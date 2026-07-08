(Foto: Reprodução GNM)

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Norte recebe novas ambulâncias do Samu

O atendimento de urgência e emergência no Norte de Minas acaba de ganhar um importante reforço. Cinco municípios da região passaram a contar com novas Unidades de Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ambulâncias equipadas para funcionar como verdadeiras UTIs móveis, destinadas ao atendimento de pacientes em estado grave e ocorrências de alta complexidade. As novas unidades foram destinadas aos municípios de São Francisco, Coração de Jesus, São João da Ponte, Porteirinha e Jaíba. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/norte-de-minas-recebe-novas-ambulancias-do-samu-equipadas-como-utis-moveis/

Cooperativa lança marca de café no mercado

A Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce escolheu a ExpoAgro GV 2026 para apresentar ao mercado uma de suas principais novidades dos últimos anos: o Café Ibituruna. Desenvolvido por meio de uma parceria entre a cooperativa e a Coocafé, de Lajinha, o produto chega ao mercado nas versões comercial e gourmet, ampliando o portfólio da tradicional marca conhecida pelos derivados lácteos. (Diário do Rio Doce)

https://drd.com.br/cooperativa-lanca-cafe-ibituruna-e-aposta-na-forca-da-cafeicultura-regional-durante-a-expoagro-gv/

Governo do Estado nomeia reitor da UEMG

O governador Mateus Simões anunciou na noite desta terça-feira, 7, a nomeação do novo reitor da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG). Trata-se do professor Vinícius D’Avila, que atuava na unidade de Passos e liderou a chapa vencedora na votação conduzida pelo colégio eleitoral da instituição. O novo reitor da UEMG é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Minas Gerais com formação complementar em Administração e Marketing. Sua vice-reitora é a professora Vanesca Korasaki (Pró-Reitora de Pesquisa/Passos) (Observo)

https://www.observo.com.br/mateus-simoes-nomeia-vinicius-davila-o-novo-reitor-da-uemg

Crea-MG elege nova diretoria

O engenheiro civil Marcos Torres Gervásio foi reeleito presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, o Crea-MG, para o triênio 2027-2029. A eleição foi realizada na última sexta-feira (3), com votação totalmente pela internet. Gervásio disputou o cargo com outros dois candidatos e conquistou mais de 80% dos votos. Ao todo, mais de 15 mil profissionais das áreas de engenharia, agronomia e geociências participaram da eleição. (Itabira Notícias)

https://itabiranoticia.com.br/marcos-torres-gervasio-e-reeleito-presidente-do-crea-mg-com-votacao-historica/

Muzambinho reconhecida a Capital do Associativismo

O município de Muzambinho viveu um momento histórico na terça-feira, 7 de julho, ao se tornar o centro do associativismo empresarial de Minas Gerais durante a realização da etapa local do Circuito E-Minas 2026. Na ocasião, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais (Federaminas) promoveu a transferência simbólica de sua sede institucional para o município, concedendo à cidade o título honorífico de Capital Mineira do Associativismo Empresarial. (Folha Regional)

https://afolharegional.com.br/noticias/muzambinho-e-reconhecida-como-capital-mineira-do-associativismo-empresarial-durante-evento-da-federaminas/

Livro revela a Rota do Calcário

Fruto de exaustivo trabalho e de um amor profundo e comprometido com a história e os destinos de Arcos, o livro “A Rota do Calcário”, de autoria do arcoense Geraldo Ló, é mais que um importante documento de pesquisa. É caminho obrigatório para quem deseja conhecer as origens e o desenvolvimento da indústria calcária de Arcos e região. Foram horas e horas de leitura, em cinco anos de pesquisa e coleta de dados e consultas bibliográficas. (Correio do Centro Oeste)

https://www.jornalcco.com.br/livro-a-rota-do-calcario-sera-lancado-em-arcos-no-dia-16-de-julho

Produtor de Poços inova na horticultura

Uma inovação criada por um produtor rural de Poços de Caldas está transformando a horticultura e despertando o interesse do setor agrícola. O agricultor Jair Francisco Zanetti Júnior, conhecido como Juninho Campeão, desenvolveu um método pioneiro de cultivo em sacos plásticos preenchidos com areia de construção. A tecnologia vem apresentando excelentes resultados na produção de brócolis e de hortaliças folhosas. O projeto conta com o acompanhamento e apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação e da Divisão de Fomento Agropecuário. (Poços Já)

https://pocosja.com.br/noticia/cidade/2026/07/08/produtor-de-pocos-de-caldas-revoluciona-cultivo-de-hortalicas-com-metodo-inovador/