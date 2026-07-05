Celebrar o Dia Produtor Rural Mineiro é reconhecer o trabalho de quem faz Minas avançar

Na próxima terça-feira (7/7), Minas Gerais celebra duas datas que se complementam: os 75 anos da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg) e o Dia do Produtor Rural Mineiro. A data simboliza uma trajetória construída lado a lado com homens e mulheres que transformaram o estado em uma das maiores potências agropecuárias do país.

A Faemg acompanhou as transformações do campo e ajudou a fortalecer um setor que representa 24,1% de toda a economia do estado, a maior participação desde o início da série histórica, em 2010. O agro hoje é o principal motor do crescimento econômico estadual e se destaca nacionalmente: lidera a produção de café, leite e florestas plantadas, possui o maior rebanho equino do Brasil e ocupa posições expressivas na produção de tilápia, ovos, tomate e outras frutas e hortaliças. Por trás desses números estão milhares de produtores rurais, que investem em capacitação, gestão, tecnologia e inovação.

“O agro mineiro tem mostrado, cada vez mais, a sua força. A diversidade da nossa produção, aliada à sua qualidade, é um dos principais fatores de desenvolvimento para Minas Gerais e para o Brasil. E, na base de tudo isso, estão os produtores rurais. Ao longo de seus 75 anos, a Faemg esteve ao lado desses homens e mulheres do campo e seguirá firme na defesa de seus interesses, para que sejam ouvidos e reconhecidos por sua contribuição à nossa sociedade”, destaca o presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo.

Representação que nasce no interior

Parte fundamental dessa história é construída pelos 401 Sindicatos de Produtores Rurais que compõem a base da Faemg. Essa atuação conjunta tem sido determinante para construir soluções alinhadas às diferentes realidades do campo mineiro e fortalecer a voz do setor em pautas estratégicas para a agropecuária.

Federação e sindicatos formam uma rede de representação que leva as demandas do campo aos centros de decisão e oferece suporte aos produtores desde capacitação e assistência técnica até questões tributárias, ambientais e trabalhistas, além de oferecer serviços que facilitam o dia a dia nas propriedades.

A defesa dos interesses do agro mineiro também passa pelo diálogo permanente com os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, buscando articular e construir políticas públicas que promovam competitividade, segurança jurídica e desenvolvimento sustentável para o setor.

Novo ciclo de fortalecimento

O ano de 2026 também marca o início de uma nova etapa de modernização e fortalecimento da representação sindical rural em Minas Gerais. O Sistema Faemg Senar implementou um conjunto de diretrizes para orientar a atuação da instituição e dos Sindicatos Rurais nos próximos anos.

“Respeitamos as características e particularidades de cada região e precisamos atuar de forma integrada para fortalecer nossa representação e gerar mais resultados para os produtores rurais”, explica De Salvo.