Reunião regionalizada reforça canal de escuta ativa com prefeituras e detalha garantias legais e sociais que protegem municípios e cidadãos do interior

Após a conclusão do processo de desestatização, a Copasa realiza, no próximo dia 1º de julho, em Diamantina, um encontro com prefeitos, secretários e procuradores jurídicos da região para esclarecer dúvidas, ouvir as demandas das lideranças municipais e garantir transparência neste novo momento da Companhia. A reunião será realizada na sede do Consórcio CIM Jequitinhonha e será fechada para a imprensa. Às 11h30, a presidente da Copasa, Marília Carvalho de Melo, e o presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Lucas Vieira, estarão disponíveis no local para atender os veículos de imprensa.

Marília Carvalho de Melo destaca que a desestatização marca uma nova etapa para a Copasa. É natural que um processo dessa dimensão gere dúvidas por parte dos municípios. Por isso, a reunião foi planejada para esclarecer esses questionamentos, ouvir os prefeitos e fortalecer o diálogo entre a Copasa e as administrações municipais, com o apoio da Associação Mineira de Municípios (AMM).

Segundo a presidente da Copasa, o objetivo central do encontro em Diamantina é responder diretamente aos questionamentos das equipes jurídicas e administrativas das prefeituras, demonstrando como os novos contratos foram estruturados para oferecer segurança jurídica aos municípios e proteger os direitos da população.

Durante a sessão técnica, as equipes da companhia estarão à disposição para detalhar as salvaguardas previstas no Novo Marco Legal do Saneamento Básico, como o funcionamento da tarifa uniforme, as garantias da tarifa social com descontos de até 65% para famílias de baixa renda e a dinâmica de repasses para os fundos municipais de saneamento.

O encontro também será uma oportunidade para alinhar o entendimento sobre as metas legais e obrigatórias de universalização de água e esgoto previstas para o horizonte de 2033.

A Copasa reforça que a decisão de repactuar os vínculos contratuais respeita estritamente a soberania e a realidade de cada administração municipal. Ao promover essa aproximação focada na região de Diamantina, a empresa busca oferecer suporte técnico, esclarecer dúvidas e ampliar o diálogo com as administrações municipais, garantindo que os gestores públicos locais possam tomar suas decisões com absoluta segurança, previsibilidade e amparo legal.