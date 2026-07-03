COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Ponte Minas/Goiás terá interdição total

O tráfego de veículos na ponte Quincas Mariano, na divisa entre Minas Gerais e Goiás, será totalmente interditado a partir de 1º de agosto de 2026 para obras de reabilitação estrutural. A intervenção conjunta entre os dois estados deve durar até 12 meses, exigindo rotas alternativas para motoristas que transitam entre os municípios de Araguari (MG) e Corumbaíba (GO). A iniciativa é o primeiro projeto resultante de um acordo de cooperação técnica firmado entre a autarquia goiana e o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (Regionalzão).

https://regionalzao.com.br/seguranca-no-transito/ponte-quincas-mariano-entre-minas-e-goias-tera-interdicao-total/

JF vai revitalizar o Distrito Industrial

O Governo de Minas Gerais, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, e a Prefeitura de Juiz de Fora oficializaram a assinatura de um convênio de R$ 14 milhões destinado à modernização, complementação e expansão da infraestrutura do Distrito Industrial, localizado na Zona Norte do município. O plano de recuperação atende a demandas logísticas históricas e emergenciais, agravadas após as fortes chuvas que atingiram a cidade no início do ano. As intervenções visam qualificar o ambiente de negócios para a atração de novos investimentos e a retenção de plantas fabris na Zona da Mata. (RCW TV)

https://www.rcwtv.com.br/noticia/codemge-e-prefeitura-de-juiz-de-fora-firmam-convenio-de-r-14-milhoes-para-revitalizacao-do-distrito-industrial

Santa Casa terá curso de medicina

A Santa Casa BH foi habilitada pelo Governo Federal para implantar seu próprio curso de medicina, retomando uma trajetória histórica iniciada há mais de um século na formação médica em Minas Gerais. Reconhecida como um dos principais hospitais de ensino do país, a Santa Casa BH teve papel fundamental na consolidação da educação médica no estado. Foi em sua estrutura assistencial que nasceu e se desenvolveu a Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais. Além disso, médicos que integravam o corpo clínico da instituição participaram da fundação e do primeiro corpo docente da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (Por Dentro de Minas).

https://pordentrodeminas.com.br/noticias/gerais/2026/07/santa-casa-bh-e-habilitada-para-criar-curso-de-medicina/?utm_source=whatsapp&utm_medium=Refer%C3%AAncia&utm_term=noticias

Patrimônio histórico de Caeté preservado

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) obteve, em 29 de junho, decisão judicial que impõe restrições às obras de construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) nas imediações da Cerâmica João Pinheiro — também conhecida como Cerâmica Nacional —, patrimônio histórico tombado de Caeté. A Justiça deferiu parcialmente a medida emergencial pedida pelo MPMG em Ação Civil Pública, determinando que o Município se abstenha de qualquer intervenção física sobre o bem protegido e sua área de entorno, sob pena de multa diária. (Jornal Opinião)

https://www.opiniaocaete.com.br/justica-determina-protecao-da-ceramica-joao-pinheiro-patrimonio-historico-de-caete-ameacado-por-obra-municipal/

Itabirito que ocupar mercado municipal

Empreendedores interessados em abrir um negócio no Mercado Municipal Nem do Roldão terão uma nova oportunidade. A Prefeitura de Itabirito reabriu o processo para selecionar os ocupantes de 12 lojas disponíveis no espaço, localizado no bairro Praia. A escolha dos novos permissionários será feita por meio de um pregão presencial, modalidade de licitação em que os participantes comparecem ao local da sessão para apresentar suas propostas de preço. Durante a reunião, eles podem oferecer lances, e vence quem apresentar a melhor proposta (O Liberal)

https://oliberalinconfidentes.com.br/itabirito/mercado-municipal-de-itabirito-abre-selecao-para-ocupacao-de-12-lojas-entenda-como-vai-funcionar/

Duplicação da BR-381 debatida em Valadares

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) promoveu, na tarde de terça-feira (1º), no Teatro Atiaia, em Governador Valadares, um evento para apresentar os principais projetos de infraestrutura das concessionárias Nova 381 e Ecovias Rio Minas. Durante o encontro, a Nova 381, apresentou um estudo para a duplicação de um trecho de 74 quilômetros da BR-381, entre Belo Oriente e Governador Valadares. Já a Ecovias Rio Minas, concessionária responsável pela administração da BR-116, atualizou o andamento das obras de duplicação da Ponte do São Raimundo, localizada na BR-116. (Diário do Rio Doce)

https://drd.com.br/duplicacao-da-br-381-e-da-ponte-do-sao-raimundo-sao-temas-de-encontro-promovido-pela-antt-em-valadares/