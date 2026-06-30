Com mais de 5 mil vagas abertas em Minas Gerais, cursos técnicos ganham espaço entre jovens em busca de emprego, renda e independência financeira

Ingressar no mercado de trabalho, conquistar independência financeira e construir uma carreira com perspectivas reais de crescimento estão entre as prioridades da “Geração Z”, que engloba pessoas nascidas entre 1997 e 2012. Nesse cenário, a formação técnica tem ganhado espaço como uma alternativa mais valorizada por jovens que buscam uma qualificação mais prática e conectada às demandas do mercado.

Em Minas Gerais, o movimento acompanha uma tendência observada em todo o país. Em vez de enxergar a formação profissional como um projeto de longo prazo, muitos estudantes têm buscado caminhos que permitam iniciar a vida profissional mais cedo, adquirir experiência prática e conquistar autonomia financeira.

Levantamento do SENAI Nacional aponta que profissionais formados pela entidade têm 92,4% de chance de contratação pela indústria. O estudo também indica que trabalhadores com formação técnica podem alcançar salários até 24% superiores aos de pessoas que concluíram apenas o ensino médio.

Para atender essa demanda, o SENAI Minas está com inscrições abertas para mais de 5 mil vagas em cursos técnicos presenciais distribuídos por diversas regiões do estado. A oferta contempla áreas ligadas à tecnologia, automação, mecânica, eletroeletrônica, construção civil, segurança do trabalho e gestão industrial.

Segundo o gerente de Educação Profissional e Tecnológica do SENAI Minas, Ricardo Aloysio, a qualificação técnica tem se tornado um diferencial importante para os jovens que desejam aproveitar as oportunidades oferecidas pela indústria. “Para que o jovem consiga uma boa oportunidade na indústria, ele precisa se qualificar. É aí que entra o SENAI, que é uma instituição diretamente ligada à indústria. Todos os nossos cursos são construídos a partir das necessidades reais das empresas e das competências que elas procuram nos profissionais”, destaca.

As inscrições para os cursos técnicos do SENAI estão abertas em várias cidades de Minas Gerais e podem ser feitas até o dia 29 de julho, neste link. A primeira mensalidade é de R$ 99,90 para todos os cursos.

Emprego antes mesmo da formatura

A história de João Gabriel Figueiredo Santos, de 20 anos, representa um movimento cada vez mais comum entre os jovens que optam pela formação técnica. Ele está concluindo o curso técnico em eletrotécnica no SENAI Alvimar Carneiro de Rezende, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, mas já trabalha como oficial de manutenção no Clube SESI Betim.

A escolha pela área foi motivada justamente pela percepção das oportunidades no mercado. “Me interessei pela área porque a Eletrotécnica tem uma boa remuneração e uma grande procura por profissionais. E encontrei um ensino de qualidade e com professores competentes”, afirma.

Para especialistas em educação profissional, casos como o de João refletem uma mudança importante no comportamento dos jovens, que buscam formação prática e conexão direta com as oportunidades de emprego.

Qualificação também para quem busca novos caminhos

O ensino técnico também tem atraído profissionais que desejam mudar de área ou construir uma nova trajetória profissional.

Antes de ingressar no curso técnico em Segurança do Trabalho do SENAI Alvimar Carneiro de Rezende, Ayrton Frank de Freitas Pereira trabalhava como assistente de compras e não enxergava perspectivas claras de crescimento. Após concluir a formação, conquistou uma vaga como técnico de segurança do trabalho e encontrou um novo propósito profissional.

“Consegui emprego após a conclusão do curso. Hoje trabalho mais focado em um objetivo, que é cuidar do próximo. Meu conselho para quem ainda está em dúvida é focar em uma área que gosta de verdade, desta forma, nunca terá um trabalho e, sim, um laser que será remunerado”, conclui.

Formação para o futuro

Além das oportunidades imediatas de emprego, especialistas apontam que a formação técnica tem papel estratégico na preparação dos profissionais para as transformações do mercado de trabalho. Áreas como automação industrial, eletrotécnica, eletromecânica, mecânica e tecnologia da informação estão entre as mais demandadas pela indústria e tendem a ganhar ainda mais relevância com o avanço da digitalização dos processos produtivos.

Nesse contexto, a educação profissional tem sido apontada por entidades do setor produtivo como um dos caminhos para fortalecer a competitividade da indústria brasileira, ampliar a produtividade e preparar profissionais para as profissões do futuro.

As inscrições para os cursos técnicos do SENAI Minas seguem abertas até 29 de julho. As aulas terão início em agosto.

Serviço

Cursos Técnicos SENAI Minas Gerais – 2º semestre

Inscrições: até 29 de julho

Início das aulas: 3 de agosto

Primeira mensalidade*: R$ 99,90 para todos os cursos

Várias localidades de Minas Gerais

Inscrições neste link

*O valor mensal depende do curso pretendido e é fixo até a conclusão

Ana Paula Motta

Imprensa FIEMG