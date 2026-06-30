COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Trotes no Samu/JF já superam todo 2025

O telefone 192 existe para salvar vidas, mas milhares de ligações feitas ao Samu não têm relação com emergências reais. Em Juiz de Fora, o serviço registrou 809 trotes até 21 de junho deste ano, número que já supera os 731 casos contabilizados ao longo de todo o ano de 2025. A situação é recorrente em todo o estado. De acordo com dados do Samu, Minas Gerais registrou 6.571 trotes entre janeiro e maio deste ano, uma média de 44 chamadas falsas por dia. O número corresponde à alta de 15,8% em comparação com 0 mesmo período de 2025, quando foram contabilizadas 5.674 ligações indevidas. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/24-06-2026/trotes-para-o-samu-em-juiz-de-fora-ja-superam-todo-o-ano-de-2025.html

Hotel-escola tem experiências gastronômicas

A cada mudança de estação, uma nova viagem gastronômica. Essa é a proposta do Hotel Senac Grogotó, em Barbacena que passa a oferecer aos hóspedes e visitantes um cardápio sazonal inspirado nas características da primavera, verão, outono e inverno. Batizada de “Quatro Estações”, a iniciativa do hotel-escola transforma ingredientes típicos de cada época do ano em receitas autorais, ao reunir técnicas da alta gastronomia, valorização da culinária regional e formação profissional. (Cidade Conecta)

https://www.cidadeconecta.com/turismo/hotel-escola-transforma-as-estacoes-do-ano-em-experiencias-gastronomicas/

Lei garante cardápios acessíveis em Poços

Poços de Caldas passa a contar com uma legislação mais moderna e inclusiva para garantir o acesso de pessoas com deficiência visual aos cardápios de bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis e estabelecimentos similares. A Lei Municipal nº 10.137, sancionada pelo prefeito Paulo Ney, determina que os estabelecimentos disponibilizem cardápios em formatos acessíveis, promovendo mais autonomia, inclusão e segurança aos consumidores. Agora, os estabelecimentos deverão oferecer cardápios digitais por meio de QR Code ou tecnologia similar, compatíveis com leitores de tela e aplicativos de acessibilidade. Como alternativa, também poderão disponibilizar versões em Braille, fonte ampliada, áudio acessível ou outro formato que assegure o acesso das pessoas com deficiência visual. (Jornal Mantiqueira)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2026/06/29/nova-lei-garante-cardapios-acessiveis-em-estabelecimentos-comerciais-de-pocos/

Nanuque recebe Circuito Nelore de Qualidade

Nanuque recebe de 30 de junho a 2 de julho a quinta etapa nacional do Circuito Nelore de Qualidade 2026, promovido pela Associação de Criadores de Nelore do Brasil (ACNB). Avaliações de carcaças serão realizadas em unidade da Frisa e devem reunir aproximadamente 800?animais. A etapa é uma parceria com o frigorífico, com apoio da Associação Mineira dos Criadores de Nelore (Nelore Minas), da Associação Capixaba dos Criadores de Nelore (ACCN) e da Matsuda Sementes e Nutrição Animal. (Em Tempo)

https://jornalemtempo.com/nanuque-recebe-a-quinta-etapa-nacional-do-circuito-nelore-de-qualidade-2026

Itatiaiuçu assume protagonismo na RMBH

Itatiaiuçu passou a ocupar posição de destaque nas discussões sobre o futuro da Região Metropolitana de Belo Horizonte. O município esteve representado em reunião da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Granbel) pela secretária municipal de Urbanismo, Tamara Morais, e pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Lucas Belo. A indicação reforça a participação de Itatiaiuçu nos debates sobre temas estratégicos para a região, como mobilidade urbana, meio ambiente, desenvolvimento econômico e planejamento territorial. (Folha do Povo)

https://www.folhapovoitatiaiucu.com/municipio-assume-protagonismo-na-rmbh

Patrocínio lançou a campanha de Natal

ACIP/CDL lançam oficialmente a Campanha de Natal 2026, que chega com o maior prêmio já oferecido na história da entidade: o sorteio de uma casa. A iniciativa foi apresentada pelo presidente da ACIP, Thiago Batista de Almeida, e pelo presidente da CDL, Diego Magalhães Gabriel. A ação tem como objetivo fortalecer o comércio local, incentivar as compras nas empresas participantes e proporcionar aos consumidores a oportunidade de concorrer a um prêmio capaz de transformar vidas. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/acip-e-cdl-lancam-a-campanha-de-natal-2026-o-sorteio-de-uma-casa