(Foto: Ascom / Unifei)

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Centro Pré-Sal instalado em Itajubá

Foram iniciadas nesta sexta-feira (3), em Itajubá as operações do Centro Tecnológico para o Pré-Sal Brasileiro, instalado na Universidade Federal de Itajubá (Unifei). A unidade foi viabilizada por um investimento de R$ 300 milhões em Pesquisa e Desenvolvimento da Petrobras e dos parceiros da companhia no Consórcio de Libra: Shell Brasil, Total Energies, China National Petroleum Company e China National Offshore Oil Company. O CTPB é considerado uma das plantas de processo em escala semi-industrial mais modernas do mundo e a única capaz de reproduzir as condições operacionais do pré-sal nacional, caracterizadas por altas pressões, temperaturas elevadas e alto teor de CO2. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/centro-tecnologico-pre-sal-itajuba/

Procon registra 25% de abstenção em Poços

O Procon de Poços de Caldas registrou, no mês de junho, um índice de 25% de ausência de consumidores previamente agendados para audiências de conciliação. O percentual é considerado preocupante, pois compromete o funcionamento do órgão e impacta diretamente o atendimento à população. As faltas impedem o melhor aproveitamento da agenda de audiências e acabam aumentando o tempo de espera de outros consumidores que buscam a mediação do Procon para resolver conflitos de consumo. Atualmente, em alguns casos, os agendamentos podem ocorrer para até três meses após a solicitação. (Jornal Mantiqueira)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2026/07/03/procon-de-pocos-de-caldas-registra-25-de-abstencao-em-audiencias-e-faz-alerta-aos-consumidores/

Rio Quente de Minas inaugurado em julho

O turismo de lazer em Minas Gerais ganha um novo impulso neste mês de julho com a inauguração do Rio Quente, a mais nova e maior atração do Thermas Internacional, em Esmeraldas. Previsto para ser aberto ao público no dia 14 de julho, em pleno período de férias escolares, o novo complexo promete ampliar a oferta de entretenimento para famílias e consolidar o estado como um importante destino para quem busca experiências em águas aquecidas. Com cerca de 11,8 mil metros quadrados, o Rio Quente foi concebido para proporcionar uma experiência imersiva de lazer e relaxamento. (Minas Conexão)

https://minasconexao.com.br/maior-rio-quente-de-minas-gerais-sera-inaugurado-nas-ferias-de-julho-e-fortalece-turismo-de-lazer-em-esmeraldas-mg/

Pains tem projeto para recuperar nascentes

O Ministério de Minas e Energia aprovou a proposta apresentada pelo município para a recuperação de nascentes e a conservação da Bacia Hidrográfica do Rio São Miguel, um dos importantes afluentes do Rio São Francisco. O projeto integra o Programa de Revitalização da Bacia do Rio São Francisco, do Novo PAC, e prevê ações de recuperação de áreas degradadas e proteção dos recursos hídricos, fortalecendo a conservação ambiental e a disponibilidade de água para as próximas gerações. (Correio Centro Oeste)

https://www.jornalcco.com.br/pains-conquista-aprovacao-de-projeto-para-recuperacao-de-nascentes-e-conservacao-ambiental

Conceição de Ibitipoca disputa selo mundial

Conceição de Ibitipoca está entre os sete destinos brasileiros selecionados para disputar o selo “Melhores Vilas Turísticas do Mundo”, iniciativa da ONU Turismo que reconhece localidades comprometidas com patrimônio cultural, natureza preservada, sustentabilidade e desenvolvimento local. A vila mineira, localizada no distrito de Lima Duarte, na Zona da Mata de Minas Gerais, reúne atributos que fortalecem sua candidatura internacional. O destino combina patrimônio histórico, tradições comunitárias, paisagens naturais e experiências ligadas ao ecoturismo, ao turismo regenerativo, ao turismo de aventura e à cultura local. (MG Turismo)

https://mgturismo.com.br/conceicao-de-ibitipoca-selo-mundial/

Caratinga oficializa festas tradicionais

Três tradicionais celebrações dos distritos de Caratinga passam, oficialmente, a integrar o Calendário Oficial de Festividades do município. As Leis nº 4.157, 4.158 e 4.159/2026, de autoria do vereador Pedro Paulo de Sousa e sancionadas pelo prefeito municipal, reconhecem como eventos oficiais a Festa do Biscoito, em São João do Jacutinga; a Festa do Café, em Patrocínio e o Festival do Muriqui, em Santo Antônio do Manhuaçu. O reconhecimento transforma as festividades em patrimônios culturais do calendário municipal, valorizando tradições já consolidadas nas comunidades e abrindo caminho para maior apoio do poder público na realização dos eventos. (Diário de Manhuaçu)

https://diariodemanhuacu.com.br/2026/regional/oficializadas-tres-tradicionais-festas-dos-distritos-e-fortalece-cultura-turismo-e-economia-local/