organismo antes da cirurgia, sob a luz específica da torre e ilumina estruturas que seriam difíceis de distinguir a olho nu, oferecendo ao cirurgião um nível de detalhe que interfere diretamente na qualidade das decisões tomadas durante a operação. (Gazeta de Muriaé)

https://gazetademuriae.com.br/noticia/detalhe/16315/fundacao-cristiano-varella-investe-em-tecnologia-que-reduz-riscos-cirurgicos-e-amplia-a-precisao-nas-operacoes