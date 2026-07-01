COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Movimento cai nos aeroportos de Minas

A crise nos terminais, influenciada pela escalada no preço do querosene de aviação (QAV),já impacta a malha regional do interior de Minas Gerais. Entre janeiro e maio deste ano, os dez principais aeroportos mineiros transportaram 759.747: 2,9% a menos quando comparado aos 737.343 registrados no mesmo período do ano passado. Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O recuo, no entanto, é ainda mais acentuado em terminais de médio porte que historicamente concentravam volume relevante de operações. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/custo-aviacao-aeroporto-regional-minas-gerais/

Aeroporto do Vale do Aço quer atrair investimentos

O potencial do Aeroporto Regional do Vale do Aço para receber novos investimentos e impulsionar o desenvolvimento econômico da região foi tema de uma reunião realizada nesta terça-feira (30), na sede da FIEMG Regional Vale do Aço, em Ipatinga. O encontro reuniu representantes da Infraero e empresários da Associação das Empresas Estabelecidas no Distrito Industrial de Ipatinga para apresentar perspectivas de investimentos e discutir possíveis parcerias relacionadas ao aeroporto. O sítio aeroportuário dispõe de aproximadamente 120 mil metros quadrados de áreas disponíveis para novos empreendimentos. (Jornal Classivale)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/5755/aeroporto-regional-do-vale-do-aco-tem-120-mil-m-sup2-disponiveis-para-novos-investimentos

Pouso Alegre amplia assistência inclusiva

A Prefeitura de Pouso Alegre inaugurou, na manhã desta terça-feira (30), a Residência Inclusiva, um novo equipamento público voltado ao acolhimento de jovens e adultos com deficiência em situação de vulnerabilidade social. A cerimônia reuniu autoridades municipais, representantes da rede socioassistencial e convidados, marcando mais um importante avanço nas políticas públicas de inclusão e proteção social do município. A Residência Inclusiva integra a rede do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e foi criada para oferecer acolhimento institucional humanizado a pessoas com deficiência, entre 18 e 59 anos, que não possuem condições de autossustentação ou de permanência junto à família. (Pouso Alegre em Foco)

https://pousoalegreemfoco.com.br/noticia/4387/prefeitura-de-pouso-alegre-inaugura-residencia-inclusiva-para-pessoas-com-deficiencia

Fabriciano ganha canal de TV da Câmara

A Câmara Municipal de Coronel Fabriciano deu um passo histórico para a comunicação pública da região. Em uma solenidade que reuniu diversas autoridades municipais e estaduais, o Poder Legislativo inaugurou oficialmente a TV Câmara Coronel Fabriciano. O novo canal surge como um importante instrumento de transparência e aproximação com os moradores. A implantação da TV Câmara foi viabilizada por meio do Programa Brasil Digital, do Governo Federal, que disponibilizou toda a infraestrutura necessária para a operação da emissora, incluindo torre de transmissão, equipamentos e tecnologia. (Jornal dos Vales)

https://www.jornaldosvales.com.br/noticia/65269/coronel-fabriciano-ganha-canal-de-tv-da-camara-focado-em-transparencia-e-informacao

Conexões geram impacto em Sete Lagoas

O Iveco Group promoveu nesta quarta-feira (24) o Encontro Conexão Social, no complexo de Sete Lagoas. A iniciativa reuniu empresas e organizações da sociedade civil, com o objetivo de fortalecer a colaboração e ampliar o desenvolvimento de projetos socioambientais da região de Sete Lagoas. A proposta é criar um espaço de diálogo para a troca de experiências, compartilhamento de boas práticas e construção de soluções conjuntas para desafios comuns. Durante o encontro, os participantes acessaram dados sobre realidade social, econômica e demográfica no município (Diário de Sete Lagoas)

https://www.diariosetelagoas.com.br/conexoes-que-geram-impacto-encontro-do-iveco-group-fortalece-acoes-conjuntas

Centro Industrial celebra 100 anos

Um século de história, trabalho e contribuição para o desenvolvimento econômico de Juiz de Fora e da Zona da Mata. Assim foram celebrados, no dia 19 de junho, os 100 anos do Centro Industrial de Juiz de Fora (CIJF), em uma cerimônia marcada por homenagens, reconhecimento e valorização do empreendedorismo. A FIEMG Regional Zona da Mata, apoiadora do evento, esteve representada pela presidente Mariângela Marcon, que participou da solenidade e destacou a relevância histórica da entidade para o fortalecimento da indústria regional. (Portal 14B)

https://portal14b.com.br/Publicacao.aspx?id=680204