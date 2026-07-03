AMM registra marca histórica de 98,36% dos municípios mineiros associados com a nova afiliação na primeira semana de julho

A gestão da Associação Mineira de Municípios (AMM) comemora a afiliação de Ibertioga, município da mesorregião do Campo das Vertentes, comandado pelo prefeito José Francisco Rodrigues de Almeida. Com o novo afiliado, a entidade alcança um novo marco de 839 municípios afiliados.

Esta conquista reforça o crescimento da AMM no território mineiro, aproximando a entidade do objetivo de integrar os 853 municípios do Estado. O avanço demonstra o fortalecimento institucional da associação e a confiança dos gestores municipais no trabalho desenvolvido pela entidade.

O presidente da AMM e prefeito de Iguatama, Lucas Vieira, ressalta que o resultado evidencia a importância da união municipalista e do apoio técnico oferecido pela associação aos gestores locais.

“Alcançar esse resultado histórico demonstra que os prefeitos mineiros acreditam na força da união e reconhecem que um municipalismo forte é essencial para transformar a gestão pública. Cada nova adesão reforça esse movimento coletivo, que garante suporte técnico, jurídico e institucional aos municípios. Nosso compromisso é seguir ampliando essa rede de fortalecimento para que os 853 municípios de Minas Gerais façam parte dessa construção e tenham cada vez mais condições de oferecer melhores resultados à população”, destacou o presidente.

Fortalecimento municipalista

Com mais de 70 anos de atuação, a Associação Mineira de Municípios se consolidou como referência no suporte técnico, jurídico, político e institucional às administrações municipais de Minas Gerais. O trabalho de aproximação com os gestores tem sido intensificado pela atual gestão, especialmente por meio das visitas técnicas e institucionais nas diferentes regiões do Estado.

O coordenador comercial da entidade, Rodrigo Lázaro, destaca que o trabalho de campo tem sido essencial para ampliar a presença da AMM nos municípios mineiros.

“Nosso compromisso é fazer com que todos os gestores conheçam a força da AMM, os serviços e o apoio técnico que prestamos aos municípios. A cada visita, temos reforçado a importância da entidade na luta por melhores condições para os prefeitos e prefeitas”, afirmou.

Benefícios

Os municípios afiliados à AMM têm acesso a uma série de serviços e benefícios voltados ao fortalecimento da gestão pública municipal, entre eles:

Espaço AMM na Cidade Administrativa, com estrutura completa de atendimento;

Carteira oficial de prefeito(a) e vice-prefeito(a) e crachá de acesso irrestrito à Cidade Administrativa;

Diário Oficial dos Municípios;

Informações estratégicas por meio do Observatório AMM;

Descontos exclusivos em cursos da Escola de Gestão Municipalista (EGM), em eventos e congressos;

Atendimento técnico especializado com consultas, pareceres e notas técnicas;

Comunicação ativa via SMS e e-mail marketing, com dados e atualizações relevantes.

Apoio institucional na interlocução com órgãos estaduais e federais.

Mais informações sobre afiliação e serviços da AMM podem ser obtidas com Rodrigo Lázaro pelo WhatsApp (31) 2125-2400 ou pelo e-mail rodrigo.lazaro@amm-mg.org.br.