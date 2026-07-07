(Foto: Divulgação)

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Servidores fazem greve em Divinópolis

Servidores municipais de Divinópolis realizam nesta terça-feira (7) um dia de greve, mobilização e pressão política durante a votação da reforma da Previdência do funcionalismo público municipal. O Projeto de Lei, encaminhado pelo Executivo, está previsto para ser analisado pela Câmara Municipal em meio a um clima de forte tensão entre sindicatos, Prefeitura e vereadores. A paralisação foi organizada pelos sindicatos que representam servidores do quadro geral e da Educação. A mobilização ocorre após semanas de impasse em torno das mudanças propostas para o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores municipais, administrado pelo Diviprev. (Portal G37)

https://g37.com.br/divinopolis/greve-dos-servidores-pressiona-votacao-da-reforma-da-previdencia-nesta-terca-feira-em-divinopolis/

Aldeias Maxakali recebem nova ação

Indígenas de aldeias Maxakali, no Vale do Mucuri, participaram de ação de cidadania com foco na segurança das instalações elétricas. A atividade é promovida pela 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para demandas de Direito relativas a indígenas, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais (Cejusc Povos e Comunidades Tradicionais). A atividade é desenvolvida em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). (Diário Tribuna)

https://diariotribuna.com.br/?p=34257

Justiça determina planejamento da Romeirovia

A Justiça Federal atendeu a um pedido do Ministério Público Federal (MPF) e determinou o início imediato do planejamento técnico da Romeirovia, uma via marginal exclusiva para pedestres e ciclistas na rodovia BR-365, no trecho entre Uberlândia e Patos de Minas (MG). A decisão é um desdobramento de uma ação civil pública ajuizada pelo MPF em 2019, que busca garantir que o projeto de duplicação da rodovia contemple uma estrutura permanente para os peregrinos que caminham até o Santuário de Nossa Senhora da Abadia, em Romaria (MG). Os órgãos têm 60 dias para iniciar as medidas e estabelece multa em caso de descumprimento. (Patos Notícias)

https://patosnoticias.com.br/justica-determina-inicio-do-planejamento-da-romeirovia-na-br-365/

Empresa doa óculos para estudantes

A Fundação ArcelorMittal acaba de concluir mais uma etapa do programa Ver e Viver no município de Antônio Dias, no Vale do Aço, com foco em garantir saúde visual, bem-estar e melhores condições de aprendizado a alunos da rede pública municipal. Em parceria com o Consórcio Usina Hidrelétrica Guilman-Amorim, educadores capacitados realizaram uma triagem prévia com 612 alunos de 18 escolas da rede pública municipal de Antônio Dias. Desses, 145 foram encaminhados para consultas oftalmológicas. (Portal Silmara de Freitas).

https://www.silmaradefreitas.com.br/ver-e-viver-entrega-oculos-de-grau-a-84-estudantes-da-rede-publica-municipal-de-antonio-dias/

Pouso Alegre tem Delegacia da Mulher

A Prefeitura de Pouso Alegre, em parceria com a Polícia Civil de Minas Gerais, inaugurou a nova sede da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e do Centro Integrado de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, localizada no Centro. O novo espaço consolida um importante avanço nas políticas públicas voltadas à proteção, ao acolhimento e à garantia dos direitos das mulheres no município. (Pouso Alegre em Foco)

https://pousoalegreemfoco.com.br/noticia/4402/pouso-alegre-inaugura-nova-sede-da-delegacia-mulher-e-centro-integrado-de-atendimento-as

FAB esclarece voos em círculos sobre Uberaba

A movimentação de uma aeronave realizando voos em círculos sobre Uberaba chamou a atenção de moradores e gerou questionamentos nas redes sociais. Diante da repercussão, a Força Aérea Brasileira divulgou, nesta terça-feira (7), um esclarecimento informando que a operação fazia parte de um procedimento técnico realizado dentro das atividades regulares da instituição. Segundo a FAB, a missão ocorreu de forma planejada e não houve qualquer situação de emergência, falha operacional ou anormalidade envolvendo a aeronave. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/158476/fab-esclarece-voos-em-circulos-sobre-uberaba-e-afasta-suspeita-de-emergencia