COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Pedágio da MG050 com segurança armada

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) manteve a decisão que obriga a concessionária Via Nascentes, responsável pela MG-050, a manter vigilância armada ininterrupta em todas as praças de pedágio. A medida busca proteger os funcionários, que ficam expostos a ações criminosas. A empresa também foi condenada a pagar R$ 50 mil por dano moral coletivo. O caso começou com uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho em Divinópolis, que apontou falhas na segurança do pedágio no km 140 da MG-050. (Portal MPA)

https://www.sistemampa.com.br/noticias/regional/justica-obriga-concessionaria-da-mg-050-a-ter-seguranca-armada-em-pedagio/

Chuvas atrasam colheita do café em MG

O volume atípico de chuvas no mês de junho influenciou fortemente o mercado cafeeiro, especialmente para produtores do grão arábica. De acordo com a analista de agronegócio do Sistema Faemg Senar, Ana Carolina Gomes, as precipitações provocaram, principalmente, um atraso nas colheitas. No ano passado, nesta mesma época, pelo menos 50% da produção já havia sido colhida – neste ano, apenas uma média de 30%. A especialista explica que as chuvas impactam o processo de maturação dos grãos. (Muzambinho.com)

https://muzambinho.com.br/2026/07/02/chuvas-em-junho-prejudicam-lavouras-e-atrasam-colheita-do-cafe-em-mg-saiba-possiveis-impactos/

Eduardo Costa troca rádio por vaga na Assembleia

Perto de completar 70 anos de idade e 50 de jornalismo, Eduardo Costa fez valer sua teoria mais utilizada para justificar mudança de posicionamento em relação a determinado assunto. Conhecido pela contundência na crítica aos equívocos dos políticos e repelindo durante décadas o assédio dos partidos, sob alegação de que se sentia realizado fazendo jornalismo, ele agora é pré-candidato a deputado estadual pelo União Brasil e tem uma explicação simples: “Considero cumprida a minha missão, me orgulho da trajetória e do legado”. (Cidade Conecta)

https://www.cidadeconecta.com/perfil/eduardo-costa-inicia-novo-capitulo-da-trajetoria-com-pre-candidatura-a-almg/

Prefeitos debatem deficiências do CoreMG

A Associação Pública dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande (AMEG) promoveu, na tarde desta quarta-feira, 1º, em sua sede, em Passos, uma reunião para debater as dificuldades enfrentadas pelos municípios na utilização do sistema do Centro de Operações da Regulação Estadual (CORE Saúde MG). O encontro reuniu prefeitos, secretários municipais de Saúde, representantes de hospitais da região, vereadores e o subsecretário de Acesso a Serviços de Saúde de Minas Gerais, Renan Guimarães de Oliveira. (Portal Observo)

https://www.observo.com.br/prefeitos-da-ameg-se-mobilizam-e-fazem-reivindicacoes-para-aprimorar-o-funcionamento-do-core

Patos revitaliza 100 espaços públicos

A administração municipal inaugurou a revitalização da rotatória localizada no fim da Avenida JK e início da Rua Major Gote, marcando a centésima entrega realizada por meio do projeto Viva Patos. O espaço é um importante ponto de ligação entre duas das principais vias de Patos de Minas e também uma das portas de entrada da cidade. Para a prefeita de Patos de Minas, Sandra Gomes, chegar à centésima entrega do Viva Patos mostra a força de um projeto construído em parceria e com responsabilidade compartilhada. (Folha Patense)

https://www.folhapatense.com.br/viva-patos-prefeitura-entrega-centesimo-espaco-revitalizado

Clínica amplia estrutura em Nanuque

Após quase duas décadas de serviços prestados à população de Nanuque e região, a Clínica Med Fácil inicia uma nova fase de sua história. Em breve, a instituição passará a funcionar em um novo endereço, com uma estrutura moderna, mais ampla e preparada para ampliar a oferta de atendimentos e exames. A nova unidade contará com aproximadamente 1.200 metros quadrados de área construída. O complexo também terá 1.400 metros quadrados de área destinada ao lazer, à cultura e ao entretenimento. (Em Tempo)

https://jornalemtempo.com/med-facil-anuncia-nova-clinica-com-estrutura-ampliada-e-novos-servicos-em-nanuque

Escolta policial a mulheres gera protesto

O vereador Roney Vilaça, que é policial civil, fez um contundente alerta durante a reunião da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso sobre os impactos provocados pela ausência de uma unidade para recebimento provisório de mulheres presas na região. Segundo ele, a atual logística adotada obriga policiais civis da Delegacia Regional a realizarem escoltas até a cidade de Santa Rita do Sapucaí, a 288 quilômetros de Paraíso, sempre que ocorre a prisão de uma mulher em flagrante ou por mandado judicial. O vereador destacou que a medida compromete diretamente o trabalho da Polícia Civil. (Jornal do Sudoeste)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia_detalhe.php?id=221605