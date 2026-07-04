A Associação Mineira de Municípios (AMM) lança, na próxima segunda-feira (6 de julho), às 19h, o podcast "Café, Queijo e Prosa com o Presidente", um novo canal de diálogo sobre os principais temas que impactam a gestão pública municipal.

Apresentado pelo presidente da AMM e prefeito de Iguatama, Lucas Vieira, o programa estreia com uma série de entrevistas com pré-candidatos ao Senado por Minas Gerais, começando pelo ex-secretário de Governo e ex-deputado federal Marcelo Aro, que pretende disputar uma vaga na Casa.

A proposta do podcast é promover conversas francas, qualificadas e descontraídas com lideranças públicas sobre assuntos de interesse dos municípios mineiros, reforçando o compromisso da AMM com o fortalecimento do municipalismo.

Ao longo dos próximos meses, o programa deverá receber representantes dos diversos campos políticos, sempre com foco em temas como pacto federativo, financiamento dos municípios, saúde, educação, infraestrutura, desenvolvimento regional e os desafios enfrentados pelas administrações municipais.

O episódio de estreia será transmitido ao vivo pelo canal da AMM no YouTube e pelo perfil oficial da entidade no Instagram, permitindo que prefeitos, gestores públicos, imprensa e cidadãos acompanhem a entrevista em tempo real.

A imprensa está convidada a acompanhar a transmissão ao vivo e repercutir o lançamento deste novo espaço de diálogo institucional voltado ao fortalecimento dos municípios mineiros.

Serviço

Lançamento: Podcast Café, Queijo e Prosa com o Presidente

Entrevistado: Marcelo Aro

Apresentação: Lucas Vieira, presidente da AMM e prefeito de Iguatama

Data: Segunda-feira, 6 de julho

Horário: 19 horas às 20h

Transmissão ao vivo: Canal da AMM no YouTube e perfil oficial da AMM no Instagram.