(Foto: Divulgação)

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Eletrificação rural recebe investimentos

A Cemig concluiu as obras de modernização da rede elétrica na zona rural de Caratinga e Santa Bárbara do Leste. Com investimento superior a R$ 3 milhões, os serviços contemplaram a conversão de trechos da rede monofásica para trifásica, ampliando a capacidade do sistema e proporcionando maior confiabilidade no fornecimento de energia para moradores e produtores rurais. Na segunda-feira (22), a companhia finalizou os trabalhos entre o distrito de Santa Luzia e o povoado do Córrego do Suíço. Já nos dias seguintes, as equipes concluíram as intervenções nas regiões dos córregos dos Ferreiras e do Desengano, em Santa Bárbara do Leste, além do trecho entre o Campo das Quatro Encruzilhadas e o São Pedro, na área rural de Caratinga. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/cidade/cemig-conclui-obras-e-amplia-capacidade-da-rede-eletrica-na-zona-rural-de-caratinga-e-santa-barbara-do-leste/

Assembleia debate combate às facções

O combate às facções criminosas dentro e fora das unidades prisionais foi um dos principais destaques da prestação de contas apresentada pelo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, durante reunião conjunta das comissões de Segurança Pública e de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A audiência integra o programa Assembleia Fiscaliza e analisou as ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública entre maio de 2025 e abril de 2026. (Edição do Brasil)

https://edicaodobrasil.com.br/politica/combate-as-faccoes-marcou-a-prestacao-de-contas-na-assembleia/

Festival de Sete Lagoas revela programação

O Festival de Inverno de Sete Lagoas divulga sua programação oficial e prepara cinco dias de atividades gratuitas que transformam diferentes espaços da cidade e de Paraopeba em pontos de encontro entre arte e público. O festival será realizado entre os dias 1º e 5 de julho ocupando diferentes espaços da cidade e de Paraopeba com teatro, dança, música instrumental, samba, rock, música caipira, circo, exposição e atividades formativas, ocupando praças, espaços históricos e equipamentos culturais ao longo de cinco dias de programação gratuita. (Sete Dias)

https://www.setedias.com.br/festival-de-inverno-de-sete-lagoas-revela-programacao/

Valadares revoga contrato de sistema tributário

A Prefeitura de Governador Valadares decidiu não renovar o contrato da empresa Nobe Sistemas, responsável pelo sistema tributário municipal, cujo vínculo se encerra nesta quarta-feira (24). A medida foi adotada considerando as investigações em andamento, onde podemos destacar a CPI na Câmara, investigação na Delegacia da Polícia Civil Especializada em Crimes contra Falsificações/Defraudações e Administração Pública e Sindicância Interna. Também foi levada em consideração a necessidade de garantir mais eficiência, segurança e qualidade na prestação dos serviços à população. (Jornal da Cidade)

Hospital do Câncer inicia expansão

A Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas (Acom) e o São João de Deus Complexo de Saúde, lançaram oficialmente, nesta sexta-feira, 26, a pedra fundamental da expansão do Hospital do Câncer de Divinópolis, um dos maiores investimentos da história da saúde da região, com obra orçada em mais R$ 100 milhões. A expansão elevará a área construída 5 mil para 20 mil metros quadrados, quadruplicando sua estrutura. O novo complexo contará com 176 leitos, centro cirúrgico, Centro de Terapia Intensiva (CTI) adulto e pediátrico, ambulatórios, pronto atendimento, serviço de endoscopia, PET-CT e mais de 20 consultórios médicos. (Portal G37)

https://g37.com.br/divinopolis/hospital-do-cancer-inicia-expansao-e-abre-nova-fase-no-tratamento-oncologico-do-centro-oeste-de-minas/

Nanuque debate reativação de usina

A comunidade do Bairro Vila Nova, em Nanuque, está convidada a participar da reunião de devolutiva do Diagnóstico Socioambiental Participativo, que será realizada no dia 8 de julho. O encontro integra o processo de reativação da antiga Usina Alcana e tem como objetivo apresentar à população os resultados do diagnóstico, além das propostas do Programa de Educação Ambiental. Na reunião, a equipe técnica irá compartilhar a consolidação das contribuições recebidas durante a etapa de diagnóstico, realizada em 10 de junho, quando foram discutidos temas como Educação Ambiental, aspectos ambientais da reativação da usina e outros. (Em Tempo)

https://jornalemtempo.com/reativacao-da-antiga-usina-alcana-sera-debatida-com-a-comunidade