(Foto: Agência Marinha de Notícias)

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Marinha reúne 2 mil militares em Minas

A Operação Furnas 2026, um dos maiores exercícios militares de Minas Gerais, começou na semana passada e segue até o dia 03 de julho em São José da Barra, no Lago de Furnas. Coordenado pelos Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil (MB), o treinamento conta com a participação de 2 mil militares, além de blindados, viaturas anfíbias, embarcações, robôs e drones, que estão sendo empregados em operações ribeirinhas, operações de apoio à Defesa Civil e em operações de paz. (Portal Observo)

https://www.observo.com.br/operacao-furnas-reune-2-mil-militares-blindados-robos-e-drones-no-mar-de-minas

Brasil conquista Super Ouro na ExpoQueijo

A ExpoQueijo Brasil 2026 – Araxá International Cheese Awards chegou ao fim neste domingo (28), consolidando-se como a maior e mais expressiva edição desde a criação do evento. O festival internacional contou com representantes de 19 países, aproximadamente mil queijos inscritos no concurso e mais de 200 jurados integrando o comitê técnico. Com uma estrutura recorde de 4,8 mil metros quadrados cobertos no complexo do Grande Hotel e Termas de Araxá, o público aproveitou 86 estandes comerciais. O grande campeão foi o Queijo Maranata Ouro, produzido pelo Rancho Maranata, localizado na cidade de Virgínia, no Sul de Minas. (Clarim Net)

https://clarim.net.br/expoqueijo-brasil-2026-encerra-edicao-historica-em-araxa-com-bicampeonato-do-brasil-no-super-ouro/

Simpósio debate avicultura em Minas

Especialistas, lideranças empresariais, pesquisadores e profissionais do setor avícola se reuniram na última quinta-feira (25/6), no auditório da FIEMG, em Belo Horizonte, para o II Simpósio Mineiro de Avicultura 2026. O evento, realizado pela Avimig e pelo Sinpamig, com apoio da FIEMG, teve como foco o fortalecimento da cadeia produtiva, a inovação e a troca de conhecimento entre os diferentes elos do setor. A programação reuniu debates sobre sanidade animal, uso consciente de antimicrobianos, comunicação no campo, liderança, integração produtiva e aplicação de inteligência artificial na avicultura, promovendo atualização técnica e integração entre os participantes diante dos desafios do segmento. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/06/26/simposio-de-avicultura-debate-inovacao-e-producao-em-minas/

Araguari adota georreferenciamento no IPTU

Durante reunião na CDL Araguari, representantes do município, lideranças locais e convidados debateram a implementação do sistema de georreferenciamento na cidade, medida que visa modernizar a fiscalização tributária e atender orientações dos Tribunais de Contas, corrigindo defasagens. Com o uso da nova tecnologia por imagem, foram identificados milhares de imóveis com áreas construídas ampliadas que não haviam sido regularizadas junto à Prefeitura, o que explica ajustes no valor final de determinados carnês. Do total de 67 mil carnês emitidos, foram registradas cerca de 400 reclamações formais. (Gazeta do Triângulo)

https://gazetadotriangulo.com.br/georreferenciamento-moderniza-fiscalizacao-do-iptu-e-amplia-atualizacao-cadastral-em-araguari/

Viçosa fiscaliza os aplicativos

A Diretoria de Trânsito de Viçosa (Diretran), em ação conjunta com a Polícia Militar, realizou uma operação de fiscalização voltada ao transporte de passageiros por aplicativos no município. Durante a blitz, motoristas foram abordados e orientados quanto à necessidade de regularização para a prestação do serviço junto ao órgão municipal de trânsito, conforme previsto na legislação vigente. De acordo com a Diretran, a exigência já havia sido comunicada previamente aos responsáveis pelas plataformas e aos profissionais do setor, por meio de avisos e orientações sobre os procedimentos necessários para adequação às normas que regulamentam a atividade. (Folha da Mata)

https://www.folhadamata.com.br/diretran-e-policia-militar-realizam-blitz-para-fiscalizar-transporte-por-aplicativo-em-vicosa

Santos Dumont quer unidade de Bombeiros

A criação de uma unidade vinculada ao Corpo de Bombeiros em Santos Dumont foi tema de uma reunião realizada na Câmara Municipal. O encontro proposto pela vereadora Flávia Protetora contou com representantes do Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora e da Polícia Militar. A iniciativa tem como objetivo suprir a ausência de uma unidade de bombeiros na cidade com agentes públicos capacitados que possam atuar em ações de prevenção, combate a incêndio e pânico, busca e salvamento, primeiros socorros ou atendimento pré-hospitalar. Segundo o major Demetrius do Corpo de Bombeiros, para que essa unidade, que pode ser uma brigada municipal ou um posto avançado, seja formada na cidade, é necessário que um convênio seja feito entre a Prefeitura e o Corpo de Bombeiros. (Portal 14B)

https://portal14b.com.br/Publicacao.aspx?id=679262