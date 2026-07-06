(Foto: Divulgação/Epamig)

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Produção de frutas avança na Zona da Mata

Em 2024, a Zona da Mata mineira consolidou o processo de diversificação da produção agrícola, com maior participação da fruticultura em diferentes municípios da região. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção regional foi liderada pela banana, com cerca de 93 mil toneladas, seguida por tangerina (52 mil toneladas), manga (19 mil toneladas), goiaba (14 mil toneladas), laranja (13 mil toneladas) e abacate (11 mil toneladas). Entre os municípios que mais se destacam estão Juiz de Fora, na produção de banana; e Manhuaçu, com liderança na produção de abacate. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/especiais/biosfera/04-07-2026/com-producao-de-mais-de-90-mil-toneladas-de-banana-producao-de-frutas-avanca-na-zona-da-mata.html

UPA de Araxá recebe consultoria

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araxá recebeu, na manhã desta quinta-feira (2), uma visita técnica de consultores do renomado Hospital do Coração (HCor), de São Paulo. O objetivo do encontro foi acompanhar de perto a implantação de novos protocolos de emergência voltados ao atendimento ágil de pacientes com suspeita de infarto, AVC (derrame) e sepse (infecções graves). A ação faz parte do Projeto Boas Práticas, uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com o HCor, que visa reforçar os fluxos internos de trabalho e ampliar a capacidade de resposta da unidade. (Clarim Net)

https://clarim.net.br/upa-de-araxa-recebe-consultores-do-hcor-para-otimizar-atendimento-a-casos-de-infarto-e-avc/

Melhoramento genético transforma vidas

Como uma das principais instituições ligadas ao agronegócio e a pecuária leiteira no Leste de Minas, a Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce, é idealizadora de um projeto voltado exclusivamente ao melhoramento genético, o Crê$er Genética FIV. O foco do projeto é tornar a genética de ponta acessível aos produtores integrantes do quadro de cooperados, sejam pequenos, médios ou grandes produtores. (Jornal da Cidade)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/creer-genetica-fiv-projeto-de-melhoramento-genetico-transforma-vidas-do-vale-do-rio-doce/

Patrocínio reduz tarifa de ônibus

O município de Patrocínio registra a ampliação do acesso ao transporte público urbano por meio do programa denominado Busão Livre. A medida atende os trabalhadores e população, mas pode também, em um segundo plano, diminuir o número de veículos em circulação. Desde o início de 2026, a tarifa cobrada dos usuários foi fixada no valor de R$ 2,45, reduzindo custos diários. O processo de expansão do atendimento busca estruturar o fluxo de passageiros nas principais linhas que operam nos bairros. Os reflexos da nova política tarifária são monitorados pelos técnicos responsáveis pela fiscalização do sistema viário do Município. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/patrocinio-reduz-tarifa-de-onibus-para-atender-trabalhador-e-quer-reduzir-a-circulacao-de-veiculos

Troféu homenageia personalidades

Em uma noite de gala marcada pelo reconhecimento e valorização de quem impulsiona o desenvolvimento de Minas Gerais, o auditório do Tribunal de Contas (TCE-MG) recebeu a 39ª edição do Troféu Tancredo Neves. A solenidade homenageou 37 personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação e que contribuem de forma significativa para o crescimento econômico, social e institucional do Estado. Promovida pelo Edição do Brasil, a premiação também celebrou os 44 anos de circulação ininterrupta do semanário, reafirmando sua história como um dos mais tradicionais e respeitados veículos de comunicação. (Edição do Brasil)

https://edicaodobrasil.com.br/principais/trofeu-tancredo-neves-e-entregue-a-37-autoridades-em-grande-cerimonia/

Transporte gera dívida de R$ 55 milhões

A situação do transporte coletivo em Divinópolis ganhou um novo capítulo após a prefeita Janete Aparecida revelar que o município possui uma dívida de R$ 55 milhões relacionada ao serviço. A informação expõe um problema financeiro que pode impactar diretamente a qualidade do transporte oferecido à população. Segundo a prefeita, o valor estaria ligado a diferenças acumuladas ao longo dos últimos anos no custeio do sistema, especialmente em relação aos subsídios destinados às gratuidades dos passageiros. (Portal G37)

https://g37.com.br/divinopolis/divida-de-r-55-milhoes-agrava-crise-do-transporte-coletivo-em-divinopolis/

Machado lidera em projetos aprovados culturais

A Secretaria Estadual de Cultura e Turismo do Governo de Minas Gerais publicou o resultado dos editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) no estado de Minas Gerais em todas as suas categorias e segmentos. Machado é destaque no estado de Minas Gerais e faz jus a denominação de capital mineira das culturas populares, capital nacional das congadas e outras denominações atribuídas aos ternos de congadas, seus mestres, capitães, projetos e agora também aos grupos de folia de reis, caiapós e pastorinhas. (Folha Machadense)

https://www.folhamachadense.com.br/referencia-em-culturas-populares-e-tradicionais-machado-tem-o-maior-numero-de-projetos-aprovados-em-minas-gerais