Vice-presidente da companhia Daniel Abdo destacou durante Lithium Business 2026 que medições independentes realizadas em quatro comunidades vizinhas da operação Grota do Cirilo busca oferecer transparência para essas comunidades, órgãos reguladores, investidores e clientes, permitindo que a avaliação do desempenho ambiental da empresa seja baseada em evidências técnicas.

Modelo operacional da Sigma Lithium está alicerçado na cultura permanente de segurança operacional, frisou Daniel Abdo

A Sigma Lithium apresentou nesta terça-feira (7), durante o Lithium Business 2026, em Salinas (MG), os resultados de 12 meses consecutivos de monitoramento ambiental independente realizado em comunidades vizinhas à operação da empresa em Araçuaí e Itinga, no Vale do Jequitinhonha. As medições de qualidade do ar, ruído e vibrações permaneceram dentro dos padrões estabelecidos pela legislação brasileira e por normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Durante apresentação o vice-presidente de Relações Internacionais e Desenvolvimento de Negócios da companhia, Daniel Abdo, afirmou que sua particapação no evento é justamente para divulgar os dados obtidos entre junho de 2025 e maio de 2026, e mostrar que a operação da empresa é responsável e atende os padrões estabelecidos pela legislação brasileira.

"Não se trata de uma apresentação sobre intenções futuras. Trata-se da divulgação de resultados efetivamente medidos. Dados. Não opiniões", afirmou Abdo.

O executivo da Sigma Lithium explicou que o programa de monitoramento foi conduzido durante um ano em quatro comunidades vizinhas à operação da empresa, com medições executadas por empresas técnicas independentes e credenciadas.

De acordo com ele, a iniciativa busca oferecer transparência às comunidades, órgãos reguladores, investidores e clientes, permitindo que a avaliação do desempenho ambiental seja baseada em evidências técnicas.

"Estamos disponibilizando medições realizadas de forma sistemática e comparadas com parâmetros oficiais", disse.

A confiança é construída quando empresas aceitam medir seu desempenho, divulgar os resultados e permitir que esses resultados sejam avaliados à luz de critérios técnicos conhecidos por todos, afirmou Daniel Abdo.

Qualidade do ar em conformidade com padrões ambientais

Entre os principais resultados apresentados, a Sigma informou que o monitoramento da qualidade do ar mostra que o limite de particulado permanece significativamente abaixo dos limites estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

Segundo a empresa, o monitoramento do Material Particulado Total (TSP) registrou níveis de até 560% abaixo do limite regulatório. Os indicadores de partículas inaláveis PM10 e PM2,5 também permaneceram abaixo dos padrões legais durante todo o período analisado.

De acordo com Abdo, além dos valores absolutos, o comportamento dos indicadores ao longo dos 12 meses demonstra que não há risco para comunidades no entorno do empreendimento.

"Não observamos qualquer tendência de aproximação ao limite regulatório. Não estamos diante de um bom resultado isolado. Estamos diante de um padrão consistente de desempenho ambiental,” comentou.

Monitoramento acústico registrou 99% de conformidade

A empresa também apresentou resultados do monitoramento de ruídos nas comunidades próximas à mina. Segundo a Sigma, foram realizadas 96 campanhas de medição durante o período analisado, das quais 95 atenderam aos critérios da norma ABNT NBR 10.151, representando aproximadamente 99% de conformidade.

"Transparência significa justamente apresentar o conjunto completo dos resultados, inclusive quando existe uma ocorrência isolada", afirmou Abdo.

Vibrações permaneceram abaixo dos limites técnicos

Em relação às vibrações decorrentes das operações, a empresa informou que todas as medições realizadas permaneceram abaixo dos limites estabelecidos pela ABNT NBR 9653.

Segundo Abdo, a convergência dos resultados obtidos nos diferentes indicadores ambientais reforça a consistência do desempenho ambiental da operação.

"Quando analisamos conjuntamente qualidade do ar, ruído e vibrações, percebemos que diferentes metodologias, diferentes parâmetros e diferentes campanhas convergem para um único resultado."

Modelo operacional consistente

Durante a apresentação, o executivo afirmou que os resultados são consequência de decisões adotadas desde a concepção do projeto industrial.

Segundo ele, o modelo operacional da Sigma é baseado em cinco pilares: operação sem barragens de rejeitos, ausência de uso de água potável no processo industrial, sem uso de produtos químicos perigosos no beneficiamento, utilização de energia proveniente de fontes renováveis e cultura permanente de segurança operacional.

Para Abdo, o monitoramento ambiental serve para comprovar, por meio de dados, os resultados desse modelo.

"Monitoramento ambiental não é o ponto de partida da sustentabilidade; é a forma de comprovar, por meio de evidências objetivas, os resultados de um modelo operacional concebido para minimizar impactos."

Transparência é a regra

Ao encerrar a apresentação, o vice-presidente da Sigma defendeu que a divulgação pública dos dados fortalece a confiança na atividade da companhia.

Para ele, o aumento das exigências da sociedade em relação ao desempenho ambiental representa uma oportunidade para que empresas demonstrem seus resultados por meio de informações verificáveis.

"A confiança não nasce de campanhas de comunicação. Ela também não nasce de declarações institucionais. A confiança é construída quando empresas aceitam medir seu desempenho, divulgar os resultados e permitir que esses resultados sejam avaliados à luz de critérios técnicos conhecidos por todos, “afirmou.